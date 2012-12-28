Статистика: в Липецкой области заметно подорожали куры, подешевели огурцы и помидоры

Цены на куриное мясо продолжили расти в Липецкой области – на прошлой неделе они подскочили сразу на 5,5%.

Дорожали почти все овощи, исключением, как и неделей ранее, огурцов и помидоров. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 13 по 19 мая) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.На прошлой неделе продолжила дорожать практически вся плодоовощная продукция из перечня наблюдаемых продуктов – подешевели только помидоры, огурцы. Заметнее всего выросли в цене морковь и капуста – на 6,13% и 5,85% соответственно. Свекла подорожала на 5,31%, картофель – на 4,48%, лук – на 1,87%. При том, цена картофеля перешагнула отметку в 90 рублей за килограмм (90,75 рубля) и практически сравнялась с ценой десятка яиц (90,86 рубля за десяток). Яблоки стали дороже на 1,79%. Огурцы и помидоры стали лидерами среди подешевевших продуктов – они потеряли за неделю 9,56% и 9,61% соответственно. Среди мясной продукции подорожали свинина, говядина и куры – последние подскочили в цене сразу на 5,52%. Подсолнечное масло стало дороже на 1,35%, творог – на 1,21%. Выросла стоимость соли, гречки, вермишели и макаронных изделий в целом, сухих молочных смесей для детского питания, водки. Не изменились цены на баранину, маргарин, сливочное масло, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар, печенье, чай, пшеничный хлеб.Среди подешевевших за неделю продуктов кроме огурцов и помидоров оказались мясные консервы для детского питания, мороженая рыба, пастеризованное молоко, сметана, сыр, мука, ржаной хлеб, рис. Яйца подешевели на 2,12%.Среди непродовольственных товаров стали дороже женские эластичные колготки и сигареты с фильтром. Подешевели за неделю мужские носки, шампунь, зубная паста, сухие корма для животных. Недельная инфляция не затронула джинсы для детей школьного возраста, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, детские и взрослые кроссовки, хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, спички, туалетную бумагу.