Завершается второй этап реконструкции пространства у Комсомольского пруда

Благоустраивается территория вокруг административного здания, расположенного на Театральной площади.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, по периметру здания со стороны улиц Советской, Скороходова и Толстого уложена тротуарная плитка. Вход со стороны улицы Скороходова отремонтирован, появился удобный пандус. Здесь высадили липы и установили опоры наружного освещения. Болларды – съемные ограждения зоны проезда и парковки автотранспорта - позволили решить проблему несанкционированного заезда на тротуар по улице Советской и расширить пешеходную зону на Скороходова и Толстого. Испорченный во время ремонтных работ газон вновь засыпан черноземом и засеян. Завершит работы второго этапа установка лавочек, урн и подсветки для саженцев.



Работы по благоустройству территории возле Комсомольского пруда ведутся в рамках программы «Формирование современной городской среды» по результатам голосования, в котором приняло участие около 50 тысяч липчан.

