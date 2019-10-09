13 октября в Липецке изменится схема движения общественного транспорта

13 октября в связи с проведением «Первого международного Липецкого марафона» произойдут серьезные изменения организации дорожного движения.



Департамент транспорта администрации города Липецка информирует о том, что 13 октября с 06:00 до 16:30 движение автобусов нескольких маршрутов будет осуществляться по измененным схемам:



№ 1 «Центральный рынок – п.Северный Рудник» в прямом и обратном направлениях по схеме «Ж/д вокзал - ул. Гагарина –далее по маршруту». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «Ж/д вокзал»;



№ 2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков», № 12 «Ж/д вокзал – Чаплыгинское шоссе»-в прямом и обратном направлениях по схеме «Пересечение ул.Терешковой с ул.Космонавтов - ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская – далее по маршрутам». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «ул.Терешковой».



№ 8 «Микрорайон «Университетский» - Новое заводоуправление» движение автобусов будет организовано по 2-м схемам:

- «Микрорайон «Университетский» - остановочный пункт «ЛГТУ» с плановым выпуском автобусов 2 ед.;



- «Парк «Молодежный» - ул.Катукова - Новое заводоуправление» с плановым выпуском автобусов 4 ед.



№ 11 «ул.Пришвина – Цем. завод, КПП» движение автобусов будет организовано по 2 –м схемам:

- «ул.Пришвина – пл.Авиаторов» с плановым выпуском автобусов 3 ед.;

- «Цем завод, КПП – ул.Шкатова» с плановым выпуском автобусов 2 ед.



№ 13 «9 микрорайон – Косыревское кладбище – ОАО «Завод «Центролит» в прямом и обратном направлениях по схеме: «Парк «Молодежный» - ул.Катукова – Елецкое шоссе – далее по маршруту». Начальным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «Парк «Молодежный».



№ 17 «НЛМК – ж/д вокзал – микрорайон «Елецкий» с начала работы до 16.30 не обслуживается. После 16.30 работает по утвержденной схеме согласно расписанию.



№ 24 «п.Сырский Рудник – Чаплыгинское шоссе» в прямом и обратном направлениях по схеме: «п.Сырский Рудник – ул.Стаханова – ул.Катукова – ул.Меркулова – ул.Водопьянова – пр.Победы – ул.Советская – Петровский проезд – ул.Ленина – далее по маршруту».



№ 24а «п.Сырский Рудник – ул.Космонавтов - Чаплыгинское шоссе» в прямом и обратном направлениях по схеме: «Чаплыгинское шоссе-ул.Студеновская - ул.Ленина – пл.Революции – ул.Советская – пр.Победы – ул.Меркулова – ул.Катукова – ул.Стаханова – далее по маршруту».



№ 30 «НЛМК – микрорайон – «Елецкий» в прямом и обратном направлениях по схеме: «НЛМК – ул.Советская – пр.Победы – ул.Водопьянова – ул.Смургиса – ул.Стаханова – ул.Катукова - микрорайон «Елецкий».



№ 33 «Чаплыгинское шоссе – 3 уч-к, ЛТЗ» в прямом и обратном направлениях по схеме: «Чаплыгинское шоссе – ул.Студеновская – ул.Ленина – пл.Революции – ул.Советская – ул.Фрунзе – Петровский рынок – далее по маршруту».



№ 33а «ул.Доменщиков – пл.Клименкова» в прямом и обратном направлениях по схеме: «ул.Доменщиков – ул.Студеновская - ул.Ленина – пл.Революции – ул.Фрунзе – ул.Октябрьская – далее по маршруту».



№ 35 «Ж/д вокзал – с.Косыревка» в прямом и обратном направлениях по схеме: «с.Косыревка – ул.Катукова – ул.Меркулова - пр.Победы – ул.Терешковой - Пересечение ул.Терешковой с ул.Космонавтов». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «ул.Терешковой».



№ 36 «Ж/д вокзал – п.Сырский Рудник» в прямом и обратном направлениях по схеме: «п.Сырский Рудник– ул.Катукова – ул.Меркулова - пр.Победы – ул.Терешковой - Пересечение ул.Терешковой с ул.Космонавтов». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «ул.Терешковой».



