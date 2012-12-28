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Происшествия
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сегодня, 10:40
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В «Университетском» водитель протаранил десяток автомобилей
Среди поврежденных машин «Лада Ларгус», «Мазда», «Ауди».
Судя по записи камеры наблюдения, столкновение произошло в 00:34. Автомобиль виновника аварии несся на высокой скорости, а основной удар пришелся в «Ладу Ларгус».
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