Происшествия

24 минуты назад

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования трагедии на улице Стаханова

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#убийство
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Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования трагедии на улице Стаханова
«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Липецкой области тщательнейшим образом установить все обстоятельства преступления, в том числе причины и условия, которые могли способствовать его совершению. Кроме того, глава ведомства дал указание руководству территориального следственного управления подробно доложить о первоначально проведенных следственных действиях и ходе расследования уголовного дела», - сообщает сегодня пресс-служба СК РФ.

Напомним, что сегодня ночью 35-летний житель Липецка напал на жену и двух дочерей с ножом, пожег квартиру, а затем свел счеты с жизнью. 4-летняя девочка погибла от кровопотери, ее 11-летняя сестра и 36-летняя мать госпитализированы. 
 
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3 869
#убийство
1

Комментарии (3)

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Нонка

1 минуту назад
Нехристь!
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Гость

2 минуты назад
Да какое уже расследование? И что дальше? Наказание не кому предъявить
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Чо докладывать?

13 минут назад
И так все ясно.Одни понты
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