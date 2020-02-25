Водители выбрали Московскую, а не Папина

Сегодня утром председатель департамента дорожного хозяйства Николай Воронин показывал журналистам, как после перекрытия проспекта Победы корректируются потоки транспорта. Ожидание пробок на улице Папина оказались напрасными - водители решили не использовать этот объезд.

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Данные по утреннему часу-пик говорят о том, что задержек общественного транспорта при движении по улице Папина не было. Основной поток пришелся на улицу Московскую. Здесь задержка движения увеличилась на один цикл работы светофора. Была задержка движения общественного транспорта на улице Космонавтов.



По планам мэрии, регулировка движения продлится около недели: дорожники откорректируют работу светофоров, установят и заменят дорожные знаков. Сейчас собраны данные по десятку проблемных для движения точек. До обеда по ним будет принято решение.