Происшествия

57 минут назад

Мать младенца, впавшего в кому, обратилась с петицией к Татьяне Москальковой

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#кома #новорожденные
Мать младенца, впавшего в кому, обратилась с петицией к Татьяне Москальковой
На сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой появилась петиция «Халатность врачей - убивает!», написанная липчанкой Юлией Долматовой.

«Обращаюсь к вам с надеждой, что поможете. 10.06.2019 у меня начались схватки на 39,5 неделе беременности. Здоровая мама, здоровый ребенок, без патологий прошла вся беременность, даже токсикоза не было. Рекомендации врачей были все соблюдены. Желанный ребенок, очень переживала, что «лучший роддом» города меня не примет, заранее позаботилась о том, чтоб меня направили именно в ГУЗ «ЛОПЦ», - пишет Юлия.

Далее женщина пишет о самих родах, о криках на нее врачей.

«Три акушера занимались мной, двое выдавливали ребенка, одна принимала, неонатолог стояла болтала с акушерами, здоровье ребенка ее не интересовало, врачи реаниматологи приглашенные в ходе родов, забились в углу и тоже стояли спокойно разговаривали. Никто из них не соизволил забить тревогу о состоянии ребенка, никто из них не задумался и не услышал, что сердце ребенка гаснет, никто из них, даже акушеры не открыли обменную карту, чтоб хотя бы бегло ознакомится с предварительным здоровьем ребенка и общим состоянием дородового периода...

Два врача давили мне на ребра и живот, выдавливая ребенка, я просила сделать кесарево, так как понимала, что уже большое количество времени прошло, и ребенок страдает, да и схватки ослабевали. Было проведено все, что можно: и эпизио (без анестезии), и вакуум более 4-х раз. В родзале при этом не работала подача кислорода и датчик КТГ работал с перебоями, что на мой взгляд вообще не допустимо, ведь это единственный аппарат, который передавал информацию о здоровье ребенка в родах. В итоге мы дождались подмоги в виде нач меда ГУЗ «ЛОПЦ», который нащупал, что ребенок идет ушком. Дальше я помню только, что меня бегом увезли в операционную, экстренное кесарево, я отключилась, проснулась ненадолго (под действием наркоза) надо мною врачи, я стала спрашивать про дочь, все промолчали, сказали только что ее уже увезли педиатры, а мне сейчас «наведут красоту» и всё».

Утром Юлия узнала, что родила в 21.38 девочку с весом 3000 кг ростом 51 см, но она находится в коме. Диагноз: тяжелая гипоксически-ишемическая энцефалопатия, ишемия подкорковых ядер.

«Когда ночью 10.06.2019 ко мне пришел врач, принимавший у меня роды, и нач.мед, я их расспросила про мою дочь, они мне ответили, что моя малышка намучилась и они, чтобы она отдохнула, ввели ее в искусственную кому. О том, что это ложь, я узнала спустя три дня, живя надеждой, что врачи контролируют ее сон. Далее врач, принимавшая у меня роды, на негодования моих родителей стала наезжать, что я хотела получить с таким узким тазом, при этом именно она была моим лечащим врачом, когда перед родам я легла в ГУЗ «ЛОПЦ» на плановую госпитализацию. Она меня наблюдала неделю, и не дала мне ни заключений, ни рекомендаций, ни человеческого совета, что нужно делать кесарево. Да и в родах при вялом пузыре и слабых схватках+к узкому тазу она не стала делать кесарево, о котором я начала просить, после того как они сказали что ребенок не сдвигается с места. Оказалось (из истории род), что у ребенка в итоге еще было двукратное обвитие пуповиной. По узи, которое делалось за 3 недели до родов было однократное, на мои переживания по этому поводу мне пояснили, что это не повод делать кесарево.

Далее, когда родственники стали собирать информацию о произошедшем, выяснилось, что именно в день моих родов ударила молния в сервак ГУЗ «ЛОПЦ» и видеозаписи сгорели».

