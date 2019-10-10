Новый военком приедет в Липецкую область 14 октября

Военный комиссариат Липецкой области возглавит подполковник Валерий Герасименко, служивший ранее в Краснодарском крае.

Как сообщил GOROD48 врио военкома Липецкой области Игорь Мякишев, министр обороны России Сергей Шойгу назначил военным комиссаром региона подполковника Валерия Герасименко. Он прибудет в областной центр 14 октября.



Липецк для Герасименко не чужой город. До 2018 года Валерий Герасименко являлся заместителем военного комиссара Липецкой области, отвечал за призывную кампанию.



Валерию Герасименко 40 лет, он закончил Ставропольское высшее военно-авиационное училище лётчиков и штурманов. После работы в военном комиссариате Липецкой области возглавлял комиссариат станицы Отрадная Краснодарского края.

