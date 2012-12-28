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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: выпускной, «сухой закон», какие улицы перекроют из-за полумарафона и «Металлург» идёт на рекорд

Представляем вам яркую и разнообразную программу наступившего уикенда.

«Ритм» поздравляет липчан с выходными

Танцевальный ансамбль «Ритм» давно является одной из визитных карточек города. 8 мая танцоры дали грандиозный концерт в честь дня рождения своего коллектива. Среди многочленных зрителей в зале присутствовал и знаменитый Валерия Буран, основавший «Ритм» в далёком 1971 году. Сейчас мэтр уже на пенсии, ансамблем успешно руководит его ученица Елена Черненилова. Под её руководством занимаются около 200 танцоров – от 3-х до 27 лет.

Представляем вам для поднятия настроение фрагмент концерта, номер – «На зарядку становись».

Оператор Аркадий Свиридов, фотограф Евгений Климов.



Тепло и сухо

Оба выходных будут, как две капли воды, похожи друг на друга: температура 26-28 градусов, юго-западный ветер до 13 м/с и без существенных осадков.

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Отключение воды

24 мая с 10:00 до окончания ремонтных работ получат сюрприз в виде отсутствия холодной воды жители:

- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;
- ул. Студенческий городок, 11а, 14, 16а;
- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 14, 16, 18.

В частном секторе их участь разделят жители улиц Буденного, Зоологической, Индустриальной, Калинина, Небесной, Полярной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, а также переулка Рядового. Расстанется с комфортом и село Сырское.

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25 мая с 10:00 и до конца ремонта будут вынуждены терпеть липчане по адресам:
- ул. 15 мкр., 16, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 35а, 35б, 37, 37а, 39;
- ул. Водопьянова, 70;

В частном секторе неудобства испытают жители улиц Зоологической и Полярной.

Плановых отключений электричества не предвидится, и на том спасибо.

Последний звонок

Звонок прощания со школой в этом году прозвучит для 2 300 липецких выпускников 11-х классов и 6 000 девятиклассников.

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В школах 24 мая пройдут торжественные линейки, время которых каждое учебное заведение определит само. Учителя скажут напутственные слова и вот она – здравствуй, взрослая жизнь.

Сухой закон

Мы растим одно потрясающее поколение за другим! Настолько, что когда они заканчивают школу, во всём городе не будут продавать спиртное – дабы чего не случилось. В день последнего звонка в субботу во всём Липецке «сухой закон».

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Полумарафон, перекрытие дорог

Лучше посвятить выходные здоровому образу жизни. VII липецкий полумарафон пройдёт 24-25 мая.

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Сотни бегунов со всей России съедутся на соревнования, имеющие статус одного из этапов Всероссийского полумарафона. Пройдут забеги на 1 км, 5 км, 10 км и главный – на 21 км.
С раннего утра, 24 мая, часть дорог в Липецке перекроют, в том числе и для общественного транспорта. Подробнее с временными маршрутами автобусов можно ознакомиться по этой ссылке.

Липецкий «Каннский» кинофестиваль всё

К сожалению, И.Ильф и Е.Петров не написали, чем же закончилось соревнование Эллочки Людоедки с дочерью американского миллионера Коннелиуса Вандербильта. Наша скрепная дама, покупая крашеные воротники из шанхайских барсов, наносила удар за ударом ненавистной сопернице и, надо полагать, всё-таки выиграла (по крайней мере, по собственной версии).

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Кадр из фильма "12 стульев". Эллочка...

Так и липецкий ответ Каннскому фестивалю подошел к концу, скорее всего, победному. Закрывается липецкий фестиваль в галерее «Буксир» (ул. Зегеля, 1) – день в день с Каннами, 24 мая. Подозреваем, что во Франции о липецком форуме знают не больше, чем Вандербильдиха об Эллочке Людоедке, но всё же. В последний день в 20:30 покажут фильм «Французский вестник». США, Германия, Франция, 2020. Комедийная мелодрама Режиссёр Уэс Андерсон (16+).

Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века.

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Кадр из фильма "Французский вестник"

В ролях: Джеффри Райт, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон.

Русская песня

Если зарубежное кино вам претит, а хочется «берёзоньки-занозоньки», то дорога 24 мая в Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а).

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В 19:31 библиотечную тишину пронзят звуки выступления ансамбля русской песни «Звонница» (12+).

Юбилей

А 25 мая в 15:00 русская песня будет вовсю литься в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). Здесь состоится юбилейный концерт легендарного коллектива русской песни «Россиянка» имени Марии и Александра Уваровых (0+).

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Фото vk.com/rossijankalip

Учиться и учиться… музыке

В концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) продолжают благороднейшую миссию – учить музыке липчан от 3 до 99 лет.

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25 мая состоятся очередные занятия цикла «Скрипка, бубен и фагот» (0+) – в доступной игровой форме расскажут о музыкальных инструментах и их взаимодействии в оркестре. Понимать музыку можно учиться в любом возрасте.

Занятия пройдут дважды – в 11:00 и в 12:30.

Театр

Липецкий драматический театр 24 мая в 18:00 покажет свой старейший спектакль «Ханума» – историю о грузинской свахе начала XX века (16+).

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25 мая в 18:00 на сцене «12 любящих сердец и ещё» - комедия по произведениям Аркадия Аверченко (12+).
Кукольный театр

Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) 24 мая в 11:00 порадует премьерой спектакля «Огневушка» - по сказке П.Бажова «Огневушка-поскакушка» (6+).

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25 мая на сцене старый добрый «Айболит» (0+), представления в 11:00 и в 13:00.

«Металлург» идёт на рекорд

… Нет, мы не о возможности одержать 4-ю победу подряд. Хотя одного из аутсайдеров «Орёл» липецкие «сталевары» обязаны. Игра пройдёт на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) в субботу, 24 мая, в 17:00 (6+), а предматчевое шоу с конкурсами, викторинами и подарками – на полтора часа раньше.

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Рекорд липчане могут одержать по посещаемости игры. До сих пор все 5 домашних матчей нашей команды входили в «ТОП-5» второй лиги по посещаемости в туре. А почему бы не замахнуться на первое место? Для этого нужно собрать на трибунах 3 тысячи и более зрителей – Липецк город футбольный, задача по плечу. Особенно если вы, читатель, тоже ей поддержите и придёте сегодня на футбол. Оле-оле!

IMG_3355.JPG

Дорогие липчане! Выходные обещают стать разнообразными и насыщенными. Возможно, вклад в вашу культурную или спортивную программу этой публикацией внёс и GOROD48, вы подберёте себе занятие по душе. А ещё на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (11)

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Сначала новые
эстет
28 минут назад
На заглавном фото - можно сразу на мисс Липецкая область номинировать.
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Интересно
30 минут назад
Почему люди "живущие для себя" все время пишут о том, что они растят какое то поколение? Это же смешно..
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Елена
49 минут назад
Танцуют абсолютно не синхронно
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смех
53 минуты назад
Каннский фестиваль давно стал днищем!)))))Только один дедушка вспоминает его здесь 24/7!))))))))
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егор
57 минут назад
Продавщицу пива видимо достали вопросами "совсем нет? и вообще нет?", как у нас любят переспрашивать ) Но вот всё же интересно, а за деньти есть?
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Александр Н.
58 минут назад
Пусть бегают,спорт это хорошо.
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Директор К&Б
сегодня, 09:13
Трезвый выпускник - что свадьба без гармошки
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Мастер спорта
сегодня, 09:10
А почему они в лесу не бегают?
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Пессимист
сегодня, 09:10
VII липецкий полумарафон пройдёт 24-25 мая. Для пущего спокойствия надо раздать бегунам каски и бронежилеты
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Липецкий цирк
сегодня, 09:09
Выпускники ещé вчера затарились по полной программе
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Учи матчасть
52 минуты назад
Сколько не бери, все равно потом ещё бежать.
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