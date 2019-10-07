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47 минут назад
Среднемесячная зарплата в Липецкой области 37 тысяч рублей
Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и подготовили их рейтинг по уровню зарплат.
Зарплаты (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям.
Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг, среди них продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.
Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).
В рейтинг попали города, в которых на начало года проживали около 65 миллионов человек.
Как показало исследование, в городах с высокими зарплатами цены зачастую несколько выше среднероссийских, но даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима.
Соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. При этом в среднем работники в крупном российском городе получают ежемесячно сумму, примерно в два раза перекрывающую средние потребительские расходы.
Как свидетельствует рейтинг, в 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на цены была зафиксирована в Москве: на среднюю зарплату здесь можно купить 3,83 набора товаров и услуг.
Близкий результат у Южно-Сахалинска, где соотношение составляет 3,81, это дает ему второе место.
Средняя зарплата в Москве в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей, в Южно-Сахалинске - 90,6 тысячи. Всего же более 80 тысяч рублей получают жители пяти городов.
При этом по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск только на шестом и седьмом местах. Еще более высокие цены среди 100 исследуемых городов - в Петропавловск-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске.
Липецк на 39 месте с зарплатой 37,1 тыс рублей и соотношением стоимости стандартного набора потребительской корзины 2,16.
Зарплаты (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям.
Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг, среди них продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.
Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).
В рейтинг попали города, в которых на начало года проживали около 65 миллионов человек.
Как показало исследование, в городах с высокими зарплатами цены зачастую несколько выше среднероссийских, но даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима.
Соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. При этом в среднем работники в крупном российском городе получают ежемесячно сумму, примерно в два раза перекрывающую средние потребительские расходы.
Как свидетельствует рейтинг, в 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на цены была зафиксирована в Москве: на среднюю зарплату здесь можно купить 3,83 набора товаров и услуг.
Близкий результат у Южно-Сахалинска, где соотношение составляет 3,81, это дает ему второе место.
Средняя зарплата в Москве в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей, в Южно-Сахалинске - 90,6 тысячи. Всего же более 80 тысяч рублей получают жители пяти городов.
При этом по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск только на шестом и седьмом местах. Еще более высокие цены среди 100 исследуемых городов - в Петропавловск-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске.
Липецк на 39 месте с зарплатой 37,1 тыс рублей и соотношением стоимости стандартного набора потребительской корзины 2,16.
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