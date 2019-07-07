На вкус и на цвет желаний нет

Итоги недели.

Эта неделя началась с 1 июля. А что у нас традиционно случается 1 июля? Правильно:В Липецке цена кВтч выросла с 3,62 до 3,67 рублей (одноставочный тариф), кубометр холодной воды от ЛГЭКа - до 25,87 рубля с 25,34 рублей, водоотведение теперь стоит 22,7 рубля (ранее 22,24 рубля) за куб стоков. Вывоз мусора подорожал с 492,38 рублей до 502, 24 рублей с носа, гигокалория, идущая на отопление и горячую воду, выросла в цене с 1874,99 до 1914,36 рублей, газ подорожал до 5,9 рублей за кубометр.А теперь послушаем, чем запомнилась прошедшая неделя горожанам.Во вторник утром мы GOROD48 предупредил:. К нам приехали гости из министерства строительства и ЖКХ, а также из Фонда содействию реформированию ЖКХ.До обеда врио губернатора Игорь Артамонов, замминистра Минстроя Максим Егоров, председатель наблюдательного совета ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин, глава Липецка Евгения Уваркина в микрорайоне «Звездный» торжественно вручили ключи от новых квартир первым семьям, попавшим во второй этап правительственной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Еще 23 семьи получили ключи после этой церемонии. В итоге. Примечательно, что они стали первыми россиянами, справившими новоселье по новой федеральной программе.В этом году из Фонда ЖКХ регион получит 326,1 млн рублей, к которым прибавит собственные 17,1 млн рублей. Эти средства будут направлены на переселение 665 человек из 264 аварийных жилых помещений в Липецке, Ельце и еще четырех районах области.После обеда Глава Липецка Евгения Уваркина показала заместителю министра строительства РФ Максиму Егорову концепцию развития старейшего парка города (см.). Этим летом начался первый этап работ по его благоустройству, предполагающий обновление исторического центра парка площадью 14 гектаров с помощью средств как раз Минстроя: муниципалитет получил от федерального центра 133,8 млн рублей.Комплексное благоустройство затронет центральную часть парка. В Нижнем парке демонтируют практически все существующие постройки и сооружения. В список «на выход» попали кафе, кофейня, тир, кассы, бар, кафетерий, киоски, эстрада, био-туалеты, гаражи, урны и скамейки (см.). Удивительно, но подрядная организация, ООО «Стройотдел», на момент визита столичного чиновника еще не получила от заказчика, мэрии, техдокументацию на работы, которые должны начаться уже в июле сразу же после Дня города! Оказалось, что в администрации Липецка до сих пор сводят концепцию реконструкции парка доработанную агентством территориального брендинга «Амперсанд» с мнением фокусных групп, собранных из неравнодушных горожан.Картинки того, что получится на выходе, красивы: максимум зелени, клумб, пешеходных и велосипедный дорожек. «Зеленый театр», в котором, как сообщила Максиму Егорову Евгения Уваркина, дала свой первый концерт Алла Пугачева, предполагается отреставрировать. Зоопарк останется ключевым элементом Нижнего парка, и, более того, он будет расширен за счет заросшей части парка. Вдоль аллей появятся зоны фудкорта - небольшие павильончики и ларьки с едой (парочка таких заведений уже существуют в натуре и они действительно хороши).- Липецк - город металлургов и город со своей минеральной водой. Предлагаем инсталляцию в виде огромной капли живой воды в виде металлической сферы, - сказала Евгения Уваркина.Ее поддержал вице-губернатор Илья Тузов, мол, будет красиво, как в Чикаго.После инспекции Нижнего парка заместитель министра строительства РФ Максим Егоров уже в сопровождении не только мэра Липецка Евгении Уваркиной, но и присоединившегося к компании врио главы региона Игоря Артамонова наведался в Быханов сад. В отличие от Нижнего парка работы по благоустройству Быханова сада - в самом разгаре, ведь ход действия заказчика и подрядчика неформально курирует Игорь Артамонов, который и втащил в строительный проект 127 млн рублей Сбербанка.- Вижу, как преображается Быханов сад, и это очень радует. Парк станет самым лучшим в Центральном Черноземье, а не только в области, - подчеркнул Игорь Артамонов.