Бег продлевает жизнь, беготня - укорачивает

Итоги недели.

Сегодня без нужды не стоит выходить из дома. Просто потому, что если вы не на марафон, то больше никуда не попадете: в 5.00 в Липецке ввели ограничение движения для транспорта, в т.ч. общественного, сегодня по маршруту: площадь Ленина-Соборная - улица Интернациональная - улица Зегеля - площадь Плеханова - улица Плеханова - улица Гагарина - площадь Авиаторов - улица Космонавтов - улица Терешковой - улица Гагарина (железнодорожный вокзал) - улица Терешковой - улица Космонавтов - площадь Космонавтов - улица Вермишева - улица Московская и обратно пробегут участники первого международного «Липецкого марафона» (см.). Через центр в разные районы города можно будет свободно попасть лишь после 17.00.Исключение будет сделано только для машин скорой помощи и экстренных служб.В этот понедельник глава государства отметил свое 67-летие. В этот раз Владимир Путин уехал в тайгу вместе с министром обороны Сергеем Шойгу собирать грибы и ягоды. В Москву с собой он привез большую шишку, чем сильно озадачил конспирологов. Между тем, пожелав «новых побед».А в минувшую пятницу. Глава региона рассказал председателю правительства РФ о ходе реализации национальных проектов в регионе, слегка прихвастнув. Например, Игорь Артамонов сообщил, что «мы в этом году сдали семь ясельных корпусов», хотя некоторые из них, например, на улице Папина и в микрорайоне «Европейский», еще не достроены. Также Игорь Артамонов сообщил главе правительства о таком «косяке» как долгострой школы на Манеже. «Принимаем меры и должны ее до 1 января доделать».Глава областной администрации заметил, что в регионе есть потребность в новых учебных заведениях.- Мы наметили программу опережающего строительства школ, - сказал Игорь Артамонов. - Мы для себя приняли решение, что будем уже в этом году начинать. Я разговаривал с профильным министерством и Сбербанком. Мы сейчас ищем схему. Начнем строить школ больше, чем планировалось в 2020 году.Между тем обычногоза пропаганду употребления наркотиков. Мужчине по ч.1 ст. 6.13 КоАП РФ назначили штраф в 4 000 рублей (правоохранительные органы во время мониторинга соцсетей установили, что липчанин разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» два обращенных к главе государства и главе правительства ролика с предложением легализовать в России употребление марихуаны).На вопрос GOROD48:большинство опрошенных ответили - к среднему. Нашлись и те, кто назвал себя представителем низшего класса или ниже среднего - по доходам, будь то пенсия или зарплата на уровне прожиточного минимума.Кстати, на этой неделе в администрации Липецка заявили: «В 208 липецких компаниях повышена зарплата». Между тем эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости сообщили, чтоЭта новость собрала под 300 комментариев. Вот некоторые из них.: «А средневзвешенную, а не среднестатистическую, среднюю ЗП посчитать слабо ? Только тогда будет реальная цифра. Но все боятся такого метода, т.к. ссать в глаза народу будет нечем. Средневзвешенный метод, заключается в соотношении кол-ва людей, прямо пропорционально суммам получаемых ЗП. Итог выводится из итоговых значений ЗП, с поправкой на коэффициент получаемых значений в зависимости от уровня заработка. Это если в двух словах».: «Я походу один чего то не понимаю, работаю без выходных получаю 25. Вы с кем сравниваете такие зарплаты, средняя зарплата в Липецке от 12000 до 20000. В Москве да я согласен, но в Липецке не может быть не врите народу».: «Хочу среднюю зарплату!»А вот анализ размещенных в Сети вакансий для учителей показал, что Липецкая область - в аутсайдерах по доходам.. Педагогам предлагают ставки в 13 200 рублей. Эта новость возмутила чиновников. В областной администрации пояснили, что базовая ставка педагога без опыта работы и стажа действительно невелика - 11 280 рублей. Но, фактически, редко кто работает только на одну ставку, отказывается от классного руководства и иных дополнительных обязательств (см.).Такая поправка вызвала взрыв эмоций у педагогов. И они написали вот что.: «При расчете, видимо, учитывается зарплата директоров и заместителей. А вы попробуйте взять только учительскую зарплату. У вас и 20 не наберется. Ставка выросла, а доплаты директора обрезают. Они же царьки в школах. Все в их руках».: «Учитель, работаю педагогом дополнительного образования, первая квалификационная категория, за сентябрь месяц получил ~ 23 900 без копеек, начислено до налогообложения 27 500 без копеек. Работаю 18 часов в неделю, ставка. Средняя зарплата по Липецку 37 000 пишут. Учитель в Москве около 100, условно говоря. Наверное, объективно, улучшения есть, но цены растут быстрее чем зарплата…».: «Нищенская жизнь учителям не в радость. Мы выкручиваемся как можем, в школе мы учим ровно на столько сколько нам платят. т.е. в четверть от ранее выданного. Качество образования от этого крайне низкое, все родители просто в шоке. Но как и у всякой проблемы есть выход. Репетиторство. Но это очень дорогое удовольствие и не для всех. Поэтому огромный пласт детей просто выходит из школы с нулевыми знаниями. В будущем эти люди станут конкурировать с иммигрантами из Средней Азии за кусок хлеба. Ввиду того что иммигрантов больше и они сплоченнее, то местные проиграют. Что надо сделать для решения данной проблемы, ответ прост надо поднять зарплату до уровня 1-2 тыс долларов в рублевом эквиваленте. Тогда мы что-то сможем сделать».В свою очередь, в наступление на учителей пошли отцы и мамы липецких школьников.. Претензии касались сборов на питание и охрану. Кроме того,Возможно, жалоб на школы станет меньше, ведь. А может, все останется так, как есть, ведь новая чиновница - выходец из системы (до своего назначения Бедрова была директором 51-й школы города).