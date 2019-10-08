Общество

сегодня, 12:48

Коммунальное детище липецких чиновников признано банкротом

12 1881
#банкрот #РВЦЛ
3
Коммунальное детище липецких чиновников признано банкротом

«РВЦЛ» официально получило статус финансово несостоятельной организации.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом муниципальное учреждение «Ресурсно-вычислительный центр Липецка». В компании на полгода открыли конкурсное производство. За этот срок финансовому эксперту нужно будет оценить легальность сделок муниципальной компании, при необходимости оспорить их и вернуть деньги, а также разыскать активы компании — счета, недвижимость, залоговые обязательства. Все это поступит в конкурсную массу «РВЦЛ», за счет которой рассчитаются с кредиторами.

Иск о банкротстве «РВЦЛ» весной 2019 году подала управляющая компания «РСУ 2». Долг вычислительного центра перед «РСУ-2» составляет свыше 559 000 рублей. Он установлен по судебному решению, но до сих пор не оплачен. Эта сумма — так и не дошедшие до управляющей компании деньги жильцов. Счета потерялись прошлым летом. Также в дело о банкротстве вступили другие компании, которым задолжала коммунальная организация.

МУП «РВЦЛ» было зарегистрировано городским департаментом ЖКХ в 2003 году. Основной вид деятельности — обработка данных и предоставление услуг по размещению информации. По факту муниципальное предприятие выполняло роль посредника между липчанами и поставщиками энергоресурсов. Предприятие жило за счет процента с операций по платежам липчан. Работа «РВЦЛ» пошла на спад, когда ресурсники стали переходить на прямые договора: «прокладка» осталась без операционного барыша. Впервые о закрытии «РВЦЛ» заговорили в 2017 года, когда от услуг муниципального предприятия отказались ГЭСК, ЛЭСК, «Квадра», «Газпром межрегионгаз Липецк» и ЛГЭК. То есть почти все коммунальные компании. Тогда слухи о ликвидации опроверг мэр Липецка Сергей Иванов, он заявил о переформатировании работы предприятия. Оно сконцентрировало свое внимание на обслуживании управляющих компаний.
12 1881
#банкрот #РВЦЛ
3

Комментарии (12)

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007

12 минут назад
Чейт она моя
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Рождённый ползать

26 минут назад
Полляма - основание для банкротства? Даже физлицо надорвётся банкротится...
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Гость

31 минуту назад
Когда выключили камеры, с населения деньги драть (с) гулевский
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Кстати

33 минуты назад
Хитрая рожа Давидович, в точку!
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Гость

34 минуты назад
Мы хотим как на Украине.. Достали Ворье!
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Гость

35 минут назад
Гулевский, уйди с госдуры! Или как на укараине
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Mikl

36 минут назад
Тяжелое положение в г.Липецке. Только государственные предприятия работают и им повышают зарплату, а бизнес предпочитает банкротится, мочи нет от налогов, мзды и беспросветной нужды. Главной новостью для бедных написали в интернете, что с 2020 года на всех вокзалах будут бесплатные туалеты! Ура, ура, ураа а а аа наконец заработала рыночная экономика и в результате появляются бесплатные туалеты. Наконец появляются ростки перехода из формации дикого капитализма к формации гиперкапитализма с социальной направленностью. Будут еще жить доходяги нищие предпенсионеры, есть куда сходить без пенсии.
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СЧЕТА РВЦЛ не оплачиваем теперь?

41 минуту назад
Да?
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Ты из жопы

51 минуту назад
Вася Пупкин ©, свой коммент пишешь.Читай статью-банкрот!
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Вася Пупкин ©

сегодня, 13:05
Эта прокладка-, милай, ты попал пальцем в ж...у. Давыдов создал нормальный РВЦЛ, а после его ухода в деп ЖКХ там начали выполнять спецзаказы руководства, что обернулось уходом от них всех крупных заказчиков, а далее - тем, чем закончилось, хотя ставили в руководство героев капиталистического труда. Так-то вот!
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