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Выходные в Липецке: выпускной, «сухой закон», какие улицы перекроют из-за полумарафона и «Металлург» идёт на рекорд
Общество
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54 минуты назад
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Статистика: в Липецкой области заметно подорожали куры, подешевели огурцы и помидоры
Цены на куриное мясо продолжили расти в Липецкой области – на прошлой неделе они подскочили сразу на 5,5%.
На прошлой неделе продолжила дорожать практически вся плодоовощная продукция из перечня наблюдаемых продуктов – подешевели только помидоры, огурцы. Заметнее всего выросли в цене морковь и капуста – на 6,13% и 5,85% соответственно. Свекла подорожала на 5,31%, картофель – на 4,48%, лук – на 1,87%. При том, цена картофеля перешагнула отметку в 90 рублей за килограмм (90,75 рубля) и практически сравнялась с ценой десятка яиц (90,86 рубля за десяток). Яблоки стали дороже на 1,79%. Огурцы и помидоры стали лидерами среди подешевевших продуктов – они потеряли за неделю 9,56% и 9,61% соответственно. Среди мясной продукции подорожали свинина, говядина и куры – последние подскочили в цене сразу на 5,52%. Подсолнечное масло стало дороже на 1,35%, творог – на 1,21%. Выросла стоимость соли, гречки, вермишели и макаронных изделий в целом, сухих молочных смесей для детского питания, водки. Не изменились цены на баранину, маргарин, сливочное масло, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар, печенье, чай, пшеничный хлеб.
Среди подешевевших за неделю продуктов кроме огурцов и помидоров оказались мясные консервы для детского питания, мороженая рыба, пастеризованное молоко, сметана, сыр, мука, ржаной хлеб, рис. Яйца подешевели на 2,12%.
Среди непродовольственных товаров стали дороже женские эластичные колготки и сигареты с фильтром. Подешевели за неделю мужские носки, шампунь, зубная паста, сухие корма для животных. Недельная инфляция не затронула джинсы для детей школьного возраста, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, детские и взрослые кроссовки, хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, спички, туалетную бумагу.
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