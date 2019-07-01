Новым вице-мэром Липецка назначен Кирилл Рыжков

Соответствующее распоряжение подписано главой города Липецка Евгенией Уваркиной.

Кирилл Валерьевич Рыжков родился 12 июля 1986 года в Липецке. В 2008 году окончил «Липецкий государственный педагогический университет» по специальности «Математические методы в экономике».



Свой трудовой путь начал в 2007 году в должности менеджера ООО «А-Софт». В 2008 году пришел работать в ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк», где до 2017 года занимал должности экономиста по труду планово-экономического отдела, а также старшего эксперта Управления взаимодействия с резидентами. С января 2018 до последнего времени был заместителем генерального директора – директором Центра привлечения инвестиций АО «Корпорация Развития»



В ноябре 2014 г. Кириллу Рыжкову объявлена благодарность за высокие производственные показатели. В декабре 2016 года награжден почетной грамотой администрации Грязинского муниципального района «За значительный вклад в развитие инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Липецк», инициативное и творческое отношение к работе».



В 2018 прошел профессиональную переподготовку по специальности «Государственное и муниципальное управление», сообщает пресс – служба администрации города Липецка.



Кирилл Рыжков в администрации города будет курировать экономический блок.

