Общество
сегодня, 17:30
Пара в черных очках оказалась сотрудниками телекоммуникационной компании
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Выяснилось, кем были люди, сообщившие администрации Дома мастера о местонахождении детали памятника Виктору Сорокину, которую отломил 8 октября ребенок.
Оказалось, что в музей пришли сотрудники компании Ростелеком, анализировавшие видеоряд с камер наблюдения в поисках записи инцидента.
Именно они любезно сообщили смотрителям музея место, в котором ребенок оставил деталь памятника.
Напомним, что 10 октября мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила о повреждении памятника Виктору Сорокину – из руки художника вырвали кисточку. Сегодня с помощью записи камеры наблюдения выяснилось, что кисточку отломил ребенок.
Оказалось, что в музей пришли сотрудники компании Ростелеком, анализировавшие видеоряд с камер наблюдения в поисках записи инцидента.
Именно они любезно сообщили смотрителям музея место, в котором ребенок оставил деталь памятника.
Напомним, что 10 октября мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила о повреждении памятника Виктору Сорокину – из руки художника вырвали кисточку. Сегодня с помощью записи камеры наблюдения выяснилось, что кисточку отломил ребенок.
12 718
такие и КРЕМЛЕБОТЫ ;-) ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ
вандалы оказывается
Перри Мейсон
Дмитрий Краси чков
читать их надо правильно ;-) КРЕМЛЕБОТ
НОВОСТЕЙ полно КРЕМЛЕБОТ ;-)
КРЕМЛЕБОТ НЕГОДУЕ ;-)
Автобус
Миротворец
Joni 2000