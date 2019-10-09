Происшествия

56 минут назад

Липчанина оштрафовали из-за обращений к Путину и Медведеву

9 1708
#штраф #наркотики #соцсети
1
Липчанина оштрафовали из-за обращений к Путину и Медведеву

На странице пользователя соцсети оказались пропагандистские ролики.

Советский районный суд оштрафовал 36-летнего жителя Липецка за пропаганду употребления наркотиков. Мужчине по ч.1 ст. 6.13 КоАП РФ назначили штраф в 4 000 рублей.

Правоохранительные органы во время мониторинга интернета этим летом установили, что липчанин разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» два ролика. Они были обращены к Владимиру Путину и Дмитрию Медведева. В видео сообщество растаманов обращалось к первым лицам государства с предложением легализовать в России употребление марихуаны. Экспертиза показала, что ролики пропагандируют употребление наркотических средств. Сам липчанин пояснил, что ролики появились в его аккаунте из-за взлома страницы. Этот довод суд отклонил, так как мужчина был обязан удалить ролики со своей страницы ранее, чем их обнаружили правоохранители.

Липчанин не согласился с наказанием и попытался опротестовать его в Липецком областном суде. Там не нашли оснований для отмены штрафа.


Фото: avatars.mds.yandex.net
9 1708
#штраф #наркотики #соцсети
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Комментарии (8)

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А в Голландии марихуана разрешена.

7 минут назад
дерзкий, И живут голландцы на порядок лучше нашего.
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Посмотрите на фото

9 минут назад
И эти люди руководят некогда Великой Россией. Иван Грозный, Петр, Екатерина и Сталин в гробу переворачиваются
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дерзкий

9 минут назад
Я против наркоты и все что с этим связано
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Мальчиш -кибальчиш

12 минут назад
Дурак человек - ты изначально виновен по тому, что РОДИЛСЯ В РОССИИ! Сегодняшние законы защищают только буржуев и олигархов! Простой люд - это расходный материал для сбора налогов!
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Гость

13 минут назад
Это демократия детка!
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СанСаныч

21 минуту назад
надо было расстрелять
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Пенсионер

30 минут назад
Для чего это опубликовали ? Чтобы люди не обращались к президенту и примеру и губернаторы спокойно продолжали вешать им лапшу на уши . Тогда не показывайте это в новостях , смотреть противно.
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Перри Мейсон

53 минуты назад
По Сталине такого не было)))
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