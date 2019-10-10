Зарплата липецких учителей одна из самых низких в России

Педагогам предлагают ставки в 13 200 рублей.

Сервис поиска работы провел анализ размещенных в Сети вакансий для учителей и выяснил, где в России за труд педагога предлагают достойную или, наоборот, мизерную зарплату. Липецкая область в этом списке оказалась в аутсайдерах.



Нижнюю строчку рейтинга зарплат занимает Республика Северная Осетия. Там, по данным авторов обзора, учителям стоит рассчитывать на 11 300 рублей в месяц. В Липецкой области зарплата несущественно больше — 13 200 рублей. Помимо нашего региона, в число аутсайдеров среди областей Центрального Черноземья попала Курская область — 12 700 рублей в месяц.



Тем временем в списке лидирует Москва - средняя зарплата в вакансиях для учителей составляет 53 600 рублей в месяц. Также в перечне самых доходных для педагогов регионов Ненецкий автономный округ - 41 000, Чукотский автономный округ - 40 000, Сахалинская область - 35 300, Магаданская область - 32 100, Камчатский край - 31 900, Санкт-Петербург - 31 600 и Республика Саха (Якутия) - 29 200.