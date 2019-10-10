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Не 13 200, а 27 178 рублей: в Липецкой области назвали среднюю зарплату учителей

46 1439
#зарплата #учителя
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Не 13 200, а 27 178 рублей: в Липецкой области назвали среднюю зарплату учителей

Среднемесячная зарплата учителей в Липецкой области по последним данным составляет 27 178 рублей, сообщили GOROD48 в региональной администрации. Эти данные привели как ответ на аналитический обзор зарплат педагогов в регионах России, проведенный порталом поиска работы. По данным сервиса учителям в Липецкой области предлагают работать за 13 200 рублей в месяц.

В региональной администрации пояснили, что базовая ставка педагога без опыта работы и стажа действительно составляет не так много — 11 280 рублей. Но, фактически, редко кто работает только на одну ставку, отказывается от классного руководства и иных дополнительных обязательств. Отсюда и складываются усредненные по региону 27 178 рублей. На сегодня, по данным Липецкстата за 8 месяцев 2019 года, по размеру заработной платы в системе образования регион находится на 8-м ранговом месте в ЦФО.

В администрации Липецкой области добавили, что в период с 2012 по 2018 год средняя заработная плата педагогов возросла: в школах в два раза (с 14127 до 27178 руб.), в детских садах в 2,5 раза (с 10444 до 25596 руб.), в организациях дополнительного образования почти в 3 раза (с 9265 до 27416 руб.).
46 1439
#зарплата #учителя
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Комментарии (46)

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Да уж

2 минуты назад
А если бы на 10 ставок работали, то 130 тысяч получили бы Просто нет слов
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Липчанка

5 минут назад
Учителям и другим бюджетникам - зарплаты с потолка берут, в медицине - неуклонно увеличивают продолжительность жизни, а мы слушаем и позволяем вешать нам всю эту лапшу на уши. Мы тоже живем в этой стране и зарплаты получаем такие, на которые жить невозможно, только лишь выживать, и которые не повышаются в регионах годами. Коммунальные платежи скоро сравняются с прожиточным минимумом. А уж какая у нас продолжительность жизни видно невооруженным глазом, до пенсии не доживает каждый третий, мужчины в зоне риска с 50 лет, женщины - с 60. Вот и вся продолжительность жизни... Не нужен нашей власти умный и образованный народ, нужно необразованное "стадное быдло ", которые будет работать за гроши, молчать и не возмущаться. Простите, накипело...
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Серый

5 минут назад
Да ещё директора боятся себя обделить, урезают премии .
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Серый

7 минут назад
ЗАДАЧА: На две ставки учитель получает 23000 рублей. Вопрос: сколько учитель получит на одну ставку?
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для

13 минут назад
А кто в Липецке думать будет-тупорылые, зато ты обдумался! А толку от твоих дум-0!!!!
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все наоборот

15 минут назад
как раз 13 т.р средняя а не 27
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Учителя заслужили свою нищенскую жизнь.

15 минут назад
Не будут выборы фальсифицировать и голосовать за путькина. Так вам и надо.
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А кто в Липецке думать будет-тупорылые

17 минут назад
вы только задумайтесь, ляпчане ? Им , идиотам, ботоксное чмо пенсионный возраст сразу на 5 лет повысил, а они, убогие, всё ровна за лысого едераста проголосовали. Терпилы и рабы.
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вы только задумайтесь

26 минут назад
та сумма заработной платы, которую нам пытаются впарить, как среднюю по региону - 27.т.р., даже при всем желании ее завысить - она же стыдно нищенская для богатейшей страны! просто денег нет! но вы держитесь здесь. Вам всего доброго и главное хорошего настроения! миллиарды ежегодно закатываются в асфальт, срок службы которого один год. число миллионеров уже никто не считает, а число миллиардеров неуклонно растет каждый год, а детям собирают смсками на лечение. стыд и позорище! хвастаются, выросли зарплаты в 3 раза) - с 9 до 27 тысяч. просто дно! донное дно!!!
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Кристина

26 минут назад
БРЕХНЯ!!!!!
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