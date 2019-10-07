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47 минут назад

Среднемесячная зарплата в Липецкой области 37 тысяч рублей

16 544
#зарплата
1
Среднемесячная зарплата в Липецкой области 37 тысяч рублей
Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и подготовили их рейтинг по уровню зарплат.

Зарплаты (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям.

Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг, среди них продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

В рейтинг попали города, в которых на начало года проживали около 65 миллионов человек.

Как показало исследование, в городах с высокими зарплатами цены зачастую несколько выше среднероссийских, но даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима.

Соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. При этом в среднем работники в крупном российском городе получают ежемесячно сумму, примерно в два раза перекрывающую средние потребительские расходы.

Как свидетельствует рейтинг, в 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на цены была зафиксирована в Москве: на среднюю зарплату здесь можно купить 3,83 набора товаров и услуг.
Близкий результат у Южно-Сахалинска, где соотношение составляет 3,81, это дает ему второе место.

Средняя зарплата в Москве в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей, в Южно-Сахалинске - 90,6 тысячи. Всего же более 80 тысяч рублей получают жители пяти городов.

При этом по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск только на шестом и седьмом местах. Еще более высокие цены среди 100 исследуемых городов - в Петропавловск-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске.

Липецк на 39 месте с зарплатой 37,1 тыс рублей и соотношением стоимости стандартного набора потребительской корзины 2,16.

16 544
#зарплата
1

Комментарии (16)

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Ездюк

3 минуты назад
Идите работайте, и у Вас будет достойная зарплата. За говнопосты 37 тысяч не заплатят, это факт
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Козна

3 минуты назад
Это прибавился доход Артамона и Чичварки
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Житель

4 минуты назад
Везет же людям... у меня 13 000
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Для господ

6 минут назад
По детским садам экскурсию организовать не хатите?Как выживают нянечки и воспитатели,и чем кормят детишек.
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Гость

9 минут назад
Не пиши ерунду
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Наталья

10 минут назад
Какой бред! Зп 13000 у рабочего, а у верхушек мама не горюй! Пишите верно и всех не считайте.
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ттт

10 минут назад
интересно кого они хотят наУДИВИТЬаь?
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Гость

12 минут назад
Балдырес, на 22000 она тебя нае..т!
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Гость

13 минут назад
средняя температура по больнице 37 тысяч рублей в месяц
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007

17 минут назад
Недавно была речь про 33 теперь уж 37 быстро богатеем а мы ноем
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