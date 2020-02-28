Происшествия

46 минут назад

Липчанка убила сожителя ножом, надела на труп куртку и вызвала «скорую»

11 992
#убийство
Липчанка убила сожителя ножом, надела на труп куртку и вызвала «скорую»

По ходатайству следствия суд арестовал 42-летнюю жительницу, Липецка, которую обвиняют в убийстве 39-летнего сожителя. Гражданские супруги разошлись, но продолжали вместе выпивать. Одна из пьянок закончилась поножовщиной.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, в начале февраля пара разошлась, однако мужчина остался жить на чердаке дома сожительницы. На почве ревности и пьянства между бывшими сожителями начались конфликты. 

 - Во время очередной ссоры в ответ на упреки женщина схватила кухонный нож и ударила сожителя в область левой лопатки. Ранение оказалось смертельным. Испугавшись последствий, подозреваемая надела на труп куртку и вызвала «скорую помощь», сообщив врачам, что сожителю стало плохо и он неожиданно скончался, - рассказали в областной прокуратуре.
 
Когда убийство вскрылось, женщина написала явку с повинной и дала подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. 

Суд заключил подозреваемую под стражу на два месяца до окончания следствия.

11 992
#убийство

Комментарии (11)

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Липские бабенки

2 минуты назад
будем резать, будем бить, выбирай кого любить!
ответить

Ну Липские бабенки

6 минут назад
Прокоментируйте.....
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Валетов

7 минут назад
Ковырялка!
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НАРОД

8 минут назад
Милый Липецк, все так по-доброму, по-домашнему!
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Еще одна судья

10 минут назад
привела свой приговор в исполнение?
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Викторм

12 минут назад
Что-то нашего дурачья с воплями про Путина не видно. А, про мэра есть. Это же её работа - пьяные дебоши комментировать...
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Викторм

13 минут назад
Какие бредятина и ужас...
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Что скажет наш

15 минут назад
Мэр?
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Церроз

17 минут назад
Психоаналитик, дык от синьки еще никогда ничего путного не было
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Психоаналитик

20 минут назад
Эпидемия, что ли, какая-то?! Чё-то стали часто убивать!
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