Общество

56 минут назад

Горожанам приготовиться: сегодня Липецк посещают сразу две правительственные делегации

35 3017
#визит
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Горожанам приготовиться: сегодня Липецк посещают сразу две правительственные делегации

Это значит, что нужно готовиться к неудобствам при перемещении по городу.

Сегодня в Липецк приезжают сразу две правительственные делегации: министерства строительства и Фонда содействию реформированию ЖКХ.

Уже в 10.00 в администрации области врио губернатора Игорь Артамонов проведет совещание с участием замминистра Минстроя Максима Егорова и руководителей Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина и Сергея Степашина (бывшего премьер-министра России) с главами муниципалитетов, после чего в 11.00 в микрорайоне «Звездный» чиновники торжественно вручат ключи первым 49 семьям переселенцев из ветхого и аварийного жилья, попавшим в новую правительственную программу (в этом году за счет средств Фонда ЖКХ регион получит 326,1 млн рублей, к которым прибавит собственные 17,1 млн рублей: эти средства направлены на переселение 665 человек из 264 аварийных жилых помещений в Липецке, Ельце и еще четырех районах области).

Судя по маршрутам делегаций, кортежи будут летать по Левобережному, Октябрьскому и Советскому районам Липецка. В планах московских гостей - посещение дома образцового содержания в микрорайоне «Университетский» (дом №11 по улице Политехнической - визитка этого жилого комплекса; его показывали даже премьер-министру Дмитрию Медведеву), а также АО «ЛГЭК», почему-то названного образцовым предприятием ЖКХ.

После обеда делегации разделятся. Сергей Степашин наведается в сопровождении руководителя Представительства администрации Липецкой области при правительстве РФ Виктора Руслякова и спикера областного Совета Павла Путилина в село Пружинки (местная школа носит имя Героя Советского Союза Владимира Игнатьева, тестя Сергея Степашина). Школьники получат от московских чиновников книг и интерактивную доску.

Заместитель министра Минстроя Максим Егоров в сопровождении Игоря Артамонова и главы Липецка Евгении Уваркиной совершит большой объезд по городу.

В планах объезда - осмотр дворовой территории по улице Петра Смородина 24, обустроенной за 8,6 млн рублей в рамках реализации Нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», посещение водозабора АО «ЛГЭК» на улице Исполкомовской, 12 и Юношеской, 80 (реконструкция объектов попала в график регионального проекта «Чистая вода»), визит в МУП «Липецкая станции аэрации». Также делегация побывает на площади Мира, где находится благоустроенная дворовая территория (в прошлом году за 9,2 млн рублей, в которые вошли на условиях софинансирования и средства граждан, мэрия перенесла на новое место контейнерную площадку, возвела детский и спортивный городки, заасфальтировала территорию). «Отцы и матери» области и города покажут москвичам попавшие в работы по благоустройству Нижний парк и Быханов сад (его реконструкция полностью осуществляется за счет внебюджетных источников).
35 3017
#визит
2

Комментарии (35)

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Девочка в розовом

4 минуты назад
мАсквичи приехали в город- значит будут грабить.
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Хоть бы эти комиссии

5 минут назад
В лесу заблудились , А лесные жители их всех бы "отымели" , По два раза !.
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Гнать взад

6 минут назад
ссаными тряпками, этот пидеральный десант.
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Человек-свисток

8 минут назад
Поразительная особенностьвласти в России-создавать неудобства гражданам.
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Ржу

9 минут назад
Заедрись придумали: мыфонд капремонта на ремонт наш х домов пополняем, а едрисня дннежки на переселннцев бухает, распоряжается. Также же пен ионны и накоплениями на кроликов.
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Местный

10 минут назад
На Неделина во дворы чиновников загнать, пусть полюбуются как алкашня из тысячи пивнушек на Неделина, во дворах мочатся и на лавочках орут и дерутся. И как они власть матерят.....
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весёлый

10 минут назад
123 таксист,
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Народ

11 минут назад
За чей счет банкет?
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Гость в Липецке

11 минут назад
Показать то, где всё хорошо - наипервейшая задача руководства, чтобы сразу же по головке погладили: Ах, какие руководители замечательные, как пекутся о жизни горожан, не зная покоя. А был бы умный проверяющий, показал рукой, куда хочет ехать и столько бы увидел, до конца жизни в голове был бы вопрос: а можно ли так жить?
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Олень

12 минут назад
на фото яркий представитель наших защитников
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