46 минут назад
Липчанка убила сожителя ножом, надела на труп куртку и вызвала «скорую»
По ходатайству следствия суд арестовал 42-летнюю жительницу, Липецка, которую обвиняют в убийстве 39-летнего сожителя. Гражданские супруги разошлись, но продолжали вместе выпивать. Одна из пьянок закончилась поножовщиной.
- Во время очередной ссоры в ответ на упреки женщина схватила кухонный нож и ударила сожителя в область левой лопатки. Ранение оказалось смертельным. Испугавшись последствий, подозреваемая надела на труп куртку и вызвала «скорую помощь», сообщив врачам, что сожителю стало плохо и он неожиданно скончался, - рассказали в областной прокуратуре.
Когда убийство вскрылось, женщина написала явку с повинной и дала подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.
Суд заключил подозреваемую под стражу на два месяца до окончания следствия.
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