Лагерь смерти или передержка?

Социальные сети пестрят страшными кадрами, сделанными на территории центра содержания бездомных животных убитых в селе Тульское Тербунского района. На снимках и видео – истощенные псы, убитые и сожженные собаки. Также в Интернете размещена петиция с требованием остановить «жестокое массовое убийство животных в Липецкой области».





Мы не имеем право размещать это видео из-за сцен жестокости и ненормативной лексики. Если коротко, то видео о том, что в Ельце однажды стали пропадать собаки. Не просто бездомные псы, но и домашние, случайно оказавшиеся на улице. Также, однажды на елецкий завод стройматериалов пожаловали так называемые «сотрудники подотдела зачистки» и начали стрелять дротиками со снотворным в собак и щенков. Усыпленных животных забрали и увезли. Как говорят авторы расследования, это были работники ЧП Ульшин Г.Н. которые увезли собак, отловленных по заявке руководства предприятия, в село Тульское Тербунского района, где расположен центр временного содержания безнадзорных животных предпринимателя Геннадия Ульшина. По закону и требованиям контрактов с несколькими муниципалитетами, бездомные собаки должны содержаться центре 10 дней, где животных кастрируют, прививают, вешают на ухо бирку и, если не находится их хозяин, отпускают на волю там, где отловили. Ельчане, сотрудники предприятия и несколько активистов и журналистов отправились в Тульское выручать собак. Далее идут кадры которые страшно смотреть – «передержка» с клетками набитыми лающими собаками, а затем и вовсе ужас – трупы животных возле печи-крематория, и в самой печи обгорелые туши, в которых ельчане узнают тех самых пропавших собачек. Кадры достойные «Нюрнбергского процесса», если бы такой существовал для живодеров…



Этот ужас и породил взрыв негодования в Сети,



Сейчас идет сбор подписей под очередной



Журналисты GOROD48 обратились к Геннадию Ульшину за комментариями. Он сразу же назвал видео и фото с трупами животных в его центре передержки – фальшивкой и провокацией.



- Двери центра открыты с 8 часов до 17 вечера, все желающие всегда могут приехать туда и проверить - как содержатся животные. Я контактирую со многими зоозащитниками, мы сотрудничаем, раздаем бездомных животных. Но, увы, среди них встречают какие-то неадекваты и провокаторы… Кстати, проверки в отношении нас не прекращаются, завершается одна, начинается другая. И проверки не выявляют нарушений.



- Что вы можете сказать по гуляющему в Сети видео с трупами животных?



- Это была какая-то провокация, кажется в феврале. В отсутствие сотрудников кто-то приехал в центр, подбросил мертвых животных, сделал снимки, снял видео и, как видим, запустил их в Интернет. Кроме того, из клеток пропали собаки, здоровые, и уже привитые. А трупы животных на фото и видео, не подпадают под описание собак содержавшихся в нашем центре (описание собак обязательно при поступлении). Мы вызвали полицию. Участковый все зафиксировал, в том числе «подлог» животных…



- Если все так как вы говорите, нет ли у вас желания добиваться правды в суде, доказать, что обвинения против вас – клевета?



- Да, такое желание есть, и сейчас я как раз я консультируюсь с юристами. Но, если честно, заниматься судами просто нет времени…



Кстати, на видео правозащитники предупреждают: если у кого возникнут подозрения в фальсификации видеозаписи, они готовы предоставить ее исходники и всячески сотрудничать со следствием.



Интернат для собак



Мы решили посмотреть на центр Ульшина своими глазами и отправились в село Тульское вместе с липецкими зоозащитниками и депутатом областного Совета Андреем Трофименковым, к которому за последние пару недель поступило несколько обращений по поводу деятельности ИП Ульшина. Увиденное в Тульском всех нас поразило.



Приют для собак расположен на самом въезде в Тульское, возле огромного мусорного полигона, на который свозят бытовые отходы из Воловского и Тербунского районов. Место еще то! Смрад на всю округу и грязь. А приютом оказался совсем небольшой клочок земли, огороженный забором из профлиста. В приют нас впустили мужчина и женщина, сотрудники центра, Николай Ульшин, вероятно – отец Геннадия Николаевича Ульшина и Ольга Гаврик. Территория питомника выглядит аккуратно, убрана, в углу будка, возле которой на цепи сидит огромный алабай Арчи. Он не из числа постояльцев центра, он «хозяйский». Нас сопровождает еще одна хозяйская собачка - Цыганок. Этим двум псам в жизни, можно сказать, повезло. Их приютили при центре содержания, они служат охранниками а не находятся в общей массе бедолаг с непонятной судьбой. А вот тем, кто в помещении с клетками – нет. Эти собаки или беспризорные, или потерявшиеся.











