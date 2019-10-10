Происшествия
53 минуты назад
Вандалы испортили памятник липецкому художнику
Хулиганы вырвали кисточку из рук фигуры Виктора Сорокина.
Неизвестные повредили памятник Виктору Сорокину – из руки художника вырвали кисточку. Об этом в Instagram написала мэр Липецка Евгения Уваркина.
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- О случившемся стало известно сегодня. Искать вандалов наши специалисты будут вместе с полицией, в первую очередь просмотрят записи с камер наблюдения. Мы бросим все силы, чтобы найти вредителей и обязать их возместить ущерб, - обещает Евгения Уваркина.
Памятник художнику Виктору Сорокину был открыт 20 июля. Скульптура установлена возле Дома мастера, галереи, где находится постоянная экспозиция работ Сорокина. Памятник Виктору Сорокину назвали «Художник». Памятник создал известный липецкий скульптор Александр Вагнер. Композиция хранилась у его вдовы. Работу выкупило управление культуры и искусства, а установил скульптуру у Дома мастера, титульного музея Виктора Сорокина, меценат Александр Назаров. Художник был другом Назарова.
⠀
- О случившемся стало известно сегодня. Искать вандалов наши специалисты будут вместе с полицией, в первую очередь просмотрят записи с камер наблюдения. Мы бросим все силы, чтобы найти вредителей и обязать их возместить ущерб, - обещает Евгения Уваркина.
Памятник художнику Виктору Сорокину был открыт 20 июля. Скульптура установлена возле Дома мастера, галереи, где находится постоянная экспозиция работ Сорокина. Памятник Виктору Сорокину назвали «Художник». Памятник создал известный липецкий скульптор Александр Вагнер. Композиция хранилась у его вдовы. Работу выкупило управление культуры и искусства, а установил скульптуру у Дома мастера, титульного музея Виктора Сорокина, меценат Александр Назаров. Художник был другом Назарова.
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