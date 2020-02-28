Липчанка убила сожителя ножом, надела на труп куртку и вызвала «скорую»

По ходатайству следствия суд арестовал 42-летнюю жительницу, Липецка, которую обвиняют в убийстве 39-летнего сожителя. Гражданские супруги разошлись, но продолжали вместе выпивать. Одна из пьянок закончилась поножовщиной.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, в начале февраля пара разошлась, однако мужчина остался жить на чердаке дома сожительницы. На почве ревности и пьянства между бывшими сожителями начались конфликты.



- Во время очередной ссоры в ответ на упреки женщина схватила кухонный нож и ударила сожителя в область левой лопатки. Ранение оказалось смертельным. Испугавшись последствий, подозреваемая надела на труп куртку и вызвала «скорую помощь», сообщив врачам, что сожителю стало плохо и он неожиданно скончался, - рассказали в областной прокуратуре.



Когда убийство вскрылось, женщина написала явку с повинной и дала подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.



Суд заключил подозреваемую под стражу на два месяца до окончания следствия.



