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Происшествия
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сегодня, 12:08
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Побитых машин в «Университетском» — девять
Протаранивший машины отказался проходить медосвидетельствование.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, побил машины на «Ладе Гранта» 36-летний водитель.
«От медосвидетельствования он отказался. Составлен протокол по ч.1 ст 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Поврежденных машин, по уточненным данным — девять», — сообщили в полиции.
Фото: vk.com/lt48club
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