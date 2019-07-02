Горожанам приготовиться: сегодня Липецк посещают сразу две правительственные делегации

Это значит, что нужно готовиться к неудобствам при перемещении по городу.

Сегодня в Липецк приезжают сразу две правительственные делегации: министерства строительства и Фонда содействию реформированию ЖКХ.



Уже в 10.00 в администрации области врио губернатора Игорь Артамонов проведет совещание с участием замминистра Минстроя Максима Егорова и руководителей Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина и Сергея Степашина (бывшего премьер-министра России) с главами муниципалитетов, после чего в 11.00 в микрорайоне «Звездный» чиновники торжественно вручат ключи первым 49 семьям переселенцев из ветхого и аварийного жилья, попавшим в новую правительственную программу (в этом году за счет средств Фонда ЖКХ регион получит 326,1 млн рублей, к которым прибавит собственные 17,1 млн рублей: эти средства направлены на переселение 665 человек из 264 аварийных жилых помещений в Липецке, Ельце и еще четырех районах области).



Судя по маршрутам делегаций, кортежи будут летать по Левобережному, Октябрьскому и Советскому районам Липецка. В планах московских гостей - посещение дома образцового содержания в микрорайоне «Университетский» (дом №11 по улице Политехнической - визитка этого жилого комплекса; его показывали даже премьер-министру Дмитрию Медведеву), а также АО «ЛГЭК», почему-то названного образцовым предприятием ЖКХ.



После обеда делегации разделятся. Сергей Степашин наведается в сопровождении руководителя Представительства администрации Липецкой области при правительстве РФ Виктора Руслякова и спикера областного Совета Павла Путилина в село Пружинки (местная школа носит имя Героя Советского Союза Владимира Игнатьева, тестя Сергея Степашина). Школьники получат от московских чиновников книг и интерактивную доску.



Заместитель министра Минстроя Максим Егоров в сопровождении Игоря Артамонова и главы Липецка Евгении Уваркиной совершит большой объезд по городу.



В планах объезда - осмотр дворовой территории по улице Петра Смородина 24, обустроенной за 8,6 млн рублей в рамках реализации Нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», посещение водозабора АО «ЛГЭК» на улице Исполкомовской, 12 и Юношеской, 80 (реконструкция объектов попала в график регионального проекта «Чистая вода»), визит в МУП «Липецкая станции аэрации». Также делегация побывает на площади Мира, где находится благоустроенная дворовая территория (в прошлом году за 9,2 млн рублей, в которые вошли на условиях софинансирования и средства граждан, мэрия перенесла на новое место контейнерную площадку, возвела детский и спортивный городки, заасфальтировала территорию). «Отцы и матери» области и города покажут москвичам попавшие в работы по благоустройству Нижний парк и Быханов сад (его реконструкция полностью осуществляется за счет внебюджетных источников).