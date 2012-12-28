В «Университетском» водитель протаранил десяток автомобилей

Среди поврежденных машин «Лада Ларгус», «Мазда», «Ауди».



В вашем браузере отключен JavaScript

Этой ночью в Липецке на улице Замятина, 1 ( район «Университетский») водитель протаранил несколько припаркованных автомобилей. По данным «Липецкого автомобильного сообщества LT48», повреждены десять машин.Судя по записи камеры наблюдения, столкновение произошло в 00:34. Автомобиль виновника аварии несся на высокой скорости, а основной удар пришелся в «Ладу Ларгус».