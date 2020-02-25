Общество

56 минут назад

Водители выбрали Московскую, а не Папина

13 1738
#проспект Победы #реконструкция
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Водители выбрали Московскую, а не Папина

Сегодня утром председатель департамента дорожного хозяйства Николай Воронин показывал журналистам, как после перекрытия проспекта Победы корректируются потоки транспорта. Ожидание пробок на улице Папина оказались напрасными - водители решили не использовать этот объезд.

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Данные по утреннему часу-пик говорят о том, что задержек общественного транспорта при движении по улице Папина не было. Основной поток пришелся на улицу Московскую. Здесь задержка движения увеличилась на один цикл работы светофора. Была задержка движения общественного транспорта на улице Космонавтов.

По планам мэрии, регулировка движения продлится около недели: дорожники откорректируют работу светофоров, установят и заменят дорожные знаков. Сейчас собраны данные по десятку проблемных для движения точек. До обеда по ним будет принято решение.
13 1738
#проспект Победы #реконструкция
2

Комментарии (13)

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Местному

4 минуты назад
Местный, он бы лучше посмотрел запись с 06.30------07.30 запись наверняка есть.
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Местный

7 минут назад
Житель, У тебя с головой как? Или написал чтобы срачь развести. 25-02-25 9:12:03. Перевод нужен или сам допрешь?
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Это Россия, детка

9 минут назад
Житель, это остаток до зарплаты в рублях и копейках.
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Житель

12 минут назад
Интересно ; обратите внимание на дату, время. 2020. 02. 09? И так же 12.03? Последнии цифры под вопросом это время? Или что? Если 09 то конечно все пробки к этому времени рассосались. А 12.03 это что?
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Kot Begemot

15 минут назад
Афонасий, какая-то техника громыхает на проспекте.
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Депутат горсовета

18 минут назад
Водители? Выбрали??? А они что, члены "ЕР", чтобы иметь право выбора? У других такого права нет и быть не может. Да здравствует великий товарищ Пу, верный продолжатель дела великого Сталина!
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Афонасий

18 минут назад
На пр. Победы работы начались или просто движение перекрыли и ждём, когда снег расстает?
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Дурак на дураке-дураком погоняет

19 минут назад
Телега гремит. Губер отличился с щукой. Было у отца 3 сына.2 нормальных.3 губернатор....
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На Московской утром

22 минуты назад
была жопа.
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Ничего нет приятней на свете

30 минут назад
Чем смотреть со стороны. Как твои недруги обсираются. ..... от зада до ботинок)))
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