№ 37 «Ж/д вокзал – п.Телецентр» в прямом и обратном направлениях по схеме: «п.Сырский Рудник – ул.Катукова – ул.Меркулова - пр.Победы – ул.Терешковой - Пересечение ул.Терешковой с ул.Космонавтов». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «ул.Терешковой».



№ 40 «Ж/д вокзал – п.Матырский» в прямом и обратном направлениях по схеме: «п.Матырский – ул.Неделина – ул.Терешковой - Пересечение ул.Терешковой с ул.Космонавтов». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «ул.Терешковой».



№ 1Т «ул.Пришвина – пр.Победы – пл.Клименкова» в прямом и обратном направлениях по схеме «пл.Клименкова– ул.Катукова – ул.Меркулова – пр.Победы – ул.Терешковой – ул.Циолковского – пересечение с ул.Циолковского с ул.Космонавтов (до трамвайного остановочного пункта «ул.Космонавтов») с плановым выпуском автобусов 4 ед. Начальным пунктом маршрута временно определить трамвайный остановочный пункт «ул.Космонавтов».



№ 2Т «ул.Вермишева – ул.Терешковой – ул.Вермишева» с начала работы до 16.30 не обслуживается. После 16.30 работает по утвержденной схеме с плановым выпуском автобусов 2 ед. (2-х сменные).



№ 9Т «Парк «Молодежный» – ул.Воровского» в прямом и обратном направлениях по схеме «Парк «Молодежный» – ул.Катукова - ул.Стаханова – ул.Водопьянова – пр.Победы – ул.Советская – пл.Революции – ул.Фрунзе – ул.50 лет НЛМК – ул.Воровского».



№ 12Т «Ж/д вокзал – ул.Вермишева – пл.Клименкова» в прямом и обратном направлениях по схеме «пл.Клименкова – пр.Победы – ул.Терешковой - Пересечение ул.Терешковой с ул.Космонавтов». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «ул.Терешковой».



Работа трамвайных маршрутов №№ 1, 5 осуществляется по утвержденным схемам согласно расписаниям сначала движения до 11.20. В период с 11.20 до окончания спортивного мероприятия (до 16.30) движение трамваев будет организовано до остановочного пункта «Полиграфический комплекс». С 16.30 движение трамваев восстанавливается и осуществляется по утвержденным схемам.



№ 300 «Микрорайон «Университетский» - Стадион «Сокол» не обслуживается.



№ 302 «Кольцевая – ул.Доменщиков» в прямом и обратном направлениях по схеме «Кольцевая – ул.50 лет НЛМК – ул.Неделина – ул.Советская – пл.Революции – Петровский проезд - ул.Ленина – далее по маршруту».



№ 306 «27 микрорайон – п.Силикатный» в прямом и обратном направлениях по схеме «п.Силикатный – пл.Революции – ул.Советская – ул.Терешковой - Пересечение ул.Терешковой с ул.Космонавтов» с плановым выпуском автобусов 7 ед.



№ 308 «19 микрорайон – пл.Металлургов» в прямом и обратном направлениях по схеме «Парк «Молодежный» – ул.Катукова - ул.Меркулова - пр.Победы – ул.Неделина – далее по маршруту. Начальным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «Парк «Молодежный».



№ 311 «ул.Пришвина – Цем. завод, КПП» движение автобусов в прямом и обратном направлениях будет организовано по схеме «ул.Пришвина – пл.Авиаторов» с плановым выпуском автобусов 3 ед.



№ 315 «п.Сырский – ул.Ковалева» в прямом и обратном направлениях по схеме «п.Сырский – ул.Кривенкова– пр.60 лет СССР – ул.Меркулова – пр.Победы - ул.Советская – пл.Революции – Петровский проезд - ул.Ленина – далее по маршруту».



№ 317 «Микрорайон «Университетский» - пл.Металлургов» с начала работы до 16.30 не обслуживается. После 16.30 работает по утвержденной схеме.



№ 322 «Микрорайон «Университетский» - ул.Космонавтов – НЛМК» с начала работы до 16.30 не обслуживается. После 16.30 работает по утвержденной схеме.



