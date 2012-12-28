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291
40 минут назад
6

Дело об аварии в новогоднюю ночью дошло до суда

1 января 27-летний водитель сбил на переходе девушку.

Передается в суд дело 27-летнего жителя Ельца обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Следствие установило, что около часа ночи 1 января ельчанин за рулем «Лады Приоры» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 19-летнюю девушку.

«Согласно заключению экспертов, девушка получила травмы, которые расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
авария
ДТП
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Александр Н.
6 минут назад
Маловато будет, ещё и материальную компенсацию на лечение и моральный ущерб, этих летунов только так лечить надо.
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Гостья
15 минут назад
Почему так мало - то? До двух лет всего.
Ответить
Ему
23 минуты назад
всего 2 года ,а она на всю жизнь инвалид ? Как такое возможно ?
Ответить
Ничего подобного
17 минут назад
Синяк на попе это не инвалидность.
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Липчанин
33 минуты назад
Чинуши миллионами воруют, и ничего. А тут два года.
Ответить
Автохам
37 минут назад
Ну теперь он обязан на ней жениться.
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