Общество
21 минуту назад
Родители 30 раз пожаловались на поборы в школах
Претензии касались сборов на питание и охрану.
Прокуратура Липецкой области подвела итоги работы «горячей линии», касающиеся жалоб на поборы в образовательных учреждениях региона. За указанный период в прокуратуру области поступило около 30 звонков (в большинстве случаев – анонимных) по поводу взимания денег на нужды школ, в том числе,на их охрану.
- По всем жалобам проведены проверки. Выявлены нарушения требований законодательства об образовании в части привлечения образовательными организациями дополнительных финансовых средств за счет пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц на охрану школ. По результатам данных проверок в адрес главы администрации Липецка прокурорами внесены представления, которые находятся на исполнении, -сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Кроме того, прокуратурой Чаплыгинского района по результатам проверки по сообщению на «горячую линию» установлено, что в МБОУ СШ № 2 села Кривополянье ежегодно перед новым учебным годом родители по требованию работников образовательной организации собирали определенное количество продуктов для организации горячего питания в школьной столовой. Таким образом, администрация Чаплыгинского района не в полном объеме принимала меры по обеспечению школ необходимыми продуктами для организации питания детей. В адрес администрации Чаплыгинского района и директора школы внесены представления об устранении выявленных нарушений.
- По всем жалобам проведены проверки. Выявлены нарушения требований законодательства об образовании в части привлечения образовательными организациями дополнительных финансовых средств за счет пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц на охрану школ. По результатам данных проверок в адрес главы администрации Липецка прокурорами внесены представления, которые находятся на исполнении, -сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Кроме того, прокуратурой Чаплыгинского района по результатам проверки по сообщению на «горячую линию» установлено, что в МБОУ СШ № 2 села Кривополянье ежегодно перед новым учебным годом родители по требованию работников образовательной организации собирали определенное количество продуктов для организации горячего питания в школьной столовой. Таким образом, администрация Чаплыгинского района не в полном объеме принимала меры по обеспечению школ необходимыми продуктами для организации питания детей. В адрес администрации Чаплыгинского района и директора школы внесены представления об устранении выявленных нарушений.
А толку?
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