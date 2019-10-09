Общество
22 минуты назад
Департамент образования мэрии Липецка возглавила Светлана Бедрова
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До победы на муниципальном конкурсе она работала директором 51-й школы города.
По сообщению вице-мэра Липецка Евгения Павлова, городской департамент образования на конкурсной основе заняла Светлана Бедрова, директор школы № 51.
Учитель награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, является лауреатом областной премии имени Г.И. Горской.
Напомним, что после ухода с должности начальника департамента Александра Мочалова ведомство временно возглавляла заместитель председателя Юлия Паньковик.
Учитель награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, является лауреатом областной премии имени Г.И. Горской.
Напомним, что после ухода с должности начальника департамента Александра Мочалова ведомство временно возглавляла заместитель председателя Юлия Паньковик.
фото: vk.com
12 765
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