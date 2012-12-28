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Происшествия
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40 минут назад
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Дело об аварии в новогоднюю ночью дошло до суда
1 января 27-летний водитель сбил на переходе девушку.
Следствие установило, что около часа ночи 1 января ельчанин за рулем «Лады Приоры» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 19-летнюю девушку.
«Согласно заключению экспертов, девушка получила травмы, которые расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
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