В ИК-2 случайно обнаружены снаряды Великой Отечественной войны

Снаряды опасности не представляли

Как стало известно GOROD48, сотрудники ИК-2 на территории пенитенциарного учреждения обнаружили снаряды Великой Отечественной войны. Они хранились на территории одного из цехов колонии.



Боеприпасы, предположительно, появились в колонии в 1995 году. Именно тогда УФСИН России по Липецкой области заключило с одной из коммерческих компаний договор об утилизации снарядов.



Они поступали на «двойку» без зарядов и взрывателей. Осужденные, работающие на производстве, извлекали из боеприпасов времен ВОВ цветной металл. Договор с коммерсантами действовал до 2006 года. Впоследствии фирма обанкротилась, в ИК-2 сменилось руководство, и о снарядах, хранящихся за заваренной дверью производственного цеха, забыли на несколько лет.



На боеприпасы в ИК-2 наткнулись случайно: сотрудники «двойки» провели инвентаризацию учреждения перед проверкой ревизоров.



Пресс-секретарь УФСИН России по Липецкой области Ирина Холина отказалась комментировать ситуацию, заявив, что информация GOROD48 недостоверна. При этом пресс-секретарь предложила обратиться в ведомство с официальным запросом.

