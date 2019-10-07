Общество
57 минут назад
На новой улице Космонавтов появился провал
Асфальт просел в остановочном кармане.
На днях в остановочном кармане напротив областного ДК в Липецке на улице Космонавтов просел асфальт. Яма появилась рядом с люком.
Примечательно, что две недели назад отремонтированное дорожное полотно осматривала выездная комиссия депутатов Липецкого городского Совета. И, что примечательно, к качеству асфальтного покрытию у депутатов вопросов не возникло.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, на месте просадки асфальта раньше стоял столб. Поэтому, основание дороги в месте провала могло быть недостаточно утрамбовано. Этот недостаток подрядчик устранит в рамках гарантийных обязательств.
Примечательно, что две недели назад отремонтированное дорожное полотно осматривала выездная комиссия депутатов Липецкого городского Совета. И, что примечательно, к качеству асфальтного покрытию у депутатов вопросов не возникло.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, на месте просадки асфальта раньше стоял столб. Поэтому, основание дороги в месте провала могло быть недостаточно утрамбовано. Этот недостаток подрядчик устранит в рамках гарантийных обязательств.
Злодей
Ты чё э
Нада деньги собирать на Провал
я
Гунео
Арастроймонжаж
Злодей
А где прорыв?