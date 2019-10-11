Происшествия
43 минуты назад
В деле со сломанным памятником появилась пара в черных очках
Отломанную кисточку художника обнаружили на памятнике.
Сотрудникам Дома мастера сегодня удалось найти выломанную из памятника художника Виктора Сорокина кисточку. О том, что на улице Ленина повредили памятник художнику, вчера сообщила мэр Липецка. Актом вандализма уже занялась полиция. Из записей камер наблюдения стало ясно, что памятник повредил мальчик. Он сломал кисточку еще 8 октября.
- Мы искали кисточку и вчера, и сегодня. Досконально осмотрели памятник и его окрестности. Тщетно. Но сегодня, в 11:40, к нам в музей пришла молодая пара — женщина и мужчина в темных очках. Они сообщили сотрудникам музея, что кисточка лежит на мольберте художника, - рассказала GOROD48 директор Дома мастера Надежда Шаршакова. - Наша сотрудница, естественно, выбежала с ними на улицу. И, действительно, сломанная кисточка оказалась там. В переполохе пара растворилась.
В музее не исключают, что пришедшая к ним сегодня пара — родители того самого мальчика, который повредил скульптуру. По записям с камер видно, что пара сегодня пробыла у памятника буквально одну-две минуты. И сразу же нашла пропажу. Странно, что впервые увидевшие памятник люди моментально заметили кисточку, а сотрудники музея ее не нашли. Даже после тщательных поисков.
- Кисточка оказалась в таком месте, где и эта пара не смогла бы ее увидеть, - уточняет Надежда Шаршакова. - Они вызывают у нас подозрение. Но самое главное, что кисточка у нас.
За чей счет отремонтируют памятник пока не понятно. Скульптура была установлена в сквере Сорокина этим летом. Сам памятник приобретало управление культуры, а постамент к нему оплатил меценат.
- Мы искали кисточку и вчера, и сегодня. Досконально осмотрели памятник и его окрестности. Тщетно. Но сегодня, в 11:40, к нам в музей пришла молодая пара — женщина и мужчина в темных очках. Они сообщили сотрудникам музея, что кисточка лежит на мольберте художника, - рассказала GOROD48 директор Дома мастера Надежда Шаршакова. - Наша сотрудница, естественно, выбежала с ними на улицу. И, действительно, сломанная кисточка оказалась там. В переполохе пара растворилась.
В музее не исключают, что пришедшая к ним сегодня пара — родители того самого мальчика, который повредил скульптуру. По записям с камер видно, что пара сегодня пробыла у памятника буквально одну-две минуты. И сразу же нашла пропажу. Странно, что впервые увидевшие памятник люди моментально заметили кисточку, а сотрудники музея ее не нашли. Даже после тщательных поисков.
- Кисточка оказалась в таком месте, где и эта пара не смогла бы ее увидеть, - уточняет Надежда Шаршакова. - Они вызывают у нас подозрение. Но самое главное, что кисточка у нас.
За чей счет отремонтируют памятник пока не понятно. Скульптура была установлена в сквере Сорокина этим летом. Сам памятник приобретало управление культуры, а постамент к нему оплатил меценат.
Пенсионер
Сорокин
Козявка
Это
ёпт
1
Кисточка
???
гость
гость