Выборы главы Липецкой области: главная интрига – кто пройдет «муниципальный фильтр»

В середине июня началась активная стадия подготовки к выборам главы администрации Липецкой области, которые состоятся 8 сентября. Областная избирательная комиссия приняла документы уже у девяти кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

И хотя до окончания периода выдвижения еще есть время, уже ясно, что основные ставки сделаны, ведь своих кандидатов выдвинули основные партии - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Итак, кто они, главные претенденты на пост главы области. И смогут ли они пройти «муниципальный фильтр».Игорь Артамонов настоящий «self-made man» - человек, который сделал себя сам. Уроженец Буденовска - города, гораздо меньшего, чем Липецк, без связей и блата поступил в один из самых престижных вузов СССР - Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова За 27 лет работы в Сбербанке сделал блестящую карьеру. При этом Артамонов работал в самых сложных регионах - на Северном Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке.В должности врио главы администрации Липецкой области Артамонов создает образ открытой власти, постоянно находящейся на связи с гражданами. Лично контролирует урегулирование наиболее проблемных ситуаций, подчеркивая, что все конфликты должны решаться исключительно в правовом поле. Является сторонником максимального участия в управлении регионом каждого инициативного жителя области. Основой его избирательной кампании наверняка станет демонстрация конкретных дел на пользу региона и его жителей.Начальник профессионального образовательного учреждения «Липецкая объединенная техническая школа ДОСААФ РОССИИ. Андрей Григорьев принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики, имеет большой стаж работы в органах внутренних дел Липецкой области. С 2012 года является председателем липецкой региональной общественной организации «Союз ветеранов ВДВ и спецназа ГРУ». В избирательных кампаниях разного уровня участвует в пятый раз (четыре раза выдвигался в областной Совет и однажды - в липецкий городской Совет). Выступает против западных ценностей, что, на наш взгляд, может сослужить ему медвежью услугу, с позиций выдвигающей его партии ратует за патриотизм, справедливость и национальный прорыв.Безусловный плюс этого кандидата - гражданская позиция, которую он не боится отстаивать ни перед кем. Как член штаба липецкого отделения ОНФ, контролировал вопросы переселения липчан из ветхого и аварийного жилья, качества школьного питания и ремонта дорог. Яркий представитель патриотической общественности не на словах, а на деле.Директор ООО «СТД-ДЕВЕЛОПМЕНТ», представитель регионального отделения Казачьей партии Российской Федерации. Ранее возглавлял ЛРОО «Офицеры России», региональное движение «Союз общественных объединений «Патриот», Союз юридических лиц по защите и развитию гражданско-патриотических инициатив «Патриот». Сейчас является председателем Общественного совета при главном управлении МЧС РФ по Липецкой области. Сторонник возвращения Крыма в Россию. По его словам, намерен в случае избрания его губернатором в первую очередь решать проблемы ветеранов и пенсионеров, заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи. Кроме того, будучи предпринимателем, Вадим Давыдов лично сталкивался с коррупцией, что, как он считает, позволило ему увидеть административные барьеры, мешающие развитию предпринимательства в области.Проблема Давыдова в том, что от такого рода патриотов уставшее от бряцания оружием и воинственной риторики население не ждет ничего хорошего. Участие Казачьей партии в выборах главы Липецкой области - это уже традиция. Бренд партии до смешения похож на бренд КПРФ, что делает ее представителя манком для ностальгирующего по СССР пожилого населения.Лариса Ксенофонтова представляет региональное отделение партии «Справедливая Россия». Она - член Президиума Центрального совета СР, председатель Совета Регионального отделения партии в Липецкой области, заместитель председателя природоохранного комитета областного Совета депутатов. В мае, в рамках Всероссийской пресс-конференции, СР представила партийный доклад «Россия без социальной справедливости». Основной проблемой, озвученной в нем Ксенофонтовой, стало отставание доходов населения от роста цен. Бороться с кризисом Ксенофонтова и ее однопартийцы предложили путем проведения в стране структурных реформ, в том числе, через государственные инвестиции.