Такая решительность главы региона явно удивила замминистра строительства РФ. Максим Егоров говорит, что не знает ни одного другого города, кроме Липецка, где власти взялись за комплексное благоустройство сразу двух парков. По словам чиновника, в Минстрое заканчивается обсуждение федерального конкурса с грантом в миллиард рублей, который может получить крупный город страны на преображение общественных пространств. И Максим Егоров уверен, чтоБыло бы неплохо, если бы Липецк посетила и министр здравоохранения РФ (см.). Женщина написала свою историю: 10 июня у нее начались схватки на 39,5 неделе беременности (ребенок развивался без патологий), но, по ее словам, медики проявили некомпетентность, в результате чего новорожденная девочка впала у кому и до сих пор находится без сознания.Рассказ женщины активно комментировали.: «На сайте ЛОПЦ выложены вакансии: Врач-акушер-гинеколог - 9 ставок, Врач-анестезиолог-реаниматолог - 8 ставок, Врач-неонатолог - 3 ставки. Так там работать некому, а мы чего то положительного от них хотим увидеть».: «Когда же введут статью в УК за врачебные ошибки??? Сколько ещё должно пострадать пациентов??? Везде пишут не хватает врачей, да и не нужны такие « бездари». За что такое наказания этой молодой женщине, кто ответит???»: «Слезы текут как жалко малыша, родители крепитесь, из комы может и выйдет, но здоров ли будет, а по врачам ходить нужно железное здоровье при уничтоженной медицине в России».В середине июня началась активная стадия подготовки к выборам главы администрации Липецкой области, которые состоятся 8 сентября. Областная избирательная комиссия приняла документы уже у девяти кандидатов, выдвинутых политическими партиями. И хотя до окончания периода выдвижения еще есть время, уже ясно, что основные ставки сделаны, ведь своих кандидатов выдвинули основные партии - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Итак, кто они, главные претенденты на пост главы области? (см. публикацию).Чтобы попасть в избирательный бюллетень, каждому кандидату необходимо собрать до 24 июля не менее 163 подписей, в числе которых должно быть не менее 40 подписей депутатов районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах, причем все собранные подписи должны быть заверены нотариально. А это - явно невыполнимый для многих квест.Между тем группа активных граждан заявила, что желает стать мостом между общественностью и властью.. Заявленная цель клуба - экспертная деятельность в области оценки политической и социальной ситуации в регионе, донесение до органов власти мнений экспертов и гражданского общества.Хороший подарок к своему 33-летию получил от Евгении Уваркиной заместитель генерального директора-директор Центра привлечения инвестиций АО «Корпорация Развития» Кирилл Рыжков. Постановлением главы городской администрации. Новое лицо городской администрации будет курировать экономический блок.Требуют перемен и архитекторы Липецка. Через открытое письмо о заявили Евгении Уваркиной о том, что. Подписавшие письмо известные архитекторы в категорической форме потребовали от нее исполнения федерального законодательства, указывающего на необходимость назначения на должность председателя профильного ведомства, занимающегося градостроительной политикой, профессионального архитектора.Департамент градостроительства и архитектуры в структуре городской администрации появился в 2004 году, и его ни разу не возглавлял профессиональный архитектор! Так, семь лет (2004-2010) департаментом рулил строитель Сергей Левин, который официально ушел с должности по состоянию здоровья, а неофициально, как говорят, по подозрениям в нечистоплотности. Потом всего полгода департаментом руководил инженер-механик Владимир Сизов, но он не сработался с мэром Михаилом Гулевским, который в 2011 году поставил на его место своего давнего приятеля, строителя Василия Иванова. Период Иванова был отмечен большим количество коррупционных скандалов, и под давлением возможного уголовного преследования Михаил Гулевский поставил на его место в 2015 году еще одного профессионального строителя Евгения Губанова, человека из команды первого