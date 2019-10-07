Происшествия
сегодня, 14:15
В ИК-2 случайно обнаружены снаряды Великой Отечественной войны
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Снаряды опасности не представляли
Как стало известно GOROD48, сотрудники ИК-2 на территории пенитенциарного учреждения обнаружили снаряды Великой Отечественной войны. Они хранились на территории одного из цехов колонии.
Боеприпасы, предположительно, появились в колонии в 1995 году. Именно тогда УФСИН России по Липецкой области заключило с одной из коммерческих компаний договор об утилизации снарядов.
Они поступали на «двойку» без зарядов и взрывателей. Осужденные, работающие на производстве, извлекали из боеприпасов времен ВОВ цветной металл. Договор с коммерсантами действовал до 2006 года. Впоследствии фирма обанкротилась, в ИК-2 сменилось руководство, и о снарядах, хранящихся за заваренной дверью производственного цеха, забыли на несколько лет.
На боеприпасы в ИК-2 наткнулись случайно: сотрудники «двойки» провели инвентаризацию учреждения перед проверкой ревизоров.
Пресс-секретарь УФСИН России по Липецкой области Ирина Холина отказалась комментировать ситуацию, заявив, что информация GOROD48 недостоверна. При этом пресс-секретарь предложила обратиться в ведомство с официальным запросом.
Боеприпасы, предположительно, появились в колонии в 1995 году. Именно тогда УФСИН России по Липецкой области заключило с одной из коммерческих компаний договор об утилизации снарядов.
Они поступали на «двойку» без зарядов и взрывателей. Осужденные, работающие на производстве, извлекали из боеприпасов времен ВОВ цветной металл. Договор с коммерсантами действовал до 2006 года. Впоследствии фирма обанкротилась, в ИК-2 сменилось руководство, и о снарядах, хранящихся за заваренной дверью производственного цеха, забыли на несколько лет.
На боеприпасы в ИК-2 наткнулись случайно: сотрудники «двойки» провели инвентаризацию учреждения перед проверкой ревизоров.
Пресс-секретарь УФСИН России по Липецкой области Ирина Холина отказалась комментировать ситуацию, заявив, что информация GOROD48 недостоверна. При этом пресс-секретарь предложила обратиться в ведомство с официальным запросом.
6 725
Кипеш
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Потому что
ттт
ттт
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