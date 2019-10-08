Коммунальное детище липецких чиновников признано банкротом

«РВЦЛ» официально получило статус финансово несостоятельной организации.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом муниципальное учреждение «Ресурсно-вычислительный центр Липецка». В компании на полгода открыли конкурсное производство. За этот срок финансовому эксперту нужно будет оценить легальность сделок муниципальной компании, при необходимости оспорить их и вернуть деньги, а также разыскать активы компании — счета, недвижимость, залоговые обязательства. Все это поступит в конкурсную массу «РВЦЛ», за счет которой рассчитаются с кредиторами.



Иск о банкротстве «РВЦЛ» весной 2019 году подала управляющая компания «РСУ 2». Долг вычислительного центра перед «РСУ-2» составляет свыше 559 000 рублей. Он установлен по судебному решению, но до сих пор не оплачен. Эта сумма — так и не дошедшие до управляющей компании деньги жильцов. Счета потерялись прошлым летом. Также в дело о банкротстве вступили другие компании, которым задолжала коммунальная организация.



МУП «РВЦЛ» было зарегистрировано городским департаментом ЖКХ в 2003 году. Основной вид деятельности — обработка данных и предоставление услуг по размещению информации. По факту муниципальное предприятие выполняло роль посредника между липчанами и поставщиками энергоресурсов. Предприятие жило за счет процента с операций по платежам липчан. Работа «РВЦЛ» пошла на спад, когда ресурсники стали переходить на прямые договора: «прокладка» осталась без операционного барыша. Впервые о закрытии «РВЦЛ» заговорили в 2017 года, когда от услуг муниципального предприятия отказались ГЭСК, ЛЭСК, «Квадра», «Газпром межрегионгаз Липецк» и ЛГЭК. То есть почти все коммунальные компании. Тогда слухи о ликвидации опроверг мэр Липецка Сергей Иванов, он заявил о переформатировании работы предприятия. Оно сконцентрировало свое внимание на обслуживании управляющих компаний.