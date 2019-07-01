Общество

41 минуту назад

Новым вице-мэром Липецка назначен Кирилл Рыжков

51 1611
#назначения
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Новым вице-мэром Липецка назначен Кирилл Рыжков

Соответствующее распоряжение подписано главой города Липецка Евгенией Уваркиной. 

Кирилл Валерьевич Рыжков родился 12 июля 1986 года в Липецке. В 2008 году окончил «Липецкий государственный педагогический университет» по специальности «Математические методы в экономике». 

Свой трудовой путь начал в 2007 году в должности менеджера ООО «А-Софт». В 2008 году пришел работать  в ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк», где до 2017 года занимал должности экономиста по труду планово-экономического отдела,   а также старшего эксперта Управления взаимодействия с резидентами. С января 2018 до последнего времени был заместителем генерального директора – директором  Центра привлечения инвестиций АО «Корпорация Развития»

В ноябре 2014 г. Кириллу Рыжкову объявлена благодарность за высокие производственные показатели. В декабре 2016 года награжден почетной грамотой администрации Грязинского муниципального района «За значительный вклад в развитие инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Липецк», инициативное и творческое отношение к работе».

В 2018 прошел профессиональную переподготовку по специальности «Государственное и муниципальное управление», сообщает пресс – служба администрации города  Липецка.

Кирилл Рыжков в администрации города будет курировать экономический блок.
51 1611
#назначения
1

Комментарии (51)

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Литр

1 минуту назад
Да, извиняюсь, калькулятора не было под рукой, просто я пед не заканчивал.
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Тот

1 минуту назад
С педовским образованием экономикой руководить. Самый то
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просто

2 минуты назад
Там педсовет какой-то собрался, одни учителя: географии, математики....
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Покупатель

3 минуты назад
Литр, у тебя не то что с таблицей умножения, с вычитанием простых чисел проблема....
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для ЭРСДРП

3 минуты назад
диагноз верный. изо всех мест льет.
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Бийский Дед

3 минуты назад
Ох манделово придет скоро пичужине
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для Даши

4 минуты назад
ни одного инвестора не привлек. за его деятельность наоборот, последние разбежались. Этот факт документально подтвержден. Ничего он не умеет, просто кому то это нужно. Это не надолго.
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липчанин

5 минут назад
Пора назначать новой мэрше грудничков- один хрен ни она, на новые ее назначенцы не хрена в городском хозяйстве не понимают. А так-пока подрастет что-нибудь освоит.Лишь бы на иврите не разговаривал- мадам Уваркина этого не переносит.
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Знаток

5 минут назад
Иваныч, поддерживаю, остаётся только ждать и терпеть когда этой бизнес- вумен надоест быть градоначальницей.
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РСДРП

6 минут назад
Итак экономика в развале. А тут какое то чмо из пединститута. И ещё вопрос-почему в армии не служил ? Энурез.
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