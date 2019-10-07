Прокуратура предостерегла школу, в которой объявлялся сбор овощей для питания учеников

По поручению прокуратуры области прокуратура Добровского района провела проверку информации о понуждении родителей учащихся школы в селе Кореневщино к передаче «овощного набора» в школьную столовую.

Как сообщают в прокуратуре Липецкой области, установлено, что "...2 сентября этого года в администрацию школы поступило коллективное письмо родителей, входящих в состав родительского комитета, о том, что они согласны оказывать спонсорскую помощь в виде безвозмездной передачи в школьную столовую овощей и картофеля для организации питания детей в течение учебного года.



Указанная информация с расчетом количества овощей, подлежащих сдаче в столовую, была доведена до всех родителей на родительском собрании.



Способ и форма передачи информации привели к тому, что она была воспринята как требование администрации школы.



Между тем, действующее законодательство о благотворительной деятельности определяет такую деятельность как исключительно добровольную.



В этой связи прокурор объявил директору школы предостережение о недопустимости нарушений требований федерального законодательства.



Сложившаяся ситуация стала основанием для проведения прокуратурой проверки соответствия требованиям действующего законодательства нормативно-правового акта, регулирующего вопросы организации питания обучающихся образовательных организаций муниципального района.



В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Об организации питания обучающихся образовательных организаций Добровского муниципального района в 1 полугодии 2019-2020 учебного года» отделу образования и руководителям общеобразовательных организаций предписано организовать питание обучающихся 1-11 классов с учетом бесплатных овощей с учебно-производственного участка или в виде спонсорской помощи от родителей.



При этом в постановлении отсутствовало указание на обязательное условие оказания спонсорской помощи - ее добровольности, что могло привести к неправильному толкованию правового акта как администрацией образовательных учреждений, так и родителями.



Действуя в рамках полномочий по защите прав и законных интересов граждан, прокурор потребовал привести нормативно-правовой акт в соответствие с действующим в данной сфере законодательством".



Других обращений по фактам взимания денежных средств с родителей школьников на «горячую линию» прокуратуры района не поступало".



Ранее информация о сборе овощей для школы в селе Кореневщино появилась в социальных сетях.





