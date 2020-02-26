Происшествия

48 минут назад

«Пришла помолиться Господу, получить благодать. А получила удар по голове»

29 1508
#Крещение
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«Пришла помолиться Господу, получить благодать. А получила удар по голове»

Полиция сделала иные выводы из конфликта в храме.

В редакцию GOROD48 пришло письмо от возмущенных событиями в храме Иконы Казанской Божьей Матери родственников 79-летней жительницы села Богородицкое Добринского района, которая, по их словам, стала жертвой священника в Крещение.

«19.01.2020г в храме Иконы Казанской Божьей Матери произошел случай, выходящий за рамки человеческого понимания. Перед службой прихожанка Кристова Клавдия Федоровна попросила отца Константина (Сафонова) показать кандию (для освещения воды), ранее пожертвованную в храм. В ответ получила удар по голове. Отец Константин с размаху надел ей на голову кандию, а затем добавил и крышку. В результате у Клавдии Федоровны на лбу образовалась шишка и ссадина.

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В праздник Крещения Клавдия Федоровна шла пешком в храм на службу, преодолев 5 км, чтобы помолиться Господу, получить благодать и духовную помощь. А в результате получила удар по голове. И от кого? Священнослужителя! Человека, который должен нести добро, уважение, любовь к Богу, храму, людям, быть источником спасения. Клавдия Федоровна написала заявление в полицию. Через месяц пришел ответ, что полиция не усматривает состава преступления в действиях отца Константина. Из объяснений отца Константина следует, что возможно Кристова К.Ф. сама ударилась о кандию. Трудно представить, как нужно биться, чтобы получить такой синяк? Священнослужитель занимается рукоприкладством, лжет. А полиция шлет отписки. Получается, чтобы добиться справедливости необходимо обращаться к президенту, а местные власти не хотят решать вопросы простых граждан».

Вот такое письмо. А что думает об обращении на него в полицию сам отец Константин?

- В этот день я совершал богослужение в храме села Богородицкое. На службу пришла и прихожанка Клавдия. Она вообще-то живет в семи километрах от храма Иконы Казанской Божьей Матери, и возникает вопрос: зачем ей было нужно в такую даль переться, если в Плавице в пятистах метрах от дома, где она живет, есть храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы? Наверное, она долго шла, падала по дороге, и поэтому могла свою злость сорвать на батюшке! А я ее пальцем не тронул, - говорит священник.

По его словам, у женщины, возможно, не все нормально с головой. И таких прихожан, увы, много.

- Но может, такие бедные люди ходят к тем священникам, которые им чем-то нравятся?

- Если бы бедные, а то придурочные! - ответил отец Константин.

А что же полиция? Проводивший доследственную проверку по обращению Клавдии Кристовой сотрудник ОМВД России по Добринскому району Иван Бредихин отказался говорить с GOROD48, несколько раз повторив, что по заявлению пенсионерки принято законное процессуальное решение.

- В действиях священнослужителя отсутствует состав преступления. Такой вывод был сделан после опроса всех людей, которые были в храме на богослужении в праздник Крещения. Информация о рукоприкладстве священника не подтвердилась. Сама заявительница, кстати, прошла медицинского освидетельствования, на которое ее направляли, и медики сочли, что ее здоровью не был причинен вред, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
29 1508
#Крещение
1

Комментарии (30)

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Саша

28 секунд назад
Отец Алексей его имя
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Житель

1 минуту назад
Это поп придурочный ! Как Божий человек может такие слова говорить !!! ПОЗОР!!! Как можно руку поднять на старого человека. Он помогать должен, смиренно и спокойно. Душевно помогать. Превратили церковь в мракобесие ! Бизнес давно, а сейчас вообще туда ходить не надо. Каждый верующий может дома помолиться...Бесплатно ! Бог всех видит...Ему не нужны золотые купола, деньги и прочие материальные блага. Вера в душе, а в церквях БИЗНЕСМЕНЫ. Настоящие Священнослужители в монастырях...самых далеких. Живут в смирении и аскетизме. А эти...Ну. вы и сами все видите. ХХI век на дворе, а люди все как темные...Идут ...думают к свету, а их по лбу ... Надо делать добро, молиться и опять делать добро...Бог Вас увидит.
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Саша

2 минуты назад
Знаю одного попа,живёт на Замятина 2,оргии с мальчиками устраивает и по заграницам разъезжает.
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Иван

3 минуты назад
Оба верующих. Должны были миром разрешить конфликт, во всяком случае без публичного обсуждения.
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Антисоветчик

3 минуты назад
Этот тот случай когда согласен со служителем веры: "По его словам, у женщины, возможно, не все нормально с головой. И таких прихожан, увы, много". Да там все такие!. Это я от себя добавил.
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Я

6 минут назад
А разве священники не должны придурошных особо почитать? Вроде в православии культ юродивых.
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че та я очкую Славик !

9 минут назад
как бы он и Кирилла не избил 1
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..

9 минут назад
патриарх, часы пришлет свои?
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Плеханово

11 минут назад
Комфортабельный хоспис (хостел), территория под охраной, 3-х разовое питание, мед.процедуры, интересные аниматоры (за идею) и конкурсы. Ждем вас в Плеханово.
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патриарх

12 минут назад
Надо писать обращение к Кириллу, он всё разрулит.
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