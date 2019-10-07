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В ИК-2 случайно обнаружены снаряды Великой Отечественной войны

6 725
#боеприпасы
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В ИК-2 случайно обнаружены снаряды Великой Отечественной войны

Снаряды опасности не представляли

Как стало известно GOROD48, сотрудники ИК-2 на территории пенитенциарного учреждения обнаружили снаряды Великой Отечественной войны. Они хранились на территории одного из цехов колонии. 

Боеприпасы, предположительно, появились в колонии в 1995 году. Именно тогда УФСИН России по Липецкой области заключило с одной из коммерческих компаний договор об утилизации снарядов.

Они поступали на «двойку» без зарядов и взрывателей. Осужденные, работающие на производстве, извлекали из боеприпасов времен ВОВ цветной металл. Договор с коммерсантами действовал до 2006 года. Впоследствии фирма обанкротилась, в ИК-2 сменилось руководство, и о снарядах, хранящихся за заваренной дверью производственного цеха, забыли на несколько лет. 

На боеприпасы в ИК-2 наткнулись случайно: сотрудники «двойки» провели инвентаризацию учреждения перед проверкой ревизоров. 

Пресс-секретарь УФСИН России по Липецкой области Ирина Холина отказалась комментировать ситуацию, заявив, что информация GOROD48 недостоверна. При этом пресс-секретарь предложила обратиться в ведомство с официальным запросом. 
6 725
#боеприпасы
1

Комментарии (6)

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Кипеш

7 минут назад
чую снаряды были не холостые.
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111

10 минут назад
в администрасии лежит ,точно, в подвале
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Потому что

23 минуты назад
Всем все пох
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ттт

47 минут назад
не удивлюсь если где то атомная бомба вот также не лежит в подвале психбольницы для особо буйных
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ттт

51 минуту назад
вот этим и страшна жизнь в России, за давно не открывавшейся дверью может оказаться что угодно
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К побегу

56 минут назад
Готовились?
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