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577
сегодня, 11:40
14

В «Елецком» курьер на электросамокате врезался в шлагбаум

Жители «Елецкого Лайт» ищут парня, который погнул шлагбаум.

В группе микрорайона «Елецкий» опубликовали видео, на котором курьер службы доставки продуктов въехал в шлагбаум. Его недавно установили жители 7-этажных домов на улице Артёмова, образующих небольшой квартал под названием «Елецкий Лайт».

Шлагбаум поставили, чтобы жители остальной части «Елецкого» не парковали машины в их дворе.

«В какой доставке работает этот герой?» — спрашивают жители «Елецкого Лайт» и публикуют фото погнутого шлагбаума.
шлагбаум
наезд
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Эксперт
8 минут назад
Он наверно думал что шлагбаум должен сам подняться как только он к нему подъедет но видимо технологии там до такого еще не дошли.
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Светлана
11 минут назад
Неужели эта новость достойна того чтобы ее опубликовали?
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думаю так
19 минут назад
В торбе могла быть лимитированная серия икры белуги-альбиноса. Очерь редкая и дорогая. Выпускается только в золотых банках. Конечно, такой товар будет тяжелым, если много банок. Кто-то из Елецкого Лайт заказал. Надо там спрашивать.
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Шлак Баум
39 минут назад
Из картона сделали?
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Эксперт
8 минут назад
Из Китайского алюминия.
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соседи
47 минут назад
Как-будто перегружен был, инерция такая! Что у него в торбе, слитки золота что ли?
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Гость
54 минуты назад
В каком нибудь месте платных парковок люди не могут согласовать и ждут решения , а сдесь пожалуйста.
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Сашка
57 минут назад
Они для себя сделали , а вы жители человечников Елецкого завидуйте молча
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Лип
сегодня, 12:10
Отлично, загородились ни поликлиника заехать не может деловые
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Дык
сегодня, 12:09
Ни он, ни его электролисапед не пострадал.
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007
сегодня, 12:07
Правильно сделал, браво
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