№ 323 «Ж/д вокзал – пл.Клименкова» в прямом и обратном направлениях по схеме «пл.Клименкова – ул.Катукова – ул.Меркулова - пр.Победы – ул.Терешковой - Пересечение ул.Терешковой с ул.Космонавтов». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «ул.Терешковой».



№ 323А «Ж/д вокзал – 3 уч-к, ЛТЗ» в прямом и обратном направлениях по схеме «3 уч-к, ЛТЗ - ул.Катукова – ул.Меркулова - пр.Победы – ул.Терешковой - Пересечение ул.Терешковой с ул.Космонавтов». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «ул.Терешковой».



№ 324 «Автовокзал – Чаплыгинское шоссе» в прямом и обратном направлениях по схеме «Чаплыгинское шоссе – ул.Шкатова» с плановым выпуском автобусов 7 ед. Начальным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «ул.Шкатова».



№ 325 «Микрорайон «Елецкий» - пл.Клименкова» в прямом и обратном направлениях по схеме «пл.Клименкова – ул.Неделина (Петровский рынок) – ул.Фрунзе – пл.Революции» с плановым выпуском автобусов 8 ед. Начальным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «пл.Революции».



№ 330 «28 микрорайон – НЛМК» в прямом и обратном направлениях по схеме «28 микрорайон – ул.Катукова - ул.Стаханова - ул.Водопьянова – пр.Победы далее по маршруту».



№ 332 «ул.Пришвина – ул.Циолковского – НЛМК» в прямом и обратном направлениях по схеме «ул.Пришвина – Лебедянское шоссе – ул.Циолковского –

пересечение ул.Космонавтов с ул.Циолковского (до трамвайного остановочного пункта «ул.Космонавтов») с плановым выпуском автобусов 5 единиц. Начальным пунктом маршрута временно определить трамвайный остановочный пункт «ул.Космонавтов».



№ 343 «24 микрорайон – п.Дачный» в прямом и обратном направлениях по схеме «24 микрорайон – пр.60 лет СССР – ул.Меркулова – ул.Водопьянова – пр.Победы – ул.Неделина – далее по маршруту» с плановым выпуском автобусов 8 ед.



№345 «п.Сырский – ул.Шкатова» в прямом и обратном направлениях по схеме «п.Сырский – ул.Меркулова – ул.Водопьянова - ул.Смургиса» с плановым выпуском автобусов 8 ед. Начальным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «ул.Смургиса».



№ 346 «30 микрорайон – ул.Доменщиков» движение автобусов будет организовано по 2 –м схемам:

- «30 микрорайон – «Парк «Молодежный» с плановым выпуском автобусов 3 ед.;

- «ул.Доменщиков – ул.Шкатова» с плановым выпуском автобусов 4 ед.



№ 347 «Микрорайон «Елецкий» - АС Сокол» в прямом и обратном направлениях по схеме «АС Сокол– ул.Студеновская – ул.Ленина – пл.Революции – ул.Советская – пр.Победы – далее по маршруту».



№ 352 «30 микрорайон – Чаплыгинское шоссе» в прямом и обратном направлениях по схеме «30 микрорайон – ул. Стаханова – ул. Катукова – ул. Меркулова – ул. Водопьянова – пр. Победы – ул. Советская – Петровский проезд – ул. Ленина – далее по маршруту».



№ 359 «28 микрорайон – пл. П.Великого» с начала работы до 16.30 не обслуживается. После 16.30 работает по утвержденной схеме.



№ 378 «Ж/д вокзала – пл. Клименкова» в прямом и обратном направлениях по схеме «пл. Клименкова – пр. Победы – ул. Терешковой - Пересечение ул. Терешковой с ул. Космонавтов». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «ул. Терешковой».



№ 379 «ул. Пришвина - ул. Московская - 3 участок, ЛТЗ» в прямом и обратном направлениях по схеме «3 участок, ЛТЗ – ул. Катукова – Парк «Молодежный» с плановым выпуском автобусов 5 ед. Начальным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «Парк «Молодежный».



13 октября обслуживание сезонных садоводческих маршрутов: №№ 14, 15, 16, 23, 48, 77 не осуществляется.



После завершения марафона движение автобусов возобновится по утвержденным схемам.



