«Пришла помолиться Господу, получить благодать. А получила удар по голове»

Полиция сделала иные выводы из конфликта в храме.

В редакцию GOROD48 пришло письмо от возмущенных событиями в храме Иконы Казанской Божьей Матери родственников 79-летней жительницы села Богородицкое Добринского района, которая, по их словам, стала жертвой священника в Крещение.«19.01.2020г в храме Иконы Казанской Божьей Матери произошел случай, выходящий за рамки человеческого понимания. Перед службой прихожанка Кристова Клавдия Федоровна попросила отца Константина (Сафонова) показать кандию (для освещения воды), ранее пожертвованную в храм. В ответ получила удар по голове. Отец Константин с размаху надел ей на голову кандию, а затем добавил и крышку. В результате у Клавдии Федоровны на лбу образовалась шишка и ссадина.В праздник Крещения Клавдия Федоровна шла пешком в храм на службу, преодолев 5 км, чтобы помолиться Господу, получить благодать и духовную помощь. А в результате получила удар по голове. И от кого? Священнослужителя! Человека, который должен нести добро, уважение, любовь к Богу, храму, людям, быть источником спасения. Клавдия Федоровна написала заявление в полицию. Через месяц пришел ответ, что полиция не усматривает состава преступления в действиях отца Константина. Из объяснений отца Константина следует, что возможно Кристова К.Ф. сама ударилась о кандию. Трудно представить, как нужно биться, чтобы получить такой синяк? Священнослужитель занимается рукоприкладством, лжет. А полиция шлет отписки. Получается, чтобы добиться справедливости необходимо обращаться к президенту, а местные власти не хотят решать вопросы простых граждан».Вот такое письмо. А что думает об обращении на него в полицию сам отец Константин?- В этот день я совершал богослужение в храме села Богородицкое. На службу пришла и прихожанка Клавдия. Она вообще-то живет в семи километрах от храма Иконы Казанской Божьей Матери, и возникает вопрос: зачем ей было нужно в такую даль переться, если в Плавице в пятистах метрах от дома, где она живет, есть храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы? Наверное, она долго шла, падала по дороге, и поэтому могла свою злость сорвать на батюшке! А я ее пальцем не тронул, - говорит священник.По его словам, у женщины, возможно, не все нормально с головой. И таких прихожан, увы, много.- Но может, такие бедные люди ходят к тем священникам, которые им чем-то нравятся?- Если бы бедные, а то придурочные! - ответил отец Константин.А что же полиция? Проводивший доследственную проверку по обращению Клавдии Кристовой сотрудник ОМВД России по Добринскому району Иван Бредихин отказался говорить с GOROD48, несколько раз повторив, что по заявлению пенсионерки принято законное процессуальное решение.- В действиях священнослужителя отсутствует состав преступления. Такой вывод был сделан после опроса всех людей, которые были в храме на богослужении в праздник Крещения. Информация о рукоприкладстве священника не подтвердилась. Сама заявительница, кстати, прошла медицинского освидетельствования, на которое ее направляли, и медики сочли, что ее здоровью не был причинен вред, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.