Липецкая вечЁрка: Елец под огнем, началось строительство «Петропарка», и виды с городских небоскребов

Сегодня, 23 мая, ельчане пережили страшную ночь, рядом с Нижним парком начали рубить деревья — расчищать площадку для другого парка, и GOROD48 оценил виды, которые открывается с городских высоток.