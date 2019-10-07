Общество

42 минуты назад

Прокуратура предостерегла школу, в которой объявлялся сбор овощей для питания учеников

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#помощь #сбор средств
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Прокуратура предостерегла школу, в которой объявлялся сбор овощей для питания учеников

По поручению прокуратуры области прокуратура Добровского района провела проверку информации  о понуждении родителей учащихся школы в селе Кореневщино к передаче «овощного набора» в школьную столовую.

Как сообщают в прокуратуре Липецкой области, установлено, что "...2 сентября этого года в администрацию школы поступило коллективное письмо родителей, входящих в состав родительского комитета, о том, что они согласны оказывать спонсорскую помощь в виде безвозмездной передачи в школьную столовую овощей и картофеля для организации питания детей в течение учебного года.

Указанная информация с расчетом количества овощей, подлежащих сдаче в столовую, была доведена до всех родителей на родительском собрании.

Способ и форма передачи информации привели к тому, что она была воспринята как требование администрации школы.

Между тем, действующее законодательство о благотворительной деятельности определяет такую деятельность как исключительно добровольную.

В этой связи прокурор объявил директору школы предостережение о недопустимости нарушений требований федерального законодательства.

Сложившаяся ситуация стала основанием для проведения прокуратурой проверки соответствия требованиям действующего законодательства нормативно-правового акта, регулирующего вопросы организации питания обучающихся образовательных организаций муниципального района.

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Об организации питания обучающихся образовательных организаций Добровского муниципального района в 1 полугодии 2019-2020 учебного года» отделу образования и руководителям общеобразовательных организаций предписано организовать питание обучающихся 1-11 классов с учетом бесплатных овощей с учебно-производственного участка или в виде спонсорской помощи от родителей.

При этом в постановлении отсутствовало указание на обязательное условие оказания спонсорской помощи - ее добровольности, что могло привести к неправильному толкованию правового акта как администрацией образовательных учреждений, так и родителями.

Действуя в рамках полномочий по защите прав и законных интересов граждан, прокурор потребовал привести нормативно-правовой акт в соответствие с действующим в данной сфере законодательством".

Других обращений по фактам взимания денежных средств с родителей школьников на «горячую линию» прокуратуры района не поступало".

Ранее информация о сборе овощей для школы в селе Кореневщино появилась в социальных сетях. 

 
1 580
#помощь #сбор средств
2

Комментарии (1)

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Екатерина

24 секунды назад
Но они,по моему,за питание не платят, только продукты сдают
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