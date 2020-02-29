Общество
сегодня, 10:34
В Липецке 29 февраля первой родилась двойня
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Утром 29 февраля в липецких роддомах появились на свет семь малышей.
29 февраля называют «лишним днем», который добавляется в високосный год. Именинники 29 февраля отмечают свой реальный день рождения лишь раз в четыре года.
Сегодня в Липецке родились уже семь таких детей. Первой появилась на свет двойня: роды мальчика и девочки приняли в Липецком роддоме №1. Эти малыши появились на свет в 0:20 и 0:40. Также здесь родились еще три девочки и мальчик.
В Липецком областном перинатальном центре в 05:40 родилась девочка, здоровая, крепкая и в срок. Еще одна девочка родилась в Липецком городском перинатальном центре в 06:45.
Врачи фиксируют дату и время рождения ребенка строго по факту - без каких либо поправок на «лишний день» високосного года. Потом родители сами принимают решение, когда именно отмечать день рождения ребенка - 28 февраля или 1 марта.
Сегодня в Липецке родились уже семь таких детей. Первой появилась на свет двойня: роды мальчика и девочки приняли в Липецком роддоме №1. Эти малыши появились на свет в 0:20 и 0:40. Также здесь родились еще три девочки и мальчик.
В Липецком областном перинатальном центре в 05:40 родилась девочка, здоровая, крепкая и в срок. Еще одна девочка родилась в Липецком городском перинатальном центре в 06:45.
Врачи фиксируют дату и время рождения ребенка строго по факту - без каких либо поправок на «лишний день» високосного года. Потом родители сами принимают решение, когда именно отмечать день рождения ребенка - 28 февраля или 1 марта.
5 1014
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