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Обсуждение строительства «второго «Елецкого» превратилось в балаган
Накануне в администрации Липецка прошли публичные слушания проекта застройки участка за микрорайоном «Звездный» на выезде из города, района на пересечении Лебедянского шоссе и окружной трассы. Это, в некотором роде, «второй «Елецкий»: здесь планируют построить несколько комплексов высоток с социальной инфраструктурой, разбить парк.
Первым слово взял хозяин частного дома на окраине проектируемого участка Александр Фурсов. По словам Александра, он опешил, когда открыл интернет и увидел, что на его доме строители нарисовали высотку. «Кто вам дал право распоряжаться моей собственностью и перечеркивать будущее моей семьи?!», - не стеснялся в выражениях Александр, требуя от чиновников взять ластик и стереть с его дома эту многоэтажку.
Александру ответила и.о. главного архитектора Липецка Лариса Кулаченкова. Она сказала, что это только перспективный план развития территории, планы владельцев домов могут измениться, они могут продать жилье и т. д. А городу нужно возводить по 1 млн квадратных метров жилья и переселить в новый район сирот и жителей ветхих и аварийных домов.
- Публичные слушания для того и проводятся, чтобы изучить общественное мнение, учесть предложения и замечания. Мы вас услышали, проект будет проходить корректировку, - уверяла Лариса Кулаченкова, но, кажется, не убедила ни Александра Фурсова, ни его соседей. Они вскочили с мест и продолжили требовать исправить все здесь и сейчас. Отдавать свои дома застройщику и гореть в якобы случайных пожарах они не хотят.
В чем же, собственно, состоит проект планировки? На окраине Липецка, на пересечении шоссе и трассы, хотят построить большой жилой район из высоток: сорока трех 10-этажных секций, девяти 18-этажных домов и трех зданий в 25 этажей. Внутри района построят школу на 1 200 учеников, два детских сада по 350 мест, на окраине со стороны улицы Музыки - физкультурный комплекс с бассейном, со стороны трассы в логу появится спортивно-рекреационная зона. Её задумывают как парк с трассой для картинга, хоккейной площадкой, лыжной трассой. Площадь парка составит 11 га. Проектировщики посчитали, что после завершения строительства «второго «Елецкого» (195 600 квадратных метров жилья) там будут жить 6 417 человек (по 30 «квадратов» на каждого). Даже с учётом под завязку заселённого «Звездного», всем детям нового района должно хватить мест в детсадах и школах, и всем его жителям - зоны для отдыха. Если считать по нормативам.
Пришедшие на слушания граждане считают не по нормативам, а по комфортности проживания людей. У молодых мам возникло два вопроса - где гулять с детьми и где парковать машины. Одна из мам предложила не параллельное строительство домов со сквозными проездами, а блокированное (буквой «п»): и внутри можно будет сделать детскую площадку, так как до парка будет ходить далеко. Вторая мама напирала на парковки. По расчету проектировщика в новом районе должно быть 1 171 парковочное место: плоскостная стоянка на окраине и 760 мест в соседнем гаражном кооперативе. У участников слушаний возник закономерный вопрос: кто даст им парковаться в чужих гаражах, использовать чужую собственность. Лариса Кулаченкова заверила, что подсчитанные гаражи не используются по назначению. Правда, кто и как и по какому «неназначению» использует гаражи, она сказать не смогла.
Кроме того, участников заседания волновал ширина окружного проезда по району. Липчане уверены, что, например, жильцам 25-этажного дома не хватит 20 парковочных мест у высотки. Значит, люди будут бросать машины на дороге, будут возникать пробки, не смогут проехать пожарные и врачи. Но Павел Кулаченко парировал вопрос фразой - «Все в соответствии с нормативами». Тему дорог поддержал живущий в частном доме на Опытной брат одного из вице-мэров Липецка. Его интересовало, когда к домам частного сектора проложат нормальный подъезд. Здесь Лариса Кулаченкова уже не стеснялась в фразах. «Вот когда возводили свой самострой, и нужно было думать о дороге к дому», и отправила брата чиновника в департамент благоустройства и дорожного хозяйства.
Конкретные вопросы участников слушаний и скомканные ответы строителей прервал председатель департамента архитектуры Липецка Александр Ковалёв. Он сообщил, что слушания вышли за временной регламент и предложил всем желающим оставить письменные обращения. Их в департаменте принимают до 12 июля. А заключение по итогам слушаний будет вынесено 17 июля.