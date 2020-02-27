Происшествия
24 минуты назад
Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования трагедии на улице Стаханова
«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Липецкой области тщательнейшим образом установить все обстоятельства преступления, в том числе причины и условия, которые могли способствовать его совершению. Кроме того, глава ведомства дал указание руководству территориального следственного управления подробно доложить о первоначально проведенных следственных действиях и ходе расследования уголовного дела», - сообщает сегодня пресс-служба СК РФ.
Напомним, что сегодня ночью 35-летний житель Липецка напал на жену и двух дочерей с ножом, пожег квартиру, а затем свел счеты с жизнью. 4-летняя девочка погибла от кровопотери, ее 11-летняя сестра и 36-летняя мать госпитализированы.
.
Напомним, что сегодня ночью 35-летний житель Липецка напал на жену и двух дочерей с ножом, пожег квартиру, а затем свел счеты с жизнью. 4-летняя девочка погибла от кровопотери, ее 11-летняя сестра и 36-летняя мать госпитализированы.
.
Нонка
Гость
Чо докладывать?