Ксенофонтова, очевидно, пройдет муниципальный фильтр, ведь в бюллетене для голосования должно быть женское имя! Поэтому пока избирательной кампании депутат областного Совета, никогда жестко не критиковавшая «Единую Россию», не ведет. Начинавшая свою общественную карьеру с липецкого клуба любителей кошек и партии «Миллион друзей» Ксенофонтова считает, что нужно системно менять работу сферы ЖКХ и медицины. Отстаивает абстрактные идеи социальной справедливости.Андрей Плотников - генеральный директор ООО «ТОПАЗ», председатель Липецкого регионального отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Выдвинут кандидатом в губернаторы общим собранием ЛОО партии «Коммунисты России». Как бывший глава региона Олег Королев видит в кризисах возможность для начала позитивных изменений. Главной своей задачей считает регулирование отношений предпринимателей и власти за круглым столом переговоров. Сторонник конструктивного диалога и эффективного развития предпринимательства через оформленное правовое поле. Является руководителем Клуба православных предпринимателей Липецкой области, цель которого - объединение всех православных верующих людей из бизнес-среды «ради общего блага».Сергей Токарев - член КПРФ, депутат областного совета. Выдвинут на пост главы после внутрипартийного праймериз, получив максимальную поддержку в подавляющем большинстве местных отделений КПРФ. По мнению политических экспертов, Токарев - один из серьезных претендентов на пост губернатора. Он известен в регионе, молод, харизматичен, амбициозен. Ни одна из сессий областного Совет не обходится без выступления этого пламенного трибуна. В планах Токарева - решить все больные проблемы региона коммунистическими методами хозяйствования.Проблема КПРФ в том, что Липецкая область давно вышла из так называемого красного пояса, в котором жила в 90-е годы. Правоверные коммунисты, считающие себя продолжателями дела Ленина-Сталина, годами не могут сформировать собственную базу для преодоления муниципального фильтра. К тому же КПРФ не очень разборчива в людях - ее кандидатами на муниципальных выборах были судимые коммерсанты. Проблема самого Токарева в том, что он - зять председателя фракции КПРФ в областном Совете Николая Токарева, а такая семейственность для коммунистов - не комильфо. Первым зарегистрировавшись как кандидат в губернаторы, Сергей Токарев тут же запросил поддержки облизбиркома, пожаловавшись на то, что «ЕР» не даст ему своих голосов.Евгений Третьяков - директор по производству сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственного производственного кооператива «Суше», председатель регионального отделения Аграрной партии России. В 2013 году вошел в число членов центрального штаба Общероссийского народного фронта, по сути, дочки «Единой России». Очень удобный соперник врио губернатора.Олег Хомутинников - выдвиженец Партии народной свободы (ПАРНАС). В 2013–2015 годах был депутатом Данковского райсовета, в 2015–2016-м - Липецкого горсовета. В 2016 году избран в облсовет по спискам ЛДПР, но затем был исключен из партии «за двурушничество», так как вступил в «Открытую Россию» Михаила Ходорковского. Является последовательным критиком местных и федеральных властей, самой большой проблемой считает коррумпированность государственного аппарата.Олег Хомутинников может поспорить с Сергеем Токаревым за звание лучшего оратора в областном Совете. Прославился разоблачением «липовых» кандидатов наук среди липецких чиновников, начав с доктора экономических наук Олега Королева. Победил в суде Липецкий областной Совет депутатов, который обвинил его в клевете и распространении порочащих сведений. Дважды уличал президента РФ Путина в нарушении административного законодательства и однажды оказался прав. Единственным среди коллег обратился к врио губернатору Игорю Артамонову с открытым письмом, заявив, что в 2019 году для полной легитимности власти региону необходимы честные и открытые выборы с допуском всех оппозиционных кандидатов. Было стойкое мнение, что Хомутинников станет самым ярким кандидатом от оппозиции, однако уступил всю протестную повестку депутату Госдумы от ЛДПР Александру Шерину.