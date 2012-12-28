Липецкая вечЁрка: Елец под огнем, началось строительство «Петропарка», и виды с городских небоскребов
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: Елец под огнем, началось строительство «Петропарка», и виды с городских небоскребов
Сегодня, 23 мая, ельчане пережили страшную ночь, рядом с Нижним парком начали рубить деревья — расчищать площадку для другого парка, и GOROD48 оценил виды, которые открывается с городских высоток.
«БПЛА были подавлены в небе над Ельцом. Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей», — рассказал губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Далее пошли чуть ли не фронтовые сводки — в промышленной зоне Ельца, после падения обломков БПЛА, пострадали восемь человек. Им оказали помощь медики. Часть обломков упала на жилой дом, в котором, ксчастью, никто не пострадал.
Губернатор пресек слухи об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности.
Утром власти уточнили, что в пятиэтажке поселка ТЭЦ были повреждены 20 квартир, а позже выяснилось, что 30. Власти обещали помощь пострадавшим.
Утром в Ельце продолжились взрывы. Но не опасные — это уничтожали обломки летательных аппаратов.
GOROD48 съездил в Елец и поселок ТЭЦ. То, что увидели журналисты, напомнило им кадры военной хроники.
В результате ночного налета в промзоне Ельца пострадали восемь человек, у них легкие ранения. Девятая пострадавшая, 48-летняя женщина, доставлена на реанимобиле в областную больницу. По словам врачей, она находится в стабильном состоянии.
«Почему не подавили раньше, до Ельца?», — спросил комментатор.
«Эти обломки опаснее, чем самой дрон», — считает Валерии.
«Хотелось бы спросить, а почему при красном уровне опасности и угрозе БПЛА работали люди на предприятии? А где безопасные места, куда работодатель данного предприятия, не подумав о людях, продолжил работать?», — спросил Здравствуйте.
«Скорейшего выздоровления пострадавшим!», — поделал Дед в сорок лет.
«Здоровья пострадавшим. Надеюсь, квартиры и крышу дома отремонтируют быстро и качественно», — добавила Лиза.
Напомним, самая страшная атака дронов в Липецкой области случилась 9 августа. Тогда атаке подвергся Липецк и Липецкий округ. По странному совпадению — пострадали тоже девять человек, один из них позже умер.
Рядом с Нижним парком за «взлеткой» в зеленом массиве начали вырубать деревья и ровнять площадку. Так началось строительство парка семейного развлечений «Петропарк», который анонсировал мэр Роман Ченцов.
В мэрии рассказали, что рабочие вырубали сухие и гнилые деревья.
Эта новость набрала более полусотни комментариев, практически все читатели GOROD48 негативно отнеслись к вырубке.
«Кому нужны эти аттракционы, никто на них уже не катается, это заведомо убыточная тема. Посмотрите каким был парк в начале 20 века. В парке кроме лавочек и красивых чугунных фонарей ничего не нужно. Лучше бы зоопарк расширили, животные ютятся в тесных клетках», — считает Animal planet.
«Зачем Вы его строите так далеко, как до него добираться от площади Революции? Рома остановись! Жалко птиц, там яички на деревьях в гнездах лежат. Поставьте их в Нижнем парке», — попросил 100%.
«Непродуманный проект. Сырой совсем. Специалисты его не изучали. Плюс наносится вред окружающей среде. Липчане лишатся еще одного зеленого уголка. Как и некогда Зеленого острова. Жаль», — уверен Эксперт.
«Очередное уродство. Прежде чем что-то начинать, необходимо завершить ранее начатое! А таких объектов по городу не счесть», — возмутился .ё.
«Люди, угомонитесь, один негатив от вас. Все будет хорошо. В центре парка тихо, гуляйте на здоровье. А подальше пусть дети и молодёжь порезвятся!» — чуть ли не единственный комментарий в защиту проекта от Бабушки.
Для второго выпуска рубрики #чтотамвнутри GOROD48 побывал в липецких высотках: легендарной 20-этажке на улице Яна Берзина, недостроенном «Stork-hotel» на улице Неделина и в самом, пока, высоком здании города — 99-метровом ЖК нового микрорайона «Победа». Оцените виды сверху!
Завтра в Липецке еще жарче. По прогнозам синоптиков, — до +28 градусов.
Среднесуточные температуры достигли летних показателей — от +15 градусов. Но синоптики не торопятся говорить о приходе климатического лета. Три-пять устойчивых дней еще не гарантируют окончательного наступления летнего сезона. После короткого жаркого периода может резко похолодать и тогда начало лета «обнулится».
И не забудьте, что в выходные 24 мая и 25 мая в Липецке пройдет полумарафон. А это значит перекрытие части улиц и изменение схемы движения общественного транспорта.
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