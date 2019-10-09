Общество

22 минуты назад

Департамент образования мэрии Липецка возглавила Светлана Бедрова

12 765
#образование
Департамент образования мэрии Липецка возглавила Светлана Бедрова

До победы на муниципальном конкурсе она работала директором 51-й школы города.

По сообщению вице-мэра Липецка Евгения Павлова, городской департамент образования на конкурсной основе заняла Светлана Бедрова, директор школы № 51.

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Учитель награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, является лауреатом областной премии имени Г.И. Горской.

Напомним, что после ухода с должности начальника департамента Александра Мочалова ведомство временно возглавляла заместитель председателя Юлия Паньковик.

фото: vk.com

12 765
#образование

Комментарии (12)

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ага

1 минуту назад
Да уж написали бы, что на авто нашли.
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Полина Андреевна

2 минуты назад
Умница и красавица! Гордость 51 школы!
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Епрст

3 минуты назад
Как она может выиграть конкурс, у неё мозгов нет, только улыбка...брехня! Опять Павлов делает что хочет. Уваркина, гони его или ты с ним заодно????
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Перри Мейсон

4 минуты назад
Странно.. Образования нет, а департамент есть)))
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Мама ученицы

5 минут назад
Проверьте школу №40-за все платим, за учебу, за раб. тетради, за охрану, на отделку и ремонт класса. У НАС БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!!! Попробуй не здай-ребенка и родителей загнобят.
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Гость

5 минут назад
Павлов гнида, а Бедрова любовница Тарана. Одного пинком под зад выкинули, на его место его любовницу поставили. Глава города ничего не изменит, одна болтология. Одна шайка-лейка
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гость

9 минут назад
ФОРМИРОВАНИЕ ГИБКИХ НАВЫКОВ ! ПОЗВОНОЧНИКА , надо было НАМАЛЕВАТЬ ! ;-)
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Неравнодушный

9 минут назад
Враньё Павлова очередное!!! Конкурс она проиграла. Конкурс выиграла Паньковик. А Павлов шептал на ухо Бедровой ответы и даже этого не хватило ей для победы
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Тупикян Ваня

9 минут назад
Симпотичная
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Ой, ну не надо...

10 минут назад
Знаем мы эти конкурсы и резервы.
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