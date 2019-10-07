Общество
50 минут назад
Липецкие дзюдоисты поздравили Путина с днем рождения и подарили ему кимоно
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Спортсмены также пригласили президента на тренировку в Липецк
Кимоно с пожеланиями и поздравлениями подарили президенту России Владимиру Путину члены молодежной сборной Липецкой области.
Видео и фото с поздравлением разместил в своем аккаунте в Инстаграм мастер спорта по дзюдо Валерий Куксов.
"Всей командой поздравляем Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Вы наш пример! Новых побед", сообщается в аккаунте. В видеообращении дзюдоисты также пожелали президенту побед, здоровья и пригласили в Липецк на тренировку.
Напомним, президенту России Владимиру Путину сегодня исполнилось 67 лет.
Фото: Инстаграм
Видео и фото с поздравлением разместил в своем аккаунте в Инстаграм мастер спорта по дзюдо Валерий Куксов.
"Всей командой поздравляем Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Вы наш пример! Новых побед", сообщается в аккаунте. В видеообращении дзюдоисты также пожелали президенту побед, здоровья и пригласили в Липецк на тренировку.
Напомним, президенту России Владимиру Путину сегодня исполнилось 67 лет.
Фото: Инстаграм
5 352
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