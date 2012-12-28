Красный уровень опасности объявлен по Липецкой области

Воздушная опасность объявлена для Ельца, Тербунского, Задонского Хлевенского, Лебедянского, Задонского, Данковского районов.

Экстренные службы объявили о введении «красного уровня» угрозы для Тербунского, Задонского, Хлевенского, Лебедянского, Данковского, Елецкого районов и Ельца.При красном уровне, по возможности, следует оставаться дома. Не подходить к окнам.Если «красный уровень» застиг на улице – нужно зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход и оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».