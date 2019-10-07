Общество

57 минут назад

На новой улице Космонавтов появился провал

8 756
#дорога #ремонт #асфальт
2
На новой улице Космонавтов появился провал

Асфальт просел в остановочном кармане.

На днях в остановочном кармане напротив областного ДК в Липецке на улице Космонавтов просел асфальт. Яма появилась рядом с люком. 

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Примечательно, что две недели назад отремонтированное дорожное полотно осматривала  выездная комиссия депутатов Липецкого городского Совета. И, что примечательно, к качеству асфальтного покрытию у депутатов вопросов не возникло

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, на месте просадки асфальта раньше стоял столб. Поэтому, основание дороги в месте провала могло быть недостаточно утрамбовано. Этот недостаток подрядчик устранит в рамках гарантийных обязательств.

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8 756
#дорога #ремонт #асфальт
2

Комментарии (8)

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Злодей

2 минуты назад
Один-ноль в пользу московского ары.чучваркина и Липецк пока проигрывают.ха,ха,ха.делайте ставки господа.
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Ты чё э

2 минуты назад
Арастроймонжаж, ара
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Нада деньги собирать на Провал

14 минут назад
Что бы не сильно проваливался)))
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я

29 минут назад
неделю назад под колесами автобуса все хлюпала и было понятно. что асфальт уйдет
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Гунео

29 минут назад
Там скорее всего грунтовые воды подмыли.
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Арастроймонжаж

33 минуты назад
Ара, какой провал, ара??? Это дизайнерское решение, ара!
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Злодей

33 минуты назад
А ты собирай дальше грибы,может быть наконец то подавишься.
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А где прорыв?

39 минут назад
Как провал? Просто листвы много и пешеходы в китайских тапочках продавил.
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