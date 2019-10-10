В центре города несколько улиц остались без холодной воды из-за ремонтных работ

На улицах Космонавтов и Неделина работают ремонтные бригады ЛГЭК.

На улице Космонавтов проводится ремонт магистрального водопровода, где произошел порыв на чугунной трубе диаметром 300 мм.



Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, этот водовод был введен в эксплуатацию в 1971 году. На время ремонтных работ от холодного водоснабжения отключены дома на улицах Космонавтов, Гагарина, Терешковой, Игнатьева и дома в военном городке. Подвоз воды организован к домам №73/3 по улице Гагарина и №20/2 по улице Космонавтов.



В это же время другая бригада комплекса водоснабжения ЛГЭК проводит ремонтные работы на улице Неделина. Здесь выводят из общей системы городского водоснабжения закольцованную с основной недействующую трубу. Для того, чтобы разорвать этот круг, пришлось отключить от холодного водоснабжение дома на улицах Неделина, Мичурина, Орджоникидзе, Нагорной, проспекту Победы.



Подвоз воды организован по нескольким адресам: ул. Мичурина, 12; ул. Неделина д.33-47; пл. Победы,7а.

