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45 минут назад

Следственный комитет раскрыл дело 2012 года об убийстве в поселке ЛТЗ 21-летней девушки

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#Алена Серт #убийство
Следственный комитет раскрыл дело 2012 года об убийстве в поселке ЛТЗ 21-летней девушки

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области раскрыли убийство 21-летней Алены Серт совершенное в 2012 году. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний житель Липецка, отбывавший на момент задержания срок за разбой. 

В августе 2012 года убийство 21-летней Алены Серт потрясло весь город. 5 августа Алена отпросилась у отца на прогулку. Вечером она вышла из дома на улице Жуковского и больше не вернулась.

Девушку искали всю ночь и в следующие два дня. Родители Алены, ее знакомые, сотрудники правоохранительных органов прочесывали лес в поселке ЛТЗ, по которому любила гулять Алена. 7  августа в густых зарослях возле одной из тропинок Алену нашли мертвой. Ее голова была пробита обломком кирпича.

По "горячим следам" раскрыть преступление не удалось. А по городу поползли разные версии гибели Алены - девушки во всех смыслах положительной - студентки ЛГПУ, актрисы церковного хора и очень хорошего друга. В поисках зацепок, сотрудники следственного комитета и полицейские изучали дневники Алены, проверяли ее контакты из других городов - Алена в то лето съездила в молодежный лагерь, проверялись и все ранее судимые за подобные преступления лица, жившие рядом с домом Алены...

Сегодня Следственное управление СК РФ по Липецкой области объявило о раскрытии этого громкого дела.

"По данным следствия, вечером 5 августа 2012 года обвиняемый, направляясь на пляж в районе ЛТЗ, в лесопосадке встретил знакомую ему 21-летнюю соседку. Между ними произошла ссора, в ходе которой фигурант толкнул девушку и, взяв фрагмент материала, похожего на асбест, нанес ей не менее трех ударов по голове. Потерявшую сознание девушку он задушил и с места преступления скрылся. Согласно выводам судмедэкспертов, смерть потерпевшей наступила в результате асфиксии" - говорится в сообщении СУ СК РФ по Липецкой области.

Как рассказывают в следственном управлении, раскрыть преступление помогла генетическая экспертиза. Из изъятых следователями регионального СКР на месте убийства биологических следов преступника был выделен его ДНК преступника, который поставили на геномный учет. 

В 2019 году следствие получила информацию о том, что генетический профиль лица мужского пола, выявленный в ходе молекулярно-генетической экспертизы, может принадлежать 29-летнему липчанину, отбывающему наказание за разбой в одной из липецких колоний. Расследование уголовного дела об убийстве липчанки было возобновлено.Для подтверждения возможной причастности этого мужчины к преступлению следователем СКР была назначена ещё одна молекулярно-генетическая судебная экспертиза, подтвердившая выводы первого экспертного исследования. В дальнейшем обвиняемый был допрошен и под тяжестью неопровержимых улик он признал свою вину в преступлении, рассказав подробно о событиях семилетней давности, подтвердив свои показания на месте убийства.

Вина задержанного  подтверждается и собранной следствием доказательственной базой, в основе которой результаты осмотров места происшествий, выводы судебных экспертиз, показания свидетелей, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.


689
#Алена Серт #убийство

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