Почти четыре тысячи липчан покусаны клещами

Присасывание клещей в 70,7% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков.

В Липецкой области от укусов клещей пострадали уже 3997 человек, из них 1865 детей.Из снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом оказались поражены 15,3%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 4,4%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,2%.Присасывание клещей в 70,7% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей в природных условиях (15%), в садоводческих товариществах (4,5%), в парках (3,6%) и на кладбищах (1,5%).В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.