Общество

50 минут назад

Липецкие дзюдоисты поздравили Путина с днем рождения и подарили ему кимоно

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#Путин #день рождения
Липецкие дзюдоисты поздравили Путина с днем рождения и подарили ему кимоно

Спортсмены также пригласили президента на тренировку в Липецк

Кимоно с пожеланиями и поздравлениями подарили президенту России Владимиру Путину члены  молодежной сборной  Липецкой области.

Видео и фото с поздравлением разместил в своем аккаунте в Инстаграм мастер спорта по дзюдо Валерий Куксов.

"Всей командой поздравляем Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Вы наш пример! Новых побед", сообщается в аккаунте. В видеообращении дзюдоисты также пожелали президенту побед, здоровья и пригласили в Липецк на тренировку.



Напомним, президенту России Владимиру Путину сегодня исполнилось 67 лет. 

Фото: Инстаграм
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#Путин #день рождения

Комментарии (5)

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папа

11 минут назад
@usa48bot СК, СП, МЕФ, АМФ, ГАШИШ. @usa48bot
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таксист

12 минут назад
больные что ли???
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No comments

27 минут назад
Facepalm))))))))))
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Лизнули.

30 минут назад
Зачёт
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гибкая спинка

40 минут назад
главное, это вовремя прогнуться и подставить ...
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