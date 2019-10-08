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Сменщиком Михаила Молоканова может стать полковник полиции из Курска

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Сменщиком Михаила Молоканова может стать полковник полиции из Курска

Олег Латунов представлен к назначению на должность начальника УМВД РФ по Липецкой области.

По данным GOROD48, новым руководителем УМВД РФ по Липецкой области может стать нынешний заместитель начальника УМВД по Курской области Олег Латунов: в администрацию Липецкой области на этот счет поступил соответствующий документ.

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Из представления следует, что Олег Латунов родился 17 июля 1972 года в селе Поды Черноярского района Астраханской области. По первому образованию (Астраханское педагогическое училище имени Н.К.Крупской) Олег Михайлович - учитель физкультуры. Физруком в школе родного села он проработал всего лишь пару месяцев, после чего в 1991 году был призван в армию.

После демобилизации Латунов решил связать свою жизнь с правоохранительными органами.

В 1994-1995 годах он - стажер по должности милиционера-конвоира. В 1995-1996 году - милиционер-конвоир Черноярского ОВД Астраханской области. В этом райотделе полиции Латунов проработал на разных должностях до 2010 года (в 2007 году он окончил Волгоградскую академию МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», квалификация «юрист»). В 2010 году был назначен начальником ОВД по Володарскому району Астраханской области. С 2014 года возглавлял ОМВД России по Курскому району.

В 2014 году Олега Латунова переводят в Курск. В 2015-2018 году он - руководитель УМВД РФ по г.Курску. В настоящее время - заместитель начальника УМВД по Курской области.

Олег Латунов награжден ведомственными медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 1-й, 2-й и 3-й степеней. Женат, двое сыновей.

Значит ли это, что Олег Латунов обязательно займет ставшее вакантную должность руководителя УМВД РФ по Липецкой области? Не обязательно. Полковнику из Курска предстоят так называемые смотрины в администрации Липецкой области. Если он глянется областному начальству и придется ко двору федеральным структурам, то станет новым начальником липецкой полиции. Кстати, начальник пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева не подтвердила GOROD48 переезд Олега Латунова в Липецк. По ее словам, он продолжает исполнять возложенные на него обязанности в УМВД РФ по Курской области.


фото: kursk-izvestia.ru

34 1797
#кадры

Комментарии (36)

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Подозревается из Народного журналиста

2 секунды назад
ссылку полностью не печатают, но можно набрать: латунов олег михайлович курск, там выскочит пока не закрыли
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Мишаня

8 секунд назад
а вы в курсе --- http://gg.gg/anticam ТРОЯНЫ
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гость

40 секунд назад
Там все заблокировали, О. как.
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гость

1 минуту назад
Подозревается из Народного журналиста, Добро, почитаем.
ответить

Там все заблокировали

1 минуту назад
http://gazeta-ng. *, уже.
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гость

2 минуты назад
Да, У Саакашвили проблемы. С психикой. Только идиот, со своей авантюрой, мог надеяться на развязывание крупномасштабной войны.
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http://gazeta-ng. *

3 минуты назад
или так
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Подозревается из Народного журналиста

4 минуты назад
гость, да пожалуйста, в открытом доступе, проверяй: http://gazeta-ng. *
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гость

6 минут назад
Ну и ничего. Тамбовского самодура, в своё время, пережили ведь. И этого переживём.Уж каких только кадров не было. Застал, начиная с чванливого Малышева. Но запомнился только один - генерал-лейтенант милиции Аксёнов Александр, Михалыч(?), забыл. Даже , по прошествии многих лет он вспоминал, встретив, "рядовых", которых однажды видел.
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Да

9 минут назад
Саакашвили напрашивается за неделю навел бы порядок и вГаи ,и в милиции ,и в таможне . У него ошибка была что с Путином не сошлись.
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