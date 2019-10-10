Не 13 200, а 27 178 рублей: в Липецкой области назвали среднюю зарплату учителей

Среднемесячная зарплата учителей в Липецкой области по последним данным составляет 27 178 рублей, сообщили GOROD48 в региональной администрации. Эти данные привели как ответ на аналитический обзор зарплат педагогов в регионах России, проведенный порталом поиска работы. По данным сервиса учителям в Липецкой области предлагают работать за 13 200 рублей в месяц .

В региональной администрации пояснили, что базовая ставка педагога без опыта работы и стажа действительно составляет не так много — 11 280 рублей. Но, фактически, редко кто работает только на одну ставку, отказывается от классного руководства и иных дополнительных обязательств. Отсюда и складываются усредненные по региону 27 178 рублей. На сегодня, по данным Липецкстата за 8 месяцев 2019 года, по размеру заработной платы в системе образования регион находится на 8-м ранговом месте в ЦФО.



В администрации Липецкой области добавили, что в период с 2012 по 2018 год средняя заработная плата педагогов возросла: в школах в два раза (с 14127 до 27178 руб.), в детских садах в 2,5 раза (с 10444 до 25596 руб.), в организациях дополнительного образования почти в 3 раза (с 9265 до 27416 руб.).