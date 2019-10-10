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Зарплата липецких учителей одна из самых низких в России

49 976
#зарплата #учителя
2
Зарплата липецких учителей одна из самых низких в России

Педагогам предлагают ставки в 13 200 рублей.

Сервис поиска работы провел анализ размещенных в Сети вакансий для учителей и выяснил, где в России за труд педагога предлагают достойную или, наоборот, мизерную зарплату. Липецкая область в этом списке оказалась в аутсайдерах.

Нижнюю строчку рейтинга зарплат занимает Республика Северная Осетия. Там, по данным авторов обзора, учителям стоит рассчитывать на 11 300 рублей в месяц. В Липецкой области зарплата несущественно больше — 13 200 рублей. Помимо нашего региона, в число аутсайдеров среди областей Центрального Черноземья попала Курская область — 12 700 рублей в месяц.

Тем временем в списке лидирует Москва - средняя зарплата в вакансиях для учителей составляет 53 600 рублей в месяц. Также в перечне самых доходных для педагогов регионов Ненецкий автономный округ - 41 000, Чукотский автономный округ - 40 000, Сахалинская область - 35 300, Магаданская область - 32 100, Камчатский край - 31 900, Санкт-Петербург - 31 600 и Республика Саха (Якутия) - 29 200.
49 976
#зарплата #учителя
2

Комментарии (49)

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Вывсеврети

29 секунд назад
Учителей и школы содержат родители. Только с оплаты за охрану 59 прогимназия имеет 3 000 000 миллиона-за учебный год. Плюс 2500 -с учащегося, всевозможные поборы за учебный год-6 250 000, плюс за рабочие тетради 3000- с носа- 7 500 000 за год Итого: 16 750 000 рублей в год. И это без всевозможных платных-дополнительных. Про бесплатное образование лучше * вообще не раззивать. Достаточно посмотреть на чем катаются директора школ и учителя.
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Он из лесу вышел

2 минуты назад
Огромное за это спасибо Королёву и Тарану! Они сделали всё, чтобы разрушить образование в Липецкой области. Убили всё, что создавалось трудом и талантом целых поколений. Это жуткий тандем - деревенский придурок и лизожоп.
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для "ССР "

10 минут назад
Ты что совсем попутал ?!!! а ?!!! Ты как смеешь такое писать про достойных людей ,которые не ради зарплаты ,а ради идеи учат твоего дитя ! А ты сам смог на место учителя ? А ?!!! кишка тонка ?!!! Так что молчи и не вякай ! Учителями не становятся ,а рождаются !
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Гребнеdead

10 минут назад
Света, увы я ему хотел бы сделать и сделаю физическое замечание, в область грудной клетки
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СССР

13 минут назад
А за что им зарплата,когда они деньги с родителей тянут то на это то нато.Бедные учителя на таких тачках в школу приезжают что диву доешся "БЕД Не надо им вообще платить , как они учат это просто смех.Поборы в школе,дорогие шмотки,машины,и это на зарплату учителя.!!!
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Чиполлино

16 минут назад
За что боролись-на то и напоролись. Слава Единой России.
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СССР

17 минут назад
Не в России, а в мире!)
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РСДРП

17 минут назад
Наталья, Голосуйте и дальше за едерастов.
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Сергей

25 минут назад
Детей нефтяников учить надо..А уж к вахтовикам и вопроса нет! Так и вымрут все, не умея читать и даже считать, как н парадоксально. Поэтому там и зарплаты учителям выше. Но это не поможет...
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Света

27 минут назад
Гребнеdead, вы хотите ему предложить более высокооплачиваемую должность?
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