Александр Шерин - депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне, член ЛДПР и ее представитель на выборах главы региона. Не раз принимал участие в избирательных кампаниях в Рязанской области. Неоднократно избирался по партийным спискам в Рязанскую областную думу, а затем в Госдуму РФ. Дважды претендовал на место губернатора Рязанской области, но не набирал и 10% голосов. Главный инструмент защиты интересов избирателей Шерина - депутатские запросы в различные инстанции. Сторонник радикальных методов борьбы с коррупцией и террористами. Так, в январе этого года Шерин предложил ввести смертную казнь для террористов и коррупционеров, а для последних еще и организовать отдельное кладбище. Парламентарий озабочен не только внутренними делами отдельно взятого региона, но и масштабными задачами внешнеэкономической и политической жизни страны.В Липецке житель Рязани Шерин «прописался» с конца прошлого года. Себя позиционирует как жертву беспредела правящего режима. «Я всегда был неугоден действующей власти, так как я прям в суждениях и оценках, и никому моя правда не нравится». Самый активный кандидат, не боящийся обострять отношения ни с «Единой Россией», ни с врио губернатора Игорем Артамоновым. Автор высказывания «Мне надоело писать запросы - хочу писать распоряжения». Уверен, что с помощью Москвы сможет решить вопрос прохождения муниципального фильтра.Всем перечисленным политикам, для дальнейшего участия в выборах надо протий т.н. «муниципальный фильтр». Чтобы попасть в избирательный бюллетень, каждому необходимо собрать до 24 июля не менее 163 подписей, в числе которых должно быть не менее 40 подписей депутатов районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах, причем все собранные подписи должны быть заверены нотариально. А это - явно невыполнимый для многих квест.Вот что по поводу муниципального фильтра GOROD48 рассказал бывший руководитель ЛРО ЛДПР, депутат областного Совета Максим Халимончук, занявший второе место на выборах главы региона в 2014 году:- Сложность в том, что в регионе у оппозиционных партий нет достаточного количества депутатов на местах, чтобы безболезненно пройти муниципальный фильтр. Поэтому всем кандидатам в губернаторы кроме, естественно, кандидата от «Единой России», нужно заручиться поддержкой региональных руководителей этой партии, ЛДПР тогда так и сделала. Более того, на выборах 2014 года мы еще заручились еще и поддержкой администрации президента. А вот КПРФ пять лет назад это не сделала, и имя ее кандидата в бюллетень тогда не попало. Поэтому главное для кандидата - умение договориться сразу на двух фронтах. Смогут ли это сделать кандидаты от КПРФ или ЛДПР сегодня, не знаю.По словам Максима Халимончука, заручиться поддержкой муниципальных депутатов, членов «ЕР», в индивидуальном порядке представителям других партий нереально «от слова совсем».Итак, уже сейчас понятно, что не у всех кандидатов есть возможность пройти муниципальный фильтр, так как почти все зависит от позиции регионального руководства «ЕР». Но также есть понимание, что, как кажется, не все изначально и готовы такой фильтр проходить. Иначе чем объяснить то, что некоторые кандидаты так яростно критикуют власть, в том числе муниципальную, от которой зависит сбор депутатских подписей?С другой стороны, «руководящая и направляющая» находится в таком глубоком кризисе, что даже председатель «ЕР» Дмитрий Медведев недавно проехался по своей партии катком. Учитывая опыт прошлогодних выборов в других регионах, сегодня сложно говорить о том, что именно кандидаты от КПРФ или ЛДПР - самые главные оппоненты для врио губернатора Игоря Артамонова. По сути, таким оппонентом может стать кто угодно, если липчане сочтут, что власть их не слышит и не видит. Тогда возможно протестное голосование. Тогда губернатором может стать неожиданно для себя даже тот кандидат, кого изначально видели лишь спойлером выдвиженца «Единой России». Поэтому главная задача руководства региона, кандидата от партии власти - понравиться избирателям. Что и станет понятно 8 сентября.