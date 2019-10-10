Общество

сегодня, 15:04

В центре города несколько улиц остались без холодной воды из-за ремонтных работ

6 995
#водоснабжение
1
В центре города несколько улиц остались без холодной воды из-за ремонтных работ

На улицах Космонавтов и Неделина работают  ремонтные бригады ЛГЭК.

На улице Космонавтов проводится ремонт магистрального водопровода, где произошел порыв на чугунной трубе диаметром 300 мм.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, этот водовод был введен в эксплуатацию в 1971 году. На время ремонтных работ от холодного водоснабжения отключены дома на улицах Космонавтов, Гагарина, Терешковой, Игнатьева и дома в военном городке. Подвоз воды организован к домам №73/3 по улице Гагарина и №20/2 по улице Космонавтов. 

В это же время другая бригада комплекса водоснабжения ЛГЭК проводит ремонтные работы на улице Неделина. Здесь выводят из общей системы городского водоснабжения закольцованную с основной недействующую трубу. Для того, чтобы разорвать этот круг, пришлось отключить от холодного водоснабжение дома на улицах Неделина, Мичурина, Орджоникидзе, Нагорной, проспекту Победы. 

Подвоз воды организован по нескольким адресам: ул. Мичурина, 12; ул. Неделина д.33-47; пл. Победы,7а.
6 995
#водоснабжение
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вывод

10 минут назад
48 лет трубе и что там может остаться от неё? И какое качество воды? Зато парки, зазвлеченея. А дел мера в отношении комунального хозяйства нет вообще не какого.
ответить

Слесарь

24 минуты назад
Зато плитка и пари у нас в приоритете. А трубы у нас ещё при хрущёвом ложилии. Там есть и такие да и у Квадро тоже таких много труб. Как только они испытания проводят? Не кто не знает????????? С такими трубами давности???? Или это только на бумаги????????????????
ответить

Серёга

25 минут назад
Кто пояснит - Гагарина всю отключили, от Педа до кольца Трубного или только определённый участок????
ответить

чугун

32 минуты назад
Владимир, там был или что?
ответить

Владимир

36 минут назад
коммуняки негодяи не могли на 100 лет запас прочности заложить.
ответить

Катерина

57 минут назад
НОВЫЙ, МАТЬ ЕГО, АСФАЛЬТ????????????????
ответить

Еще в рубрике

Продолжительность жизни липчан за год выросла чуть больше, чем на месяц
#демография
16
Продолжительность жизни липчан за год выросла чуть больше, чем на месяц

сегодня, 15:25

Общество
Родителям детсадовцев вернут деньги за охрану
#охрана #детский сад #поборы
11
Родителям детсадовцев вернут деньги за охрану

сегодня, 15:20

Общество
Новый военком приедет в Липецкую область 14 октября
#военкомат
5
Новый военком приедет в Липецкую область 14 октября

сегодня, 15:15

Общество
Не 13 200, а 27 178 рублей: в Липецкой области назвали среднюю зарплату учителей
#зарплата #учителя
46
Не 13 200, а 27 178 рублей: в Липецкой области назвали среднюю зарплату учителей

сегодня, 14:58

Общество
«Мисс зоопарк» и «Мистер зоопарк 2019» стали зебра и ослик
#зоопарк #конкурс красоты
1
«Мисс зоопарк» и «Мистер зоопарк 2019» стали зебра и ослик

сегодня, 14:42

Общество
Липецкая школьница одарила ВИЧ-инфекцией своих многочисленных любовников
#ВИЧ
24
Липецкая школьница одарила ВИЧ-инфекцией своих многочисленных любовников

сегодня, 14:38

Общество