Происшествия

53 минуты назад

Вандалы испортили памятник липецкому художнику

9 676
#вандалы #памятник

Хулиганы вырвали кисточку из рук фигуры Виктора Сорокина.

Неизвестные повредили памятник Виктору Сорокину – из руки художника вырвали кисточку. Об этом в Instagram написала мэр Липецка Евгения Уваркина.

- О случившемся стало известно сегодня. Искать вандалов наши специалисты будут вместе с полицией, в первую очередь просмотрят записи с камер наблюдения. Мы бросим все силы, чтобы найти вредителей и обязать их возместить ущерб, - обещает Евгения Уваркина.



Памятник художнику Виктору Сорокину был открыт 20 июля. Скульптура установлена возле Дома мастера, галереи, где находится постоянная экспозиция работ Сорокина. Памятник Виктору Сорокину назвали «Художник». Памятник создал известный липецкий скульптор Александр Вагнер. Композиция хранилась у его вдовы. Работу выкупило управление культуры и искусства, а установил скульптуру у Дома мастера, титульного музея Виктора Сорокина, меценат Александр Назаров. Художник был другом Назарова.
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#вандалы #памятник

Комментарии (9)

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Остап

2 минуты назад
Цифровое поколение,у мноогих ценности лишь в денежных знаках.
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Горожанин

8 минут назад
У нас главное мера заниматся просмотров камер наблюдения по городу где что натворил. А что люди, садики,школы без воды остались и что трубам по 50 лет это её не волнует.
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Увася

8 минут назад
Типичные липецкие моральные уроды. Найти их и руки поотбивать.
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сеня

14 минут назад
Это студенты худграфа взяли на память.
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Липчанин

18 минут назад
Кругом камеры висят.В парке НЛМК через каждые пять метров.А там зыбыли повесить камеру?
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Гость

22 минуты назад
Надо было кысточку армировать. А то бетон не качественный ( цемента по желали). Дождём рамыло.
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STR 8

24 минуты назад
Вот так вот и развлекается местная гопота!
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Да уж

31 минуту назад
Можно веник воткнуть в руки.
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КачОк

34 минуты назад
липецким упырям не до культуры. ибо по пивко по акции из КиБ урвать да семочек поклювать, яко птица небесная.
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