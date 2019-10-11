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сегодня, 17:30

Пара в черных очках оказалась сотрудниками телекоммуникационной компании

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#Виктор Сорокин #памятник #вандализм
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Пара в черных очках оказалась сотрудниками телекоммуникационной компании
Выяснилось, кем были люди, сообщившие администрации Дома мастера о местонахождении детали памятника Виктору Сорокину, которую отломил 8 октября ребенок.

Оказалось, что  в музей пришли сотрудники компании Ростелеком, анализировавшие видеоряд с камер наблюдения в поисках записи инцидента. 

Именно они любезно сообщили смотрителям музея место, в котором ребенок оставил деталь памятника.

Напомним, что 10 октября мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила о повреждении памятника Виктору Сорокину – из руки художника вырвали кисточку. Сегодня с помощью записи камеры наблюдения выяснилось, что кисточку отломил ребенок.
12 718
#Виктор Сорокин #памятник #вандализм
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Комментарии (12)

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такие и КРЕМЛЕБОТЫ ;-) ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ

2 минуты назад
Перри Мейсон, КРЕМЛЕБОТ
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вандалы оказывается

11 минут назад
ну слава Богу, а на деле ребёнок. А чей? Ростелеком должен отследить и мЭ/Еру доложить
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Перри Мейсон

12 минут назад
Миротворец, какие журналисты- такие и новости)))
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Дмитрий Краси чков

20 минут назад
Строят некачественные памятники, которые разрушаются при прикосновении. А потом валят на детей людей а также птиц что из за птиц асфальт рузрушается.
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читать их надо правильно ;-) КРЕМЛЕБОТ

28 минут назад
Перри Мейсон ,КРЕМЛЕБОТ
ответить

НОВОСТЕЙ полно КРЕМЛЕБОТ ;-)

30 минут назад
Перри Мейсон ,КРЕМЛЕБОТ
ответить

КРЕМЛЕБОТ НЕГОДУЕ ;-)

32 минуты назад
Перри Мейсон ,КРЕМЛЕБОТ
ответить

Автобус

35 минут назад
Точное и актуальное расписание городских муниципальных автобусов Здесь http://www.lt-systems.ru/ Например последний на Сырский №28 от НЛМК в 00:10 ежедневно. Расписание других маршрутов от конечных остановок Липчане могут узнать здесь http://www.lt-systems.ru/ Быстро,выгодно,экономно,Безопасно!!!!
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Миротворец

35 минут назад
Перри ... чет да , тухленько как то )) не находишь ?))
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Joni 2000

44 минуты назад
Если бы не камера, год бы, наверное, ещё искали! Спасибо ей. Раскрыли самое ужасное преступление в Липецке.
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