В помещения с вольерами все, как в казенных учреждениях для сирот или преступников, домах инвалидов. Вроде чисто, но в воздухе витает жуткое чувство отчужденности, ненужности, забытости, потерянности, горя…



В глазах собак это все отражается. Они как у людей – зеркало души. Нельзя нормальному человеку видеть эти глаза…

















Собаки при виде незнакомых людей радостно лают, встают передними лапами на клетки. Так, брошенные малыши в детских домах видят в каждом случайном человеке маму или папу, верят, что это пришли за ними, что сейчас заберут их в семью из этих, пусть и чистых, но холодных сиротских застенков. Но, везет немногим. Остальные предоставлены судьбе, часто – злодейке. А уж какова судьба обитателей тульского приюта, совершенно неизвестно. Хорошо, что, если, как уверяет Ульшин, и гласит закон и требование тендера, их привьют, кастрируют, навесят на ухо желтую бирку и отпустят. Хотя, уважаемые жители Липецкой области, вы много видели собак на наших улицах с бирками в ушах? Если видели, сообщите нам, пожалуйста, пришлите фото.



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Рядом с помещением для бедных бездомнышей та самая печь. Она страшно дымит! Дым заволакивает весь приют, окутывает людей и собак внутри помещения. Просим Николая Ульшина показать, что внутри печи. Он показывает, и рассказывает, что их фирма еще и утилизирует по договору медицинские шприцы из больниц, перчатки, вату, марлю, разное тряпье. Действительно, в печи горят шприцы. Но, всегда ли это так?







Собаки в клетках кашляют. То ли от дыма, то ли от так называемого «вольерного кашля». Зоозащитницы возмущаются. Говорят, что собак надо рассадить по свободным клеткам, каких тут много, изолировать от них кашляющую дворнягу. Из 17 собачек большинство собрано в один вольер. Николай Ульшин и Ольга Гаврик говорят, что так нужно, собак привезли из Кшенского района (ИП Ульшина выиграло тендер на отлов животных и в соседней, Курской области, в Кшенском районе) и если привезут других собак, то их могут перепутать и развезти потом не в те места, где они ранее обитали. Зоозащитницы добиваются своего, кашляющую собаку отсаживают в другую клетку и уверяют, что ветеринары из Тербунов приходят лечить этих собак почти каждый день. А вот кастрировать и чипировать приезжают ветеринары из Ливен, именно с ними заключен договор на эти услуги.











Николаю Ульшину и Ольге Гаврик приходится выслушать все претензии, все вопросы, хотя, вроде бы они и не причем, простые рабочие. Они опровергают все, что пишут об их предприятии в Интернете.



При проверке питомника были выявлены нарушения ветеринарного законодательства



Глава Тербунского района Сергей Иванов в телефонном разговоре с корреспондентом GOROD48 тоже говорит, что приют проверяли много раз и нарушений не выявлено. Также Сергей Иванов сообщил, что съемки растерзанных животных, появившиеся в Интернете, сняты не в этом приюте.



- Что касается бирок на ушах собак, то в Тербунах такие есть, я видел, - говорит Сергей Иванов.



В прокуратуре Липецкой области по поводу данных о жестоком обращении с животными, якобы, имевших место в этом приюте, сообщили следующее:



- В части жестокого обращения с животными, материалы направлены в территориальный отдел полиции для проведения проверки доводов зоозащитников, - рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева. – Вместе с тем, в июле-августе при проверке питомника были выявлены нарушения ветеринарного законодательства, которые в данный момент устранены. Нецелевых использований бюджетных средств в деятельности ИП Ульшина также выявлено не было.



Проверки приюта, скорее всего, будут продолжаться. Свои запросы во все инстанции сделает и депутат областного Совета Андрей Трофименков.



- Мое личное эмоциональное впечатление – удручающее, - сказал Андрей Трофименков. – Тесное содержание животных, рядом печь, дым от которой заволакивает весь приют. Человеку трудно находится в помещении, где содержатся собаки и в течение пяти минут, а животные находятся там постоянно. Коль уж средства на эту деятельность предпринимателю выделяются государством, мы еще раз проверим все сигналы общественников и правозащитников.



В свою очередь, зоозащитники, особо не доверяя проверкам на местном уровне, при помощи юристов собрали пакет документов, видео и фото, и направляют его в генпрокуратуру, президенту страны, главе администрации Липецкой области, в зоозащитные организации России и Европы.



