Обсуждение строительства «второго «Елецкого» превратилось в балаган

Накануне в администрации Липецка прошли публичные слушания проекта застройки участка за микрорайоном «Звездный» на выезде из города, района на пересечении Лебедянского шоссе и окружной трассы. Это, в некотором роде, «второй «Елецкий»: здесь планируют построить несколько комплексов высоток с социальной инфраструктурой, разбить парк.

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Публичные слушания второго «Елецкого»(прим.ред. - у района ещё нет никакого названия) заинтересовали не так много горожан. На слушаниях зарегистрировались всего 25 человек, половина из них - пришедшие по долгу службы чиновники. Другие десять - местные жители от мала до велика: в зале были и мамочки с грудничками, и пенсионеры. О планах строителей монотонно докладывал начальник отдела проектировки компании «Вертикаль» Павел Кулаченко. Цифры и описание местности не вызывали никакой реакции в зале, под доклад проектировщика только весело агукали играющие на полу малыши. Затем начались вопросы из зала.Первым слово взял хозяин частного дома на окраине проектируемого участка Александр Фурсов. По словам Александра, он опешил, когда открыл интернет и увидел, что на его доме строители нарисовали высотку. «Кто вам дал право распоряжаться моей собственностью и перечеркивать будущее моей семьи?!», - не стеснялся в выражениях Александр, требуя от чиновников взять ластик и стереть с его дома эту многоэтажку.Александру ответила и.о. главного архитектора Липецка Лариса Кулаченкова. Она сказала, что это только перспективный план развития территории, планы владельцев домов могут измениться, они могут продать жилье и т. д. А городу нужно возводить по 1 млн квадратных метров жилья и переселить в новый район сирот и жителей ветхих и аварийных домов.- Публичные слушания для того и проводятся, чтобы изучить общественное мнение, учесть предложения и замечания. Мы вас услышали, проект будет проходить корректировку, - уверяла Лариса Кулаченкова, но, кажется, не убедила ни Александра Фурсова, ни его соседей. Они вскочили с мест и продолжили требовать исправить все здесь и сейчас. Отдавать свои дома застройщику и гореть в якобы случайных пожарах они не хотят.В чем же, собственно, состоит проект планировки? На окраине Липецка, на пересечении шоссе и трассы, хотят построить большой жилой район из высоток: сорока трех 10-этажных секций, девяти 18-этажных домов и трех зданий в 25 этажей. Внутри района построят школу на 1 200 учеников, два детских сада по 350 мест, на окраине со стороны улицы Музыки - физкультурный комплекс с бассейном, со стороны трассы в логу появится спортивно-рекреационная зона. Её задумывают как парк с трассой для картинга, хоккейной площадкой, лыжной трассой. Площадь парка составит 11 га. Проектировщики посчитали, что после завершения строительства «второго «Елецкого» (195 600 квадратных метров жилья) там будут жить 6 417 человек (по 30 «квадратов» на каждого). Даже с учётом под завязку заселённого «Звездного», всем детям нового района должно хватить мест в детсадах и школах, и всем его жителям - зоны для отдыха. Если считать по нормативам.Пришедшие на слушания граждане считают не по нормативам, а по комфортности проживания людей. У молодых мам возникло два вопроса - где гулять с детьми и где парковать машины. Одна из мам предложила не параллельное строительство домов со сквозными проездами, а блокированное (буквой «п»): и внутри можно будет сделать детскую площадку, так как до парка будет ходить далеко. Вторая мама напирала на парковки. По расчету проектировщика в новом районе должно быть 1 171 парковочное место: плоскостная стоянка на окраине и 760 мест в соседнем гаражном кооперативе. У участников слушаний возник закономерный вопрос: кто даст им парковаться в чужих гаражах, использовать чужую собственность. Лариса Кулаченкова заверила, что подсчитанные гаражи не используются по назначению. Правда, кто и как и по какому «неназначению» использует гаражи, она сказать не смогла.Кроме того, участников заседания волновал ширина окружного проезда по району. Липчане уверены, что, например, жильцам 25-этажного дома не хватит 20 парковочных мест у высотки. Значит, люди будут бросать машины на дороге, будут возникать пробки, не смогут проехать пожарные и врачи. Но Павел Кулаченко парировал вопрос фразой - «Все в соответствии с нормативами». Тему дорог поддержал живущий в частном доме на Опытной брат одного из вице-мэров Липецка. Его интересовало, когда к домам частного сектора проложат нормальный подъезд. Здесь Лариса Кулаченкова уже не стеснялась в фразах. «Вот когда возводили свой самострой, и нужно было думать о дороге к дому», и отправила брата чиновника в департамент благоустройства и дорожного хозяйства.Конкретные вопросы участников слушаний и скомканные ответы строителей прервал председатель департамента архитектуры Липецка Александр Ковалёв. Он сообщил, что слушания вышли за временной регламент и предложил всем желающим оставить письменные обращения. Их в департаменте принимают до 12 июля. А заключение по итогам слушаний будет вынесено 17 июля.