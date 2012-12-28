Липецкая вечЁрка: Елец под огнем, началось строительство «Петропарка», и виды с городских небоскребов
Общество
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23 минуты назад
Красный уровень опасности объявлен по Липецкой области
Воздушная опасность объявлена для Ельца, Тербунского, Задонского Хлевенского, Лебедянского, Задонского, Данковского районов.
При красном уровне, по возможности, следует оставаться дома. Не подходить к окнам.
Если «красный уровень» застиг на улице – нужно зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход и оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
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