И еще о кадрах.. Военный комиссариат Липецкой области возглавит подполковник Валерий Герасименко, служивший ранее в Краснодарском крае. Липецк для 40-летнего Герасименко не чужой город: до 2018 года он являлся заместителем военного комиссара Липецкой области, отвечал за призывную кампанию.А вот. 64-летний председатель суда Липецкой области, установивший всероссийский рекорд пребывания в должности, имеет огромные шансы на продление полномочий. Липецкий областной суд Иван Марков возглавляет с 1991 года.По данным GOROD48,. Олег Латунов представлен к назначению на должность начальника УМВД РФ по Липецкой области. Значит ли это, что курянин обязательно займет ставшее вакантную должность руководителя УМВД РФ по Липецкой области? Не обязательно. Ему предстоят так называемые смотрины в администрации Липецкой области. Если он глянется областному начальству и придется ко двору федеральным структурам, то станет новым начальником липецкой полиции.На этой неделе начался суд над бывшим начальником Следственной части УМВД России по Липецкой области Аркадием Бобкиным. Полковника юстиции обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (см.).Вместе с 44-летним Бобкиным по ч.3 ст. 285 УК РФ проходят бывший старший следователь по особо важным делам отдела №1 (по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и компьютерной информации) СЧ по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Липецкой области Александр Иванов, адвокат Иван Панфилов и жительница Москвы Ольга Грицевич. Если вина подсудимых будет доказана, им светит до 10 лет лишения свободы.Вкратце суть обвинения этой «бригады» такова. Аркадий Бобкин и Александр Иванов доказали начальству необходимость проведения комплексной строительно-бухгалтерской экспертизы по одному уголовному дел. Через посредника, адвоката Ивана Панфилова, полицейские нашли специалиста, который за откат в 6 млн рублей провел ту самую экспертизу. Им стала директор столичного ООО «Центр независимой оценки и экспертизы» Ольга Грицевич. Преступная группа получила и попилила бюджетные средства.К счастью, среди липецких правоохранителей есть и другие профессионалы. Так, на этой неделе. Обвинение в расправе над Аленой Серт предъявлено 29-летнему жителю Липецка, отбывавшему на момент задержания срок за разбой. Раскрыть преступление помогла генетическая экспертиза.В начале недели. На новой, сделанной с нуля, и еще даже не сданной подрядчиком заказчику, мэрии! Асфальт просел в остановочном кармане напротив ОЦКНТ. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, на месте просадки асфальта раньше стоял столб. А в середине недели только что укатанную новым асфальтом улицу Космонавтов перекопали энергетики (см.). Оказалось, прохудилась чугунная водопроводная 300 мм труба 1971 года выпуска.На этой неделе МУП «РВЦЛ» официально получило статус финансово несостоятельной организации.. МУП «РВЦЛ» было учреждено городским департаментом ЖКХ в 2003 году. Основной вид деятельности - обработка данных ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, печать платежек. По факту муниципальное предприятие выполняло роль посредника между липчанами и поставщиками энергоресурсов. Предприятие жило за счет процента с операций по платежам липчан. Работа «РВЦЛ» пошла на спад, когда ресурсники стали переходить на прямые договора: «прокладка» осталась без операционного барыша.Этот МУП был постоянно в скандалах. Так, в 2016 году в публикации, GOROD48 рассказал о массе злоупотреблений, выявленных в действиях предприятия Счетной палатой Липецка. Потом глава Липецка Иванов уволил начальника РВЦЛ Алексея Сарычева, обещавшего разработать для липчан единую платежку. Потом все управляшки нашли себе варианты жизни без муниципального предприятия, и оно скончалось. Как, собственно, погиб и весь другой ЖКХ-шный бизнес мэрии: МУП «Второе ГЖУ», МУП «АДС городского хозяйства», УК при АО «ЛГЭК».А еще на прошлой неделе случился детектив. Сначала была завязка:. Хулиганы вырвали железную кисточку из рук фигуры Виктора Сорокина. Памятник, напомним, тоже свежий - его открыли 20 июля возле Дома мастера, галереи, где находится постоянная экспозиция работ Сорокина. На следующий день случилась интрига:. Таинственные незнакомцы, мужчина и женщина, сообщили сотрудникам музея, что кисточка лежит на мольберте художника. И действительно, она оказалась там! И тут же эта пара как в воду канула, что вызвало у работников Дома мастера подозрения. А потом выяснилось:. В музей пришли сотрудники Ростелекома, просмотревшие видеоряд с камер наблюдения. Они-то и любезно сообщили смотрителям музея место, в котором ребенок оставил деталь памятника.В нашей традиционной рубрике - три истории.. Они хранились на территории одного из цехов колонии, благополучно забытые за заваренной дверью производственного помещения. На боеприпасы в ИК-2 наткнулись случайно: сотрудники «двойки» провели инвентаризацию учреждения перед приездом ревизоров. Хорошо еще, что из боеприпасов были предусмотрительно вынуты пороховые заряды…Корреспондент GOROD48 вместе с депутатом областного Совета Андреем Трофименковым побывал в Центре содержания бездомных животных в селе Тульское Тербунского района. В публикации - разные точки зрения на собачий приют. Даже такая экзотическая, что сюда специально подкинули трупы животных для трэшевого видео, чтобы дискредитировать благое дело.. 17-летняя школьница вела активную половую жизнь, и теперь медикам предстоит определить весь круг ее партнеров. А всего с начала года в Липецке выявлено 128 новых вирусоносителей. На самом деле их, конечно, больше, поскольку анализы на ВИЧ - дело добровольное.