В Правобережном суде сегодня начался уголовный процесс по обвинению бывшего начальника Следственной части УМВД России по Липецкой области Аркадия Бобкина в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Почему мы назвали эту статью именно так? Потому, что под таким же названием - «Бригадам» - место на нарах» - в 2012 году вышло интервью начальника следственной части УМВД России по Липецкой области Аркадия Бобкина в «Липецкой газете», в которой полковник юстиции рассказал о нелегких буднях своих подчиненных (его прямая речь заканчивалась словами: «главное - повысить авторитет сотрудника полиции в глазах населения»). И вот теперь 44-летний Аркадий Евгеньевич сам попал в «бригаду». Вместе с ним по ч.3 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия») проходят бывший старший следователь по особо важным делам отдела №1 (по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и компьютерной информации) СЧ по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Липецкой области Александр Иванов, адвокат Иван Панфилов и жительница Москвы Ольга Грицевич. Если вина подсудимых будет доказана, им светит до 10 лет лишения свободы.



Из обвинительного заключения следует, что «разработанный Бобкиным А.Е. и Ивановым А.В. план совершения преступления группой лиц по предварительному сговору предусматривал следующие этапы:



- создание видимости мониторинга экспертных учреждений и экспертов, посредством направления в различные экспертные учреждения формальных запросов с заведомым, умышленным не указанием в них полной и необходимой информации;



- подыскание и привлечение, в том числе через пособника, для производства комплексной строительно-бухгалтерской судебной экспертизы объекта экспертного учреждения и (или) эксперта, то есть еще одного пособника;



- с целью получения выгоды имущественного характера, достижение с руководителем подобранного экспертного учреждения либо экспертом договоренности о стоимости производства указанной экспертизы...».



Вкратце суть обвинения этой «бригады» такова. Аркадий Бобкин и Александр Иванов доказали начальству необходимость проведения комплексной строительно-бухгалтерской экспертизы по уголовному делу исполнительного директора московского ОАО «Концерн «Стальконструкция» Владимира Бирюкова. Руководителя этой организации подозревали в присвоении денежных средств, выделенных на строительство крупного промышленного объекта на территории НЛМК (в марте прошлого года приговором Левобережного районного суда Липецка Владимир Бирюков был осужден по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей). Через посредника, адвоката Ивана Панфилова, полицейские нашли специалиста, который за откат в 6 млн рублей провел ту самую экспертизу. Им стала директор столичного ООО «Центр независимой оценки и экспертизы» Ольга Грицевич. Преступная группа получила и попилила бюджетные средства.



Изначально уголовное дело по обвинению строителя Бирюкова вела старший следователь Анна Шлейхер. Она сообщила своему начальнику Аркадию Бобкину, что проведет судебно-бухгалтерскую экспертизу по делу на выгодных для УМВД условиях и цене в 6,6 млн рублей в организации с большим опытом работы и высокой квалификацией - липецком филиале «Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» Министерства регионального развития РФ. Но полковник юстиции, автор статьи «Специальные познания при расследовании налоговых преступлений», напечатанной в журнале «Российский следователь», по версии следствия, придумал вариант заработка на этом уголовном деле. Поэтому 12 января 2015 года Аркадий Бобкин забрал его из производства Анны Шлейхер и передал Александру Иванову. Офицеры полиции решили выудить из госказны 9 млн рублей, треть отдать за работу эксперту, а две трети суммы присвоить.



В свою очередь, Иванов через своего давнего друга, адвоката Ивана Панфилова, должен был подобрать организацию, которая взялась бы за работу за «долю малую» от выделенных МВД средств на оплату экспертизы. Панфилов, которого следствие называет «приискателем», выехал в Москву. Там он встретился со своим знакомым, бывшим экспертом, а ныне адвокатом Александром Канаевым, попросив подыскать эксперта для щекотливого дела. Канаев, в свою очередь, вывел «приискателя» на руководителя ООО «Центр независимой оценки и экспертизы» Ольгу Грицевич. Узнав о сути противоправной просьбы, женщина согласилась за приличное вознаграждение состряпать нужное липецким следователям экспертное заключение. Так Александр Канаев выполнил свою, посредническую, часть работы, договорившись, что Грицевич отблагодарит его впоследствии суммой в 350 тысяч рублей.



В московском кафе «Мама Раша» Иван Панфилов объяснил Ольге Грицевич суть дела. Руководитель ООО «ЦНОиЭ» сказала, что это ей под силу. Она согласилась заработать 3 млн рублей, пообещав сделать работу за 54 рабочих дня с момента получения аванса.



В мае 2015 года УМВД РФ по Липецкой области получило из казначейства 8 999 991 рубль на проведение экспертизы по делу о хищении москвичом Бирюковым средств НЛМК. Ее должны были сделать по настоянию Александра Иванова не менее 12 экспертов (чем их больше, тем весомее выводы в денежном эквиваленте). Но Ольга Грицевич расстаралась - по трем видам работ «нарисовала» аж 15 специалистов!



В июне в ресторане липецкого отеля «Лагуна» Ольга Грицкевич встретилась с Иваном Панфиловым. Рассказала, что ей необходимы 30% средств от суммы контракта. Через несколько дней на расчетный счет «ЦНОиЭ» упали 2,7 млн рублей. 1 июля в своей московской квартире Грицкевич передала Панфилову 1,2 миллиона.



Не видя объекта исследования, руководитель «ЦНОиЭ» провела его комплексную строительно-бухгалтерскую экспертизу. Заполучив документ на 34 листах (Грицевич не ответила на 10 из 17 поставленных следствием вопросов, и впоследствии ее экспертизу исключили из числа допустимых доказательств по уголовному делу), Александр Иванов и Аркадий Бобкин завизировали его и передали в службу тыла УМВД РФ по Липецкой области для окончательного расчета с экспертным учреждением. И все у «бригады» срослось! 29 декабря на расчетный счет «ЦНОиЭ» были перечислены 6,3 млн рублей. 30 числа Грицкевич передала в своей квартире 4,3 миллиона рублей Панфилову, оставшись ему должна еще полмиллиона. Утром 31 декабря москвичка перевела на банковскую карту липецкого юриста еще 350 тыс рублей, а вечером того же дня Бобкин и Иванов, очевидно, получили от Деда Мороза пухлые конверты под свои елки.



А потом липа вскрылась.



Кстати, офицеры полиции во время предварительного следствия согласились пройти полиграф. Психофизиологическое исследование показало, что Иванов лгал, когда отвечал на вопросы по проведенной по его указанию экспертизе, а Бобкин в последний момент, сославшись на плохое самочувствие, отказался от полиграфа.



P.S. По словам источников GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, Аркадий Бобкин родился в рубашке - несколько раз он находился по итогам своей деятельности за шаг до увольнения, но всякий раз выходил сухим из воды. Кстати, в марте этого года его все же уволили из органов внутренних дел, но не по дискредитирующим основаниям. И сегодня Бобкин пришел в суд своими ногами, а его бывшего подчиненного Иванова привезли на автозаке - он единственный из «бригады», кто находится под стражей.