вице-губернатора Юрия Божко. Не сработавшийся с главой Липецка Сергеем Ивановым Губанов ушел из мэрии, а вакантная должность летом 2016 года перешла заместителю председателя департамента Галине Строковой, землеустроителю по образованию. Впрочем, уже осенью 2017-го Галина Строкова по причине неизлечимой болезни на работу не выходила, и после ее смерти в декабре 2017-го ведомство возглавил юрист (!) Михаил Бакланов, другой член команды Юрия Божко. Осенью прошлого года по обвинению в коррупционном деянии Бакланова взяли под стражу, и в январе этого года департамент возглавил тепло- и электроэнергетик Александр Ковалев.Строитель, инженер-механик, юрист, теплотехник... Не потому ли, что архитектуре (как и врачебному делу) не учат заочно, Липецк - это и «шанхай», и Урюпинск в одном лице? А чего стоили заявления городских чиновников о том, что Липецку надо равняться то на Питсбург, то на Лондон, то вот уже и на Чикаго! А уж идея Романово, города-спутника Липецка на 130 тысяч жителей - это вообще за гранью реальности, как и липецкое метро!В прошлом году унылую ситуацию попыталось улучшить московское КБ «Стрелка», федеральный оператор обновления архитектурного облика российских городов. Тогда в Липецке появилось Городище, обновленные Комсомольский пруд и сквер Ворошилова. Беда в том, что в забеге за федеральным финансированием чиновники забросили Каменный лог. В итоге липчане, с одной стороны, получили разруху, с другой - универсальные штамповки для всей России, без учета существующих реалий.Впрочем, подвижки есть. Так, у Кирпичного пруда убрали забор, начали опиловку деревья, вырубку зарослей, вывоз мусор.. В перспективе мэрия желает видеть это место полноценной зоной отдыха. А вот и еще одна хорошая новость:. Испорченный во время ремонтных работ газон, о котором писал GOROD48, вновь засыпан черноземом и засеян. Завершит работы установка лавочек, урн и организация подсветки для саженцев. За свой счет наводят порядок в Левобережье и металлурги (см.). К концу года в парке Металлургов появятся универсальные спортивные площадки для баскетбола, футбола, волейбола, бадминтона и для занятий на турниках - воркаута. По периметру парка организуют освещенную вело- и беговую дорожку длиной 2,1 км, которая зимой станет лыжной трассой.А вот. И это - серьезный прокол мэрии. Глава города Евгения Уваркина заявила о намерении сменить подрядчика (тамбовскую «Сталь-М»), если строители не уложатся в сроки. А они и не уложатся, и в первый раз в первый класс дети с Манежа пойдут не в свою школу. Удивляет и то, как легко тот же департамент градостроительства и архитектуры мэрии соглашается на частные девелоперские проекты, например, на строительство жутких гетто, прикрываясь указами президента РФ об ускорении темпов жилищного строительства. Так, рядом с жутко скученным микрорайоном «Звездный» уже предполагается строительство нового жилого массива из сорока трех 10-этажных секций, девяти 18-этажных домов и трех зданий в 25 этажей - на пересечении Лебедянского шоссе и окружной трассы (см.).. Его следует нести по указанному аферистами адресу «во избежание возможных недоразумений».. Местная полиция возбудила в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «хулиганство», в то время как 28-летний потерпевший настаивает на ее переквалификацию в «покушение на убийство».Отец, мать и сын ответят за неизвестно кому причиненный материальный ущерб. В интервью GOROD48 «главарь ОПГ» Сергей Мецкер рассказал уже привычные для современной России вещи: для прекращения уголовного дела с него запросили ежемесячную взятку в размере 300 тысяч рублей.Осужденная к пяти годам лишения свободы экс-заместитель начальника УФСИН Липецкой области Антонина Орлова просила областной суд заменить ей содержание под стражей на штраф. Она заявила в апелляционной инстанции, что приговором и условиями содержания. Возможно, чем больше людей в погонах переместится за другую сторону обвитого колючей проволокой забора, тем скорее в нашей пенитенциарной системе задумаются над тем, почему правозащитники называют условия содержания заключенных пыточными. И изменят их хотя бы ради бывших своих коллег.