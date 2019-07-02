Липецк может получить миллиард рублей от Минстроя на преображение

Заместителю министра Максиму Егорову понравился комплексный подход нового руководства города и области к преобразованию общественных пространств.

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Сегодня после инспекции Нижнего парка заместитель министра строительства РФ Максим Егоров уже в сопровождении не только мэра Липецка Евгении Уваркиной, но и присоединившегося к компании врио главы региона Игоря Артамонова наведался в Быханов сад.



В отличие от Нижнего парка работы по благоустройству Быханова сада - в самом разгаре. Неудивительно, ведь ход действия заказчика и подрядчика неформально курирует Игорь Артамонов, который и втащил в строительный проект 127 млн рублей Сбербанка.



- Да, Владимир Владимирович! Все у нас хорошо. Идем впереди всех субъектов РФ в выполнении национальных проектов. Поэтому если кто-то не успевает освоить федеральные средства, мы с удовольствием их заберем, - поговорил перед началом инспекции с кем-то по телефону глава региона.



Все опешили. Но это оказался не тот Владимир Владимирович, о котором все подумали. Оказывается, так зовут и министра строительства и ЖКХ РФ Якушева.



Можно сказать, что благоустройство Быханова сада - личный проект Игоря Артамонова. И видно, что он очень переживает в ожидании визита в Липецк Германа Грефа. Поэтому в этот парк врио губернатора наведывается раз в неделю и темпами работ, по его словам, очень доволен:



- Я таких темпов ни разу не видел, кстати. Но мне очень не нравится, что подрядчик затянул со строительством спортивной площадки со стороны улицы Тельмана. Что? Мне тут говорят, что через 20 дней мы уже сможем открыть эту спортплощадку. Но я в это, честно не верю!



Кстати, руководство АО «Газпром газораспределение» в течение трех дней вынесло газовую подстанцию с территории парка. В этом убедился Игорь Артамонов, который в сопровождении журналистов по мелкой как мука цементной и земельной пыли, не щадя явно дорогих ботинок, прошагал от входа в парк (где уже нет больших привычных липчанам букв «Быханов сад») в ту его часть, где через 20 дней должны быть спортивные площадки и корты для большого тенниса. По ходу глава региона рассказал Максиму Егорову о недавно приключившемся с ним казусе:



- Иду я по парку и вижу обмотанную пленкой тротуарную плитку. Ну, думаю, подойду посмотрю, какой красотой вымостят тут дорожки. Гляжу, а это какая-то явно бывшая в употреблении плитка! Хорошо, что этим утром Евгения Юрьевна не взяла телефон, когда я я ей позвонил! Но потом оказалось, что подрядчик просто так упаковал снятую старую плитку, а новая, вот она, смотрите, какая красивая!



Действительно, красивая. Крупноформатная плитка уже уложена почти везде, где это было предусмотрено проектом. Сейчас рабочие тянут подземные кабели для световых опор.



- Зимой можно будет залить часть новых тротуаров водой и получится отличный каток! Как в Москве, - говорит Игорь Артамонов.



На месте старой танцплощадки уже в июле появится амфитеатр. Строители уже приготовили под него основание. Глава региона тут же дает задание подчиненным сделать все, чтобы возведенный амфитеатр не пустовал, а был постоянно занят под разные интересные общественности забавы.



- Вот тут был ужасный так называемый парк миниатюр, нисколько не интересный горожанам. Теперь его нет. Осталось убрать из Быханова сада нелепые в контексте комплексного благоустройства аттракционы. Думаю, Евгении Юрьевне удастся убедить липчан в том, что они портят парк, - говорит Игорь Артамонов.



Особенно раздражает врио губернатора аттракцион «Челюсти». А вот композицию «Медведи», стоящую в Быхановом саду еще с того времени, как он назывался Комсомольским парком, решено оставить. Идет демонтаж павильона, в котором раньше играли в бильярд и настольный теннис: к ноябрю на его месте вырастет современная спортивная универсальная площадка.



- Вижу, как преображается Быханов сад, и это очень радует. Парк станет самым лучшим в Центральном Черноземье, а не только в области, - подчеркнул Игорь Артамонов.



Такая решительность главы региона явно удивляет замминистра строительства РФ. Максим Егоров говорит, что не знает ни одного другого города, кроме Липецка, где власти взялись за комплексное благоустройство сразу двух парков. По словам чиновника, в Минстрое заканчивается обсуждение федерального конкурса с грантом в миллиард рублей, который может получить крупный город страны на преображение общественных пространств. И Максим Егоров уверен, что этим городом может стать Липецк.



Реконструкция парка «Быханов сад» началась 1 мая. Напомним, что рассматривались четыре проекта преображения парка подготовленных архитекторами из Москвы, Казани и Белгорода. Жители Липецка могли проголосовать за понравившуюся им концепцию на сайте Игоря Артамонова. Кроме того, прошли общественные обсуждения, в ходе которых были учтены пожелания жителей оставить парк садом. Согласно проекту «Шесть чувств», парк будет разделен на зоны запаха с цветами и растениями, вкуса с фудкортом, тактильную для активного времяпрепровождения и территорию слуха с успокаивающей музыкой.



