Иван Марков может закрепить статус рекордсмена российского судопроизводства

Председатель суда Липецкой области, установивший всероссийский рекорд пребывания в должности, имеет огромные шансы на продление полномочий.

Досрочное утверждение на новый шестилетний срок 76-летнего председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева увеличивает в разы возможности сохранения должностей за руководителями регионального судебного сообщества. Среди председателей областных, краевых и республиканских судей 64-летний Иван Марков не просто человек, а человек-эпоха. Он возглавляет Липецкий областной суд 28 лет — абсолютный рекорд современной России.



С учетом современных реалий курса на сохранение стабильности судебной системы страны, Иван Марков является претендентом №1 на кресло председателя областного суда. Хотя никаких официальных заявлений на эту тему не делает.



- Закон позволяет мне быть претендентом. Но я не принял решение буду ли участвовать в конкурсе. Про это даже не думаю, просто работаю, - сообщил GOROD48 председатель областного суда Иван Марков. - Для того, чтобы участвовать в конкурсе надо знать мнение судебного корпуса. За мной целая система, а должность председателя — это не индульгенция отдельной личности.



Кроме того, Иван Марков подчеркнул, что кандидаты на кресло председателя областного суда появятся после объявления конкурса Высшей квалификационной коллегии судей РФ. После этого соискатели начнут собирать и подавать документы. Официальный срок окончаний полномочий Ивана Маркова — 23 июля 2020 года.



Отметим, что, Марков, являющийся представителем советской системы правосудия, сумел органично вписаться в реалии новейшей истории России. В последнее время он выступает за либерализацию судопроизводства, поддерживая ювенальную юстицию, суды присяжных заседателей, медиацию. Отметим, к примеру, что в 2018 году по уголовным делам в Липецкой области осудили почти на 400 человек меньше, чем в 2017-м.



Среди коллег Марков известен работой над проектом технического задания и государственного контракта о нормах нагрузки федеральных судей. Он возглавляет соответствующую рабочую группу Совета судей РФ. В Липецкой области, как и в целом по стране, существует проблема роста количества рассматриваемых дел. Пять лет назад судьями было изучено 170 тысяч дел, в 2018 году – свыше 230 тысяч «Группа Маркова» должна была не просто снизить нагрузку на судей, но при этом повысить эффективности судопроизводства.



Иван Марков родился в 1955 году в селе Анненское Тербунского района Липецкой области. В 1980- м окончил с отличием юридический факультет Воронежского государственного университета. Через год избран народным судьей Грязинского городского народного суда Липецкой области.



Возглавляет Липецкий областной суд с 1991 года. В 2014 году включён Советом судей РФ в число десятки лучших судей России. Указом Президента РФ награжден орденом Почета.



Сергей Ракитин

