Происшествия

43 минуты назад

В деле со сломанным памятником появилась пара в черных очках

10 714
#Виктор Сорокин #памятник #вандализм
В деле со сломанным памятником появилась пара в черных очках

Отломанную кисточку художника обнаружили на памятнике.

Сотрудникам Дома мастера сегодня удалось найти выломанную из памятника художника Виктора Сорокина кисточку. О том, что на улице Ленина повредили памятник художнику, вчера сообщила мэр Липецка. Актом вандализма уже занялась полиция. Из записей камер наблюдения стало ясно, что памятник повредил мальчик. Он сломал кисточку еще 8 октября.

- Мы искали кисточку и вчера, и сегодня. Досконально осмотрели памятник и его окрестности. Тщетно. Но сегодня, в 11:40, к нам в музей пришла молодая пара — женщина и мужчина в темных очках. Они сообщили сотрудникам музея, что кисточка лежит на мольберте художника, - рассказала GOROD48 директор Дома мастера Надежда Шаршакова. - Наша сотрудница, естественно, выбежала с ними на улицу. И, действительно, сломанная кисточка оказалась там. В переполохе пара растворилась.

В музее не исключают, что пришедшая к ним сегодня пара — родители того самого мальчика, который повредил скульптуру. По записям с камер видно, что пара сегодня пробыла у памятника буквально одну-две минуты. И сразу же нашла пропажу. Странно, что впервые увидевшие памятник люди моментально заметили кисточку, а сотрудники музея ее не нашли. Даже после тщательных поисков.

- Кисточка оказалась в таком месте, где и эта пара не смогла бы ее увидеть, - уточняет Надежда Шаршакова. - Они вызывают у нас подозрение. Но самое главное, что кисточка у нас.

За чей счет отремонтируют памятник пока не понятно. Скульптура была установлена в сквере Сорокина этим летом. Сам памятник приобретало управление культуры, а постамент к нему оплатил меценат.


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#Виктор Сорокин #памятник #вандализм

Комментарии (10)

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Пенсионер

5 минут назад
Уваркина возила эту кисточку в Грозный и забыла . А почесноку вы задолбали никчемными новостями мерии что заняться нечем дел нет кроме этого , распустить зачем они нужу зря зарплату получают.
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Сорокин

7 минут назад
Отпетушить мальчугана! Срочно!!!
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Козявка

17 минут назад
Лиса Алиса и Кот Базилио
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Это

20 минут назад
Уваркина и Артамонов приходили)))
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ёпт

23 минуты назад
Прочитал статью и после "видящие скульптуру изо дня в день сотрудники музея ее не нашли" "Мы искали кисточку и вчера, и сегодня. Досконально осмотрели памятник и его окрестности. Тщетно." не знал толи смеяться, толи плакать. Как они могли искать и не найти? На видео чётко видно, как пацан отрывает кисточку и кладёт её на мольберт. А в том, что на такие микропамятники залезают дети нет ничего плохого, памятники надо делать такие, чтобы даже взрослые не могли ничего сломать. На видео видно, что бабка фоткала пацана и не сделала ему замечания, когда пацан отламывал кисть. За счёт этой бабки и ремонтируйте памятник.
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1

24 минуты назад
Лучшая в мире советская система образования однозначно научила бабушку, что внуку нельзя разрешать залазить на памятники.
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Кисточка

25 минут назад
Что упало - то пропало!
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???

27 минут назад
Автобус, ребята вы что сдурели? Спамить муниципальному предприятию за счет налогоплательщиков - за гранью.
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гость

36 минут назад
а из чего сделана скульптура , если палочки-кисти так легко ломаются ! ?
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гость

37 минут назад
где , этот , МЭМщик ?
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