Липецкая школьница одарила ВИЧ-инфекцией своих многочисленных любовников

С начала года выявлено 128 новых вирусоносителей.

Сегодня на заседании комиссия по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета депутатам рассказали о ситуации с заражением горожан ВИЧ-инфекцией.



По словам Андрея Филатова, руководителя регионального центра «Анти-СПИД», за девять месяцев с начала года в Липецке выявили 128 новых зараженных ВИЧ-инфекцией горожан. Из них один - младенец, которому вирус передала мама. Еще одна инфицированная - несовершеннолетняя (17-летняя школьница вела активную половую жизнь, и теперь медикам предстоит определить весь круг ее партнеров).



Больше всего инфицированных смертоносным вирусом - среди липчан в возрасте от 30 до 39 лет (48,4%). Следом за ними идут те, кто постарше (39,7% подцепивших ВИЧ - в возрасте 40-49 лет). Доля тех, кто стал инфицированным после внутривенного употребления наркотиков из общего на круг шприца - 46% (этот показатель на 6% выше, чем в среднем по России), остальные заразились при незащищенных половых актах.



Впрочем, Липецк избежал эпидемии ВИЧ. Так, если по России в целом пораженности этой инфекцией, ведущей к СПИДу, составляет 709,2 случая на 100 тысяч человек населения, то в Липецке этот показатель не превышает 261 ВИЧ-инфицированного на это же количество населения.



- Обследование на ВИЧ - дело добровольное. Кстати, инфицированный человек должен предупреждать своего полового партнера, что он болен, - отметил Андрей Филатов.



Главная задача центра «Анти-СПИД» - пропаганда ЗОЖ на предприятиях и организациях, среди школьников и студентов, на транспорте и в торгово-развлекательных центрах, а также анонимные исследования на ВИЧ-инфекцию и вирусный гепатит. По словам Андрея Филатова, липчане охотно проходят анкетирование. Так, с начала этого года такими исследованиями уже охвачены 122 350 жителей Липецка.



- Летальность от СПИДа мы с трех процентов снизили до одного процента. Инфицированный человек должен всю жизнь пить лекарства. Если такой человек принимает лекарства всю жизнь, то он не заболеет СПИДом. В этом году, правда, были трудности с лекарствами. Про ряду препаратов не состоялись своевременно торги на федеральном уровне. Они с начала года переносились три раза переносились. Мы за первое полугодие не получили ни одной упаковки такого лекарства как ламивудин. Мы спасались средствами из областного бюджета. В конце концов торги состоялись, и мы в начале октября закрыли эту проблему, в отличие от других регионов, - сообщил депутатам Андрей Филатов.





