Общество

46 минут назад

Дмитрий Медведев и Игорь Артамонов обсудили реализацию нацпроектов в Липецкой области

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#Игорь Артамонов #Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев и Игорь Артамонов обсудили реализацию нацпроектов в Липецкой области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл встречу с руководителем Липецкой области. Игорь Артамонов сообщил председателю правительства РФ о ходе реализации национальных проектов в регионе.

«Мы достаточно плодотворно поработали по социальным объектам за счёт и федерального, и регионального финансирования. Мы в этом году сдали семь ясельных корпусов, три дома культуры, две школы, пять ФАПов и одну детскую поликлинику. Ведётся строительство нового корпуса онкологического центра, закуплено 300 единиц медицинского оборудования. Отремонтировано 216 километров региональных дорог, закуплено 197 автобусов. По части социальных объектов уже есть на что посмотреть. Под угрозой у нас сейчас одна школа из-за недобросовестного подрядчика. Но принимаем меры и должны её до 1 января доделать. И обеспечим, чтобы в следующем году дети пошли в неё учиться», – сообщил Игорь Артамонов.

Строительству школ Дмитрий Медведев уделил особое внимание. Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что в регионе есть потребность в новых учебных заведениях. Не до конца решён вопрос со второй сменой, в муниципалитетах много аварийных школ. Однако федеральные средства выделяются лишь на одну школу в год, что не позволяет построить сразу несколько объектов.

«Мы сейчас наметили программу опережающего строительства школ, – сказал Игорь Артамонов. – Мы для себя приняли решение, что будем уже в этом году начинать. Я разговаривал с профильным министерством и Сбербанком. Мы сейчас ищем схему. Начнём строить школ больше, чем планировалось в 2020 году».

Председатель правительства РФ подчеркнул, что в первую очередь необходимо уделить внимание аварийным школам.

«У нас действительно есть целый ряд целевых установок – как нам строить и к каким результатам приходить в сфере просвещения. Вы назвали два направления. Выбирая между второй сменой, например, и аварийными школьными зданиями нужно обратить внимание на второе – на аварийные школьные здания. Потому что вторая смена – это далеко не всегда такое уж большое зло, скажем прямо. И в прежние годы дети в две смены учились, особенно в младших классах, – совершенно нормальное образование. А вот в аварийной школе заниматься нельзя. Поэтому все силы нужно бросить именно на это направление», – отметил Дмитрий Медведев.

фото пресс-службы администрации Липецкой области.
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#Игорь Артамонов #Дмитрий Медведев

Комментарии (9)

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1223

6 минут назад
И учителям зарплату понизить, а то много получают, а так ... всё нормально!
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Живу рядом, вижу

7 минут назад
С яслями конечно лапшу вешает!
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Дмитрий

11 минут назад
Очередной бред двух баранов, как же жизнь россиян сделать лучше, не жалеем мы себя, не спим, все думу думаем, как же народу российскому сделать светлое будущее. Уж лучше бы ничего не говорили, и встречались бы тайком, уже смотреть и слышать этих тупоголовых тошно, одна болтовня.
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За сколько же ты продался

24 минуты назад
Сбербанку? Финансирование за счёт сбера, и откат. Отдавать будем бюджктными деньгами. Всё что нам здесь преподносят местные, идёт как нац проекты. Кому интересно, найдите в инстаграмме Коновалов Хакасия. Все делает за счёт федералов.
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Два гуся

24 минуты назад
А «мы» это кто? В области без году неделя, а туда же. Вы пока ничего не построили, и, кроме новой плитки в Быхановом саду, похвастаться нечем. Как был бардак в дорожном строительстве, так и остался, как лежала медицина в руинах, так и лежит. А школы новые в селах особо и не нужны, детей там не осталось, учить некого, да и некому.
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В Тамбове тоже

25 минут назад
При строительстве школы похитили 400 млн руб.
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Сторож яслей.

30 минут назад
Вот надо же так нагло в глаза врать премьер-министру про ясли?!!! Не знаю как остальные, а на 26 микрорайоне до сих пор ещё не доделали! И про остальные я что&то не слышал в новостях. Не сли бы хоть один сдали, то уж обязательно прописали бы.
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Сталин-психиатр.

31 минуту назад
Пока ещё живы, Дмитрий Анатольевич, держимся. Надо бы ещё налоги поднять и медицину окончательно развалить. Ах, да, и настойки боярышника побольше.
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гость

38 минут назад
одна школа из-за недобросовестного подрядчика. ! И ЧЁ ! ГАЛЬКУ В БЫХАНОВОМ САДУ воруют , ВОТ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЯДА !
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