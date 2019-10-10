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Не 13 200, а 27 178 рублей: в Липецкой области назвали среднюю зарплату учителей
Среднемесячная зарплата учителей в Липецкой области по последним данным составляет 27 178 рублей, сообщили GOROD48 в региональной администрации. Эти данные привели как ответ на аналитический обзор зарплат педагогов в регионах России, проведенный порталом поиска работы. По данным сервиса учителям в Липецкой области предлагают работать за 13 200 рублей в месяц.
В администрации Липецкой области добавили, что в период с 2012 по 2018 год средняя заработная плата педагогов возросла: в школах в два раза (с 14127 до 27178 руб.), в детских садах в 2,5 раза (с 10444 до 25596 руб.), в организациях дополнительного образования почти в 3 раза (с 9265 до 27416 руб.).
Да уж
Липчанка
Серый
Серый
для
все наоборот
Учителя заслужили свою нищенскую жизнь.
А кто в Липецке думать будет-тупорылые
вы только задумайтесь
Кристина