Происшествия

51 минуту назад

Изрезанные главой семьи женщина и ее дочь пришли в сознание

6 2321
#убийство на Стаханова
4
Изрезанные главой семьи женщина и ее дочь пришли в сознание

Обе потерпевшие перешли из смерти в жизнь.

36-летняя женщина и ее 11-летняя дочь, пострадавшие от рук главы семьи в ночь 27 февраля, благодаря профессионализму врачей областных больниц - детской и для взрослого населения - пришли в сознание. Обе уже говорят. Однако медики пока запрещают какие-либо следственные действия с их участием, и допросы находящихся в реанимации потерпевших отложены, минимум, еще на день.

Напомним, что в ночь на четверг в одной из квартир дома №30 по улице Стаханова разыгралась кровавая драма. 35-летний глава семьи изрезал ножом жену и двоих детей, потом поджег квартиру и выпрыгнул в окно. Мужчина, работающий руководителем одного из магазинов по продаже автомобилей, погиб. Его 36-летняя жена (мировой судья) и 11-летняя дочь со множеством ножевых ранений и с признаками отравления угарным газом, попали в больницы, а 4-летний ребенок скончалась от кровопотери до приезда медиков.

В СУ СК РФ по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство малолетнего"), ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("покушение на убийство трех лиц, малолетнего"). Расследование в связи резонансом произошедшего из производства Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области передано в управление регионального СКР, а его ход лично контролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
6 2321
#убийство на Стаханова
4

Комментарии (7)

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Я

40 секунд назад
Светлана, да никого не посадят. Выживших опросят и дело закроют.
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Матрёна

3 минуты назад
Белка пришла к нему пришла
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Алеша

6 минут назад
Хто довел мужика до такова? На работе или дома? Или просто крыша поехала? Вопрос...
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Горожанин

11 минут назад
Это как надо было бабе мужика довести своего???
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А вот покойника и посадят !

13 минут назад
Светлана, Жертвы путинского ЕГЭ !.
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Светлана

23 минуты назад
А действительно, а кого ж теперь за это посадят, если дело возбудят? Тот, кто это сделал, покойник уже!
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Ольга

30 минут назад
Да а толку возбуждать, пусть теперь Анубису обьясняет
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