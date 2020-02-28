Изрезанные главой семьи женщина и ее дочь пришли в сознание

Обе потерпевшие перешли из смерти в жизнь.

36-летняя женщина и ее 11-летняя дочь, пострадавшие от рук главы семьи в ночь 27 февраля, благодаря профессионализму врачей областных больниц - детской и для взрослого населения - пришли в сознание. Обе уже говорят. Однако медики пока запрещают какие-либо следственные действия с их участием, и допросы находящихся в реанимации потерпевших отложены, минимум, еще на день.



Напомним, что в ночь на четверг в одной из квартир дома №30 по улице Стаханова разыгралась кровавая драма. 35-летний глава семьи изрезал ножом жену и двоих детей, потом поджег квартиру и выпрыгнул в окно. Мужчина, работающий руководителем одного из магазинов по продаже автомобилей, погиб. Его 36-летняя жена (мировой судья) и 11-летняя дочь со множеством ножевых ранений и с признаками отравления угарным газом, попали в больницы, а 4-летний ребенок скончалась от кровопотери до приезда медиков.



В СУ СК РФ по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство малолетнего"), ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("покушение на убийство трех лиц, малолетнего"). Расследование в связи резонансом произошедшего из производства Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области передано в управление регионального СКР, а его ход лично контролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.