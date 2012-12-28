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Происшествия
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сегодня, 11:40
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В «Елецком» курьер на электросамокате врезался в шлагбаум
Жители «Елецкого Лайт» ищут парня, который погнул шлагбаум.
Шлагбаум поставили, чтобы жители остальной части «Елецкого» не парковали машины в их дворе.
«В какой доставке работает этот герой?» — спрашивают жители «Елецкого Лайт» и публикуют фото погнутого шлагбаума.
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