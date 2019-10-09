Общество

21 минуту назад

Родители 30 раз пожаловались на поборы в школах

3 340
#поборы #школа
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Родители 30 раз пожаловались на поборы в школах

Претензии касались сборов на питание и охрану.

Прокуратура Липецкой области подвела итоги работы «горячей линии», касающиеся жалоб на поборы в образовательных учреждениях региона. За указанный период в прокуратуру области поступило около 30 звонков (в большинстве случаев – анонимных) по поводу взимания денег на нужды школ, в том числе,на их охрану.

- По всем жалобам проведены проверки. Выявлены нарушения требований законодательства об образовании в части привлечения образовательными организациями дополнительных финансовых средств за счет пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц на охрану школ. По результатам данных проверок в адрес главы администрации Липецка прокурорами внесены представления, которые находятся на исполнении, -сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме того, прокуратурой Чаплыгинского района по результатам проверки по сообщению на «горячую линию» установлено, что в МБОУ СШ № 2 села Кривополянье ежегодно перед новым учебным годом родители по требованию работников образовательной организации собирали определенное количество продуктов для организации горячего питания в школьной столовой. Таким образом, администрация Чаплыгинского района не в полном объеме принимала меры по обеспечению школ необходимыми продуктами для организации питания детей. В адрес администрации Чаплыгинского района и директора школы внесены представления об устранении выявленных нарушений.
3 340
#поборы #школа
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Комментарии (3)

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А толку?

4 минуты назад
И что толку? Брали по 100 р. А теперь будут по 500 т. На этом дело закончится. УНАС предписание выписан во всех сферах в ОСОБЕНОСТИ в жилищной, какое выполнение этих предписание? Не кто их не контролирует и смехотворные штрафы ( 10000 р.и так дал).
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ттт

5 минут назад
то как администрация и директора будут устранять СВОИ нарушения будет кто то контролировать? если они сейчас примутся мстить обидчикам и изощренно издеваться над детьми - еще одно предписание сочинят? или просто все вместе посмеются
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я

10 минут назад
всего лишь 30 раз, а остальные 30 000 не верят ни кому!
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