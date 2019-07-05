Общество

31 минуту назад

Завершается второй этап реконструкции пространства у Комсомольского пруда

7 315
#благоустройство
Завершается второй этап реконструкции пространства у Комсомольского пруда

Благоустраивается территория вокруг административного здания, расположенного на Театральной площади.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, по периметру здания со стороны улиц  Советской, Скороходова и Толстого уложена тротуарная плитка. Вход со стороны улицы Скороходова отремонтирован, появился удобный пандус. Здесь высадили липы и установили опоры наружного освещения.  Болларды – съемные ограждения зоны проезда и парковки автотранспорта - позволили решить проблему несанкционированного заезда  на тротуар по улице Советской и расширить  пешеходную  зону на Скороходова и Толстого. Испорченный во время ремонтных работ газон вновь засыпан черноземом  и засеян. Завершит работы второго этапа установка лавочек, урн и подсветки для саженцев.

Работы по благоустройству территории возле Комсомольского пруда ведутся в рамках программы «Формирование современной городской среды» по результатам голосования, в котором приняло участие около 50 тысяч липчан.
7 315
#благоустройство

Комментарии (7)

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Горожанин

6 минут назад
Я балдею от такого благоустройства.....сами же заставляете автомобилистов парковать авто на тротуарах и газонах....там не такой большой трафик пешеходов, чтобы делать такой широкий тротуар и размещать эти цветочные клумбы, которые там вообще не смотрятся.
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Скороход

8 минут назад
только и думают, чтобы было красиво, а про удобство никто не догадался! Хотя сами "правители" города сидят рядом, ни о чем не думают! Только деньги распилили! Нужно было, наоборот, сделать больше парковочных мест, теперь люди вынуждены бросать свои машины на театральной и площади революции. Было 3 полосы движения, теперь стало 2, и пешеходов не видно из-за припаркованых машин. Как обычно у нас, делают всё через *опу!!!
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Заваркина

11 минут назад
Скоро будем ленточку резать. А то вон мой прдшественник Серега на стадионе ленточку перерезал, бабла получил и срулил. А стадион никак не доделают.
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Ой!

12 минут назад
Может вместо такого громоздкого пандуса лучше подъёмную платформу поставить для маломобильных групп населения?
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МИРОТВОРЕЦ

15 минут назад
реалии бытия ГОСТЬ .... потом штрафы за парковку на тротуарах и газонах
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согласен с гостем

16 минут назад
из-за этого вся площадь революции в машинах и пробки теперь, особенно в конце рабочего дня
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гость

24 минуты назад
ни одного парковочного места, а ведь здание административное, и так машины ставить не где было, а туда ведь граждане и инвалиды приезжаеют, благоустроили называется.... последние у людей забрали. Там гулять то и некому, здание административное из покон веков. Столько организаций там находится. Такое балгоустройство только буря негатива вызвает.
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