46 минут назад
Дмитрий Медведев и Игорь Артамонов обсудили реализацию нацпроектов в Липецкой области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу с руководителем Липецкой области. Игорь Артамонов сообщил председателю правительства РФ о ходе реализации национальных проектов в регионе.
Строительству школ Дмитрий Медведев уделил особое внимание. Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что в регионе есть потребность в новых учебных заведениях. Не до конца решён вопрос со второй сменой, в муниципалитетах много аварийных школ. Однако федеральные средства выделяются лишь на одну школу в год, что не позволяет построить сразу несколько объектов.
«Мы сейчас наметили программу опережающего строительства школ, – сказал Игорь Артамонов. – Мы для себя приняли решение, что будем уже в этом году начинать. Я разговаривал с профильным министерством и Сбербанком. Мы сейчас ищем схему. Начнём строить школ больше, чем планировалось в 2020 году».
Председатель правительства РФ подчеркнул, что в первую очередь необходимо уделить внимание аварийным школам.
«У нас действительно есть целый ряд целевых установок – как нам строить и к каким результатам приходить в сфере просвещения. Вы назвали два направления. Выбирая между второй сменой, например, и аварийными школьными зданиями нужно обратить внимание на второе – на аварийные школьные здания. Потому что вторая смена – это далеко не всегда такое уж большое зло, скажем прямо. И в прежние годы дети в две смены учились, особенно в младших классах, – совершенно нормальное образование. А вот в аварийной школе заниматься нельзя. Поэтому все силы нужно бросить именно на это направление», – отметил Дмитрий Медведев.
фото пресс-службы администрации Липецкой области.
1223
Живу рядом, вижу
Дмитрий
За сколько же ты продался
Два гуся
В Тамбове тоже
Сторож яслей.
Сталин-психиатр.
гость