Выходные в Липецке: выпускной, «сухой закон», какие улицы перекроют из-за полумарафона и «Металлург» идёт на рекорд

Представляем вам яркую и разнообразную программу наступившего уикенда.

Танцевальный ансамбль «Ритм» давно является одной из визитных карточек города. 8 мая танцоры дали грандиозный концерт в честь дня рождения своего коллектива. Среди многочленных зрителей в зале присутствовал и знаменитый Валерия Буран, основавший «Ритм» в далёком 1971 году. Сейчас мэтр уже на пенсии, ансамблем успешно руководит его ученица Елена Черненилова. Под её руководством занимаются около 200 танцоров – от 3-х до 27 лет.







Представляем вам для поднятия настроение фрагмент концерта, номер – «На зарядку становись».







Оператор Аркадий Свиридов, фотограф Евгений Климов.





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Оба выходных будут, как две капли воды, похожи друг на друга: температура 26-28 градусов, юго-западный ветер до 13 м/с и без существенных осадков.











В частном секторе их участь разделят жители улиц Буденного, Зоологической, Индустриальной, Калинина, Небесной, Полярной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, а также переулка Рядового. Расстанется с комфортом и село Сырское.











Звонок прощания со школой в этом году прозвучит для 2 300 липецких выпускников 11-х классов и 6 000 девятиклассников.















Мы растим одно потрясающее поколение за другим! Настолько, что когда они заканчивают школу, во всём городе не будут продавать спиртное – дабы чего не случилось. В день последнего звонка в субботу во всём Липецке «сухой закон».









Лучше посвятить выходные здоровому образу жизни. VII липецкий полумарафон пройдёт 24-25 мая.















К сожалению, И.Ильф и Е.Петров не написали, чем же закончилось соревнование Эллочки Людоедки с дочерью американского миллионера Коннелиуса Вандербильта. Наша скрепная дама, покупая крашеные воротники из шанхайских барсов, наносила удар за ударом ненавистной сопернице и, надо полагать, всё-таки выиграла (по крайней мере, по собственной версии).











Кадр из фильма "12 стульев". Эллочка...





Так и липецкий ответ Каннскому фестивалю подошел к концу, скорее всего, победному. Закрывается липецкий фестиваль в галерее «Буксир» (ул. Зегеля, 1) – день в день с Каннами, 24 мая. Подозреваем, что во Франции о липецком форуме знают не больше, чем Вандербильдиха об Эллочке Людоедке, но всё же. В последний день в 20:30 покажут фильм «Французский вестник». США, Германия, Франция, 2020. Комедийная мелодрама Режиссёр Уэс Андерсон (16+).





Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века.











Кадр из фильма "Французский вестник"





Если зарубежное кино вам претит, а хочется «берёзоньки-занозоньки», то дорога 24 мая в Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а).









А 25 мая в 15:00 русская песня будет вовсю литься в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). Здесь состоится юбилейный концерт легендарного коллектива русской песни «Россиянка» имени Марии и Александра Уваровых (0+).













Фото vk.com/rossijankalip

В концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) продолжают благороднейшую миссию – учить музыке липчан от 3 до 99 лет.













25 мая состоятся очередные занятия цикла «Скрипка, бубен и фагот» (0+) – в доступной игровой форме расскажут о музыкальных инструментах и их взаимодействии в оркестре. Понимать музыку можно учиться в любом возрасте.









Театр

Липецкий драматический театр 24 мая в 18:00 покажет свой старейший спектакль «Ханума» – историю о грузинской свахе начала XX века (16+).













25 мая в 18:00 на сцене «12 любящих сердец и ещё» - комедия по произведениям Аркадия Аверченко (12+).

Кукольный театр





Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) 24 мая в 11:00 порадует премьерой спектакля «Огневушка» - по сказке П.Бажова «Огневушка-поскакушка» (6+).













25 мая на сцене старый добрый «Айболит» (0+), представления в 11:00 и в 13:00.





«Металлург» идёт на рекорд





… Нет, мы не о возможности одержать 4-ю победу подряд. Хотя одного из аутсайдеров «Орёл» липецкие «сталевары» обязаны. Игра пройдёт на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) в субботу, 24 мая, в 17:00 (6+), а предматчевое шоу с конкурсами, викторинами и подарками – на полтора часа раньше.















Рекорд липчане могут одержать по посещаемости игры. До сих пор все 5 домашних матчей нашей команды входили в «ТОП-5» второй лиги по посещаемости в туре. А почему бы не замахнуться на первое место? Для этого нужно собрать на трибунах 3 тысячи и более зрителей – Липецк город футбольный, задача по плечу. Особенно если вы, читатель, тоже ей поддержите и придёте сегодня на футбол. Оле-оле!















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