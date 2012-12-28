Дело об аварии в новогоднюю ночью дошло до суда

1 января 27-летний водитель сбил на переходе девушку.



Передается в суд дело 27-летнего жителя Ельца обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).Следствие установило, что около часа ночи 1 января ельчанин за рулем «Лады Приоры» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 19-летнюю девушку.«Согласно заключению экспертов, девушка получила травмы, которые расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.Водителю грозит до двух лет лишения свободы.