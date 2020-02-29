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В Липецке 29 февраля первой родилась двойня

5 1014
#29 февраля
1
В Липецке 29 февраля первой родилась двойня

Утром 29 февраля в липецких роддомах появились на свет семь малышей.

29 февраля называют «лишним днем», который добавляется в високосный год. Именинники 29 февраля отмечают свой реальный день рождения лишь раз в четыре года.  

Сегодня в Липецке родились уже семь таких детей. Первой появилась на свет двойня: роды мальчика и девочки приняли в Липецком роддоме №1. Эти малыши появились на свет в 0:20 и 0:40. Также здесь родились еще три девочки и мальчик.

В Липецком областном перинатальном центре в 05:40 родилась девочка, здоровая, крепкая и в срок. Еще одна девочка родилась в Липецком городском перинатальном центре в 06:45. 

Врачи фиксируют дату и время рождения ребенка строго по факту - без каких либо поправок на «лишний день» високосного года. Потом родители сами принимают решение, когда именно отмечать день рождения ребенка - 28 февраля или 1 марта.


5 1014
#29 февраля
1

Комментарии (5)

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Закричал рот !

10 минут назад
За Единую Россию !, политической проститутки путина !
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Путин!

11 минут назад
Вот засада, а бабосики за одного заплатят !.
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Да уж

34 минуты назад
дважды не повезло
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Гость

35 минут назад
Всем здоровья малышам. Пусть растут здоровенькими.
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За Единую Россию !

42 минуты назад
Жизнь налаживается и мы победим !
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