Липчанка пишет, что у нее осталось много открытых вопросов, точнее все вопросы остались без ответов.

«Нас обещали ознакомить с объяснительными, потом главврач ГУЗ «ЛОПЦ» отказалась от своих слов, далее нас обещали пустить на врачебную комиссию, но и здесь глав врач ГУЗ «ЛОПЦ» отказалась от своих слов. На врачебной комиссии обещали, что будут приглашены специалисты из других роддомов Липецка, а также другого региона, и здесь главврач отказалась от своих слов и провела врачебную комиссию узким составом коллектива ГУЗ «ЛОПЦ» и представителя из УЗО по Липецкой области. С протоколом комиссии отказалась ознакамливать, хотя после комиссии обещали просто на словах сказать есть ли в действиях врачей ошибки».

Липчанка просит Татьяну Москалькову рассмотреть ее петицию именно в федеральных органах власти и «наказать всех врачей, которые своими действиями и бездействием угробили здоровье моего ребенка. Он с 10 июня в коме по сей день и состояние здоровья только ухудшается. Прошу вас, помогите наказать врачей. Я врагу не пожелаю попасть в руки к таким врачам.

В облздраве, куда GOROD48 обратился за комментариями, сообщили, что не спешат с выводами по данной ситуации, так как в настоящее время идет служебная проверка действий медперсонала перинатального центра.
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#кома #новорожденные

Комментарии (15)

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Кхе

2 минуты назад
Здоровья малышу огромнейшего! Мамочке здоровья и огромного терпения! А что касается этой перенаталки, то у них всегда так, терпят до последнего и не кесарят, типа за естественные роды, а получаются инвалиды. 11 лет назад у меня было тазовое предлежание( наблюдалась у врача с 19) так она сказала, что это ничего страшного, повернется во время родов ( тазовое с 26 недели было и не разу не поворачивался. В итоге решила не рисковать и родила в первом роддоме , кесарево. Ребенок здоров, было обвитие, врачам хвала! Никому не рекомендую рожать в областной, с таким же успехом дома родите. Да и. главврач там сейчас ни айс , всунуть всунули , а научить забыли.
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Мое имя вас не е.....т

8 минут назад
Да все врачи специалисты ещё, мля. А уж в ЛОПЦ тем более! Маме и малышке сил и здоровья, сама прошла через это.
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гостья

10 минут назад
Что может, ну с таким отношением к врачам ,когда все пациенты знают лучше их, пора уже закрыть все поликлиники и больницы. Раньше же в поле рожали и ничего)))
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Что может

13 минут назад
Алканы 15-го, что себя защищаешь? Какие вы врачи??? Бездари с купленными дипломами,и нулевыми знаниями! Этот случай тому пример!Ума не хватило при нарушении хода родов,срочно прооперировать,а не изголяться! Бабла ждали?
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гостья

16 минут назад
ох сейчас все "медики диванные" комментировать начнут. Только вот не поняла, т.е. беременность была отличной, а при родах им надо было смотреть в обменку?
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Липчанка

17 минут назад
Бедная малышулька. Дай то Бог чтоб все у нее было хорошо.
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Я

17 минут назад
Интересно, а что по мнению этой мамочки должны были делать неонтологии и реаниматологи, пока она не могла разродиться из-за собственной ущербности? Помогать акушерам тянуть из нее ребенка? Так это не их работа. Естественно они стояли и ждали, когда появится работа для них.
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я

21 минуту назад
и еще. надо не Москальковой писать, а в СК и прокуратуру. так оно надежней будет
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.

22 минуты назад
Вот вам и хваленый ГУЗ ЛОПЦ. Что уж про другие говорить?
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я

24 минуты назад
мой уже 4 года Ангел.. Тоже ЛОПЦ. Тоже главврач Захряпина с поддержкой "молодая, еще родишь". Скотина она конечно редкая, зачем ее опять поставили? Денег берут оттопыривая карман от 10ти и дальше. Человечности особо никакой нет.
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