Многочисленные паблики зоозащитников уже несколько месяцев взрываются праведным гневом. В марте этого года в Youtube было размещено видео «Тендер на убийство» породившее целую волну негодования как зоозащитников, так и простых граждан.Мы не имеем право размещать это видео из-за сцен жестокости и ненормативной лексики. Если коротко, то видео о том, что в Ельце однажды стали пропадать собаки. Не просто бездомные псы, но и домашние, случайно оказавшиеся на улице. Также, однажды на елецкий завод стройматериалов пожаловали так называемые «сотрудники подотдела зачистки» и начали стрелять дротиками со снотворным в собак и щенков. Усыпленных животных забрали и увезли. Как говорят авторы расследования, это были работники ЧП Ульшин Г.Н. которые увезли собак, отловленных по заявке руководства предприятия, в село Тульское Тербунского района, где расположен центр временного содержания безнадзорных животных предпринимателя Геннадия Ульшина. По закону и требованиям контрактов с несколькими муниципалитетами, бездомные собаки должны содержаться центре 10 дней, где животных кастрируют, прививают, вешают на ухо бирку и, если не находится их хозяин, отпускают на волю там, где отловили. Ельчане, сотрудники предприятия и несколько активистов и журналистов отправились в Тульское выручать собак. Далее идут кадры которые страшно смотреть – «передержка» с клетками набитыми лающими собаками, а затем и вовсе ужас – трупы животных возле печи-крематория, и в самой печи обгорелые туши, в которых ельчане узнают тех самых пропавших собачек. Кадры достойные «Нюрнбергского процесса», если бы такой существовал для живодеров…Этот ужас и породил взрыв негодования в Сети, петиции , обращения во все инстанции – от правоохранительных органов до известных защитников животных, таких как Михаил Ширвиндт, Юрий Антонов и Анджелина Джоли. Заметим, что подобные обвинения в адрес Геннадия Ульшина звучали и раньше, но все проверки его ИП заканчивалась ничем – правоохранительные органы нарушений не выявляли.Сейчас идет сбор подписей под очередной петицией , в которой рассказывается о деятельности Ульшина, указываются выигранные им тендеры на отлов, содержание, кастрацию, прививки животных на несколько миллионов рублей. Там же и обвинение его сотрудников в садизме и требование прекратить деятельность тульской передержки.Журналисты GOROD48 обратились к Геннадию Ульшину за комментариями. Он сразу же назвал видео и фото с трупами животных в его центре передержки – фальшивкой и провокацией.- Двери центра открыты с 8 часов до 17 вечера, все желающие всегда могут приехать туда и проверить - как содержатся животные. Я контактирую со многими зоозащитниками, мы сотрудничаем, раздаем бездомных животных. Но, увы, среди них встречают какие-то неадекваты и провокаторы… Кстати, проверки в отношении нас не прекращаются, завершается одна, начинается другая. И проверки не выявляют нарушений.- Что вы можете сказать по гуляющему в Сети видео с трупами животных?- Это была какая-то провокация, кажется в феврале. В отсутствие сотрудников кто-то приехал в центр, подбросил мертвых животных, сделал снимки, снял видео и, как видим, запустил их в Интернет. Кроме того, из клеток пропали собаки, здоровые, и уже привитые. А трупы животных на фото и видео, не подпадают под описание собак содержавшихся в нашем центре (описание собак обязательно при поступлении). Мы вызвали полицию. Участковый все зафиксировал, в том числе «подлог» животных…- Если все так как вы говорите, нет ли у вас желания добиваться правды в суде, доказать, что обвинения против вас – клевета?- Да, такое желание есть, и сейчас я как раз я консультируюсь с юристами. Но, если честно, заниматься судами просто нет времени…Кстати, на видео правозащитники предупреждают: если у кого возникнут подозрения в фальсификации видеозаписи, они готовы предоставить ее исходники и всячески сотрудничать со следствием.Мы решили посмотреть на центр Ульшина своими глазами и отправились в село Тульское вместе с липецкими зоозащитниками и депутатом областного Совета Андреем Трофименковым, к которому за последние пару недель поступило несколько обращений по поводу деятельности ИП Ульшина. Увиденное в Тульском всех нас поразило.Приют для собак расположен на самом въезде в Тульское, возле огромного мусорного полигона, на который свозят бытовые отходы из Воловского и Тербунского районов. Место еще то! Смрад на всю округу и грязь. А приютом оказался совсем небольшой клочок земли, огороженный забором из профлиста. В приют нас впустили мужчина и женщина, сотрудники центра, Николай Ульшин, вероятно – отец Геннадия Николаевича Ульшина и Ольга Гаврик. Территория питомника выглядит аккуратно, убрана, в углу будка, возле которой на цепи сидит огромный алабай Арчи. Он не из числа постояльцев центра, он «хозяйский». Нас сопровождает еще одна хозяйская собачка - Цыганок. Этим двум псам в жизни, можно сказать, повезло. Их приютили при центре содержания, они служат охранниками а не находятся в общей массе бедолаг с непонятной судьбой. А вот тем, кто в помещении с клетками – нет. Эти собаки или беспризорные, или потерявшиеся.