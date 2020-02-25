56 минут назад
Водители выбрали Московскую, а не Папина
Сегодня утром председатель департамента дорожного хозяйства Николай Воронин показывал журналистам, как после перекрытия проспекта Победы корректируются потоки транспорта. Ожидание пробок на улице Папина оказались напрасными - водители решили не использовать этот объезд.
По планам мэрии, регулировка движения продлится около недели: дорожники откорректируют работу светофоров, установят и заменят дорожные знаков. Сейчас собраны данные по десятку проблемных для движения точек. До обеда по ним будет принято решение.
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