Общество
сегодня, 09:39
Сменщиком Михаила Молоканова может стать полковник полиции из Курска
Олег Латунов представлен к назначению на должность начальника УМВД РФ по Липецкой области.
По данным GOROD48, новым руководителем УМВД РФ по Липецкой области может стать нынешний заместитель начальника УМВД по Курской области Олег Латунов: в администрацию Липецкой области на этот счет поступил соответствующий документ.
Из представления следует, что Олег Латунов родился 17 июля 1972 года в селе Поды Черноярского района Астраханской области. По первому образованию (Астраханское педагогическое училище имени Н.К.Крупской) Олег Михайлович - учитель физкультуры. Физруком в школе родного села он проработал всего лишь пару месяцев, после чего в 1991 году был призван в армию.
После демобилизации Латунов решил связать свою жизнь с правоохранительными органами.
В 1994-1995 годах он - стажер по должности милиционера-конвоира. В 1995-1996 году - милиционер-конвоир Черноярского ОВД Астраханской области. В этом райотделе полиции Латунов проработал на разных должностях до 2010 года (в 2007 году он окончил Волгоградскую академию МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», квалификация «юрист»). В 2010 году был назначен начальником ОВД по Володарскому району Астраханской области. С 2014 года возглавлял ОМВД России по Курскому району.
В 2014 году Олега Латунова переводят в Курск. В 2015-2018 году он - руководитель УМВД РФ по г.Курску. В настоящее время - заместитель начальника УМВД по Курской области.
Олег Латунов награжден ведомственными медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 1-й, 2-й и 3-й степеней. Женат, двое сыновей.
Значит ли это, что Олег Латунов обязательно займет ставшее вакантную должность руководителя УМВД РФ по Липецкой области? Не обязательно. Полковнику из Курска предстоят так называемые смотрины в администрации Липецкой области. Если он глянется областному начальству и придется ко двору федеральным структурам, то станет новым начальником липецкой полиции. Кстати, начальник пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева не подтвердила GOROD48 переезд Олега Латунова в Липецк. По ее словам, он продолжает исполнять возложенные на него обязанности в УМВД РФ по Курской области.
Из представления следует, что Олег Латунов родился 17 июля 1972 года в селе Поды Черноярского района Астраханской области. По первому образованию (Астраханское педагогическое училище имени Н.К.Крупской) Олег Михайлович - учитель физкультуры. Физруком в школе родного села он проработал всего лишь пару месяцев, после чего в 1991 году был призван в армию.
После демобилизации Латунов решил связать свою жизнь с правоохранительными органами.
В 1994-1995 годах он - стажер по должности милиционера-конвоира. В 1995-1996 году - милиционер-конвоир Черноярского ОВД Астраханской области. В этом райотделе полиции Латунов проработал на разных должностях до 2010 года (в 2007 году он окончил Волгоградскую академию МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», квалификация «юрист»). В 2010 году был назначен начальником ОВД по Володарскому району Астраханской области. С 2014 года возглавлял ОМВД России по Курскому району.
В 2014 году Олега Латунова переводят в Курск. В 2015-2018 году он - руководитель УМВД РФ по г.Курску. В настоящее время - заместитель начальника УМВД по Курской области.
Олег Латунов награжден ведомственными медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 1-й, 2-й и 3-й степеней. Женат, двое сыновей.
Значит ли это, что Олег Латунов обязательно займет ставшее вакантную должность руководителя УМВД РФ по Липецкой области? Не обязательно. Полковнику из Курска предстоят так называемые смотрины в администрации Липецкой области. Если он глянется областному начальству и придется ко двору федеральным структурам, то станет новым начальником липецкой полиции. Кстати, начальник пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева не подтвердила GOROD48 переезд Олега Латунова в Липецк. По ее словам, он продолжает исполнять возложенные на него обязанности в УМВД РФ по Курской области.
Подозревается из Народного журналиста
Мишаня
гость
гость
Там все заблокировали
гость
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Подозревается из Народного журналиста
гость
Да