В помещения с вольерами все, как в казенных учреждениях для сирот или преступников, домах инвалидов. Вроде чисто, но в воздухе витает жуткое чувство отчужденности, ненужности, забытости, потерянности, горя…В глазах собак это все отражается. Они как у людей – зеркало души. Нельзя нормальному человеку видеть эти глаза…Собаки при виде незнакомых людей радостно лают, встают передними лапами на клетки. Так, брошенные малыши в детских домах видят в каждом случайном человеке маму или папу, верят, что это пришли за ними, что сейчас заберут их в семью из этих, пусть и чистых, но холодных сиротских застенков. Но, везет немногим. Остальные предоставлены судьбе, часто – злодейке. А уж какова судьба обитателей тульского приюта, совершенно неизвестно. Хорошо, что, если, как уверяет Ульшин, и гласит закон и требование тендера, их привьют, кастрируют, навесят на ухо желтую бирку и отпустят. Хотя, уважаемые жители Липецкой области, вы много видели собак на наших улицах с бирками в ушах? Если видели, сообщите нам, пожалуйста, пришлите фото.Рядом с помещением для бедных бездомнышей та самая печь. Она страшно дымит! Дым заволакивает весь приют, окутывает людей и собак внутри помещения. Просим Николая Ульшина показать, что внутри печи. Он показывает, и рассказывает, что их фирма еще и утилизирует по договору медицинские шприцы из больниц, перчатки, вату, марлю, разное тряпье. Действительно, в печи горят шприцы. Но, всегда ли это так?Собаки в клетках кашляют. То ли от дыма, то ли от так называемого «вольерного кашля». Зоозащитницы возмущаются. Говорят, что собак надо рассадить по свободным клеткам, каких тут много, изолировать от них кашляющую дворнягу. Из 17 собачек большинство собрано в один вольер. Николай Ульшин и Ольга Гаврик говорят, что так нужно, собак привезли из Кшенского района (ИП Ульшина выиграло тендер на отлов животных и в соседней, Курской области, в Кшенском районе) и если привезут других собак, то их могут перепутать и развезти потом не в те места, где они ранее обитали. Зоозащитницы добиваются своего, кашляющую собаку отсаживают в другую клетку и уверяют, что ветеринары из Тербунов приходят лечить этих собак почти каждый день. А вот кастрировать и чипировать приезжают ветеринары из Ливен, именно с ними заключен договор на эти услуги.Николаю Ульшину и Ольге Гаврик приходится выслушать все претензии, все вопросы, хотя, вроде бы они и не причем, простые рабочие. Они опровергают все, что пишут об их предприятии в Интернете.Глава Тербунского района Сергей Иванов в телефонном разговоре с корреспондентом GOROD48 тоже говорит, что приют проверяли много раз и нарушений не выявлено. Также Сергей Иванов сообщил, что съемки растерзанных животных, появившиеся в Интернете, сняты не в этом приюте.- Что касается бирок на ушах собак, то в Тербунах такие есть, я видел, - говорит Сергей Иванов.В прокуратуре Липецкой области по поводу данных о жестоком обращении с животными, якобы, имевших место в этом приюте, сообщили следующее:- В части жестокого обращения с животными, материалы направлены в территориальный отдел полиции для проведения проверки доводов зоозащитников, - рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева. – Вместе с тем, в июле-августе при проверке питомника были выявлены нарушения ветеринарного законодательства, которые в данный момент устранены. Нецелевых использований бюджетных средств в деятельности ИП Ульшина также выявлено не было.Проверки приюта, скорее всего, будут продолжаться. Свои запросы во все инстанции сделает и депутат областного Совета Андрей Трофименков.- Мое личное эмоциональное впечатление – удручающее, - сказал Андрей Трофименков. – Тесное содержание животных, рядом печь, дым от которой заволакивает весь приют. Человеку трудно находится в помещении, где содержатся собаки и в течение пяти минут, а животные находятся там постоянно. Коль уж средства на эту деятельность предпринимателю выделяются государством, мы еще раз проверим все сигналы общественников и правозащитников.В свою очередь, зоозащитники, особо не доверяя проверкам на местном уровне, при помощи юристов собрали пакет документов, видео и фото, и направляют его в генпрокуратуру, президенту страны, главе администрации Липецкой области, в зоозащитные организации России и Европы.