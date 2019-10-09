Липчанина оштрафовали из-за обращений к Путину и Медведеву

На странице пользователя соцсети оказались пропагандистские ролики.

Советский районный суд оштрафовал 36-летнего жителя Липецка за пропаганду употребления наркотиков. Мужчине по ч.1 ст. 6.13 КоАП РФ назначили штраф в 4 000 рублей.



Правоохранительные органы во время мониторинга интернета этим летом установили, что липчанин разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» два ролика. Они были обращены к Владимиру Путину и Дмитрию Медведева. В видео сообщество растаманов обращалось к первым лицам государства с предложением легализовать в России употребление марихуаны. Экспертиза показала, что ролики пропагандируют употребление наркотических средств. Сам липчанин пояснил, что ролики появились в его аккаунте из-за взлома страницы. Этот довод суд отклонил, так как мужчина был обязан удалить ролики со своей страницы ранее, чем их обнаружили правоохранители.



Липчанин не согласился с наказанием и попытался опротестовать его в Липецком областном суде. Там не нашли оснований для отмены штрафа.





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