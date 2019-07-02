В Липецке ключи от квартир получили 26 ранее прозябавших в аварийном жилье семей

Председатель наблюдательного совета ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин подчеркнул, что они стали первыми россиянами, справившими новоселье по новой федеральной программе.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня врио губернатора Игорь Артамонов, замминистра Минстроя Максим Егоров, председатель наблюдательного совета ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин в микрорайоне «Звездный» торжественно вручили ключи от новых квартир первым 26 семьям переселенцев из ветхого и аварийного жилья, попавшим во второй этап правительственной программы.К 11 часам утра новоселы были в возбужденном состоянии. Еще бы, ведь новое жилье они уже отчаялись ждать. И вот неожиданно для себя люди узнали, что сегодня им вручат ключи от квартир в новостройке «Звездного».- Мы живем в старом доме послевоенной постройки в поселке ЛТЗ. Из-за ветхости жилья у нас уже не было жизни в нашей трехкомнатной квартире. И тут выясняется, что мы попадаем в новый дом, в «трешку», площадь которой на 20 квадратных метров больше нашей нынешней квартиры. И за эти дополнительные квадраты нам не надо платить ни копейки! Конечно, это праздник! - говорит стройная женщина, чуть не плача от волнения.В этом году за счет средств Фонда ЖКХ регион получит 326,1 млн рублей, к которым прибавит собственные 17,1 млн рублей. Эти средства будут направлены на переселение 665 человек из 264 аварийных жилых помещений в Липецке, Ельце и еще четырех районах области. В Липецке в этом году новые квартиры получат 49 семей переселенцев. И все - в микрорайоне «Звездный».По словам председателя департамента ЖКХ мэрии Юлии Кабанцовой, в 2019 году на переселение липчан будет потрачено 103 млн рублей, из которых собственно средств муниципалитета - 36 миллионов (остальные дают Фонд содействия реформированию ЖКХ и областная администарция). 49 квартир были проторгованы тремя лотами. Победителем торгов признано АО «ДСК», который был готов продавать жилье по цене 43 тысячи рублей за метр. В итоге администрация Липецка приобрела у ДСК в пяти новостройках три трехкомнатные квартиры, 29 двухкомнатных и 17 «однушек». Площадь однокомнатного жилья - 35-38 кв.м, «трешки» - 75 кв.м.К 11 часам новоселы съели все пирожки и выпили весь кофе, предоставленный застройщиком. С опозданием в 20 минут к дому № 2 по улице Казьмина приехала кавалькада автомобилей. Несмотря на то, что сюда приехал целый сонм чиновников, к микрофону подошли только четверо.И.о. губернатора Игорь Артамонов сообщил будущим жильцам, что долго ждал возобновления федеральной программы переселения за, главным образом, госсчет. Он поблагодарил руководство страны за такое решение и заявил, что регион сразу же воспользовался благоприятной ситуацией.Председатель наблюдательного совета ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин подчеркнул, что 26 семей, которым сегодня вручат ключи от новых квартир, стали первыми россиянами, справившими новоселье по новой федеральной программе. Бывший председатель правительства РФ также поблагодарил липчан за терпение, заметив, что «аварийное жилье - это плохо»:- Спасибо региону, спасибо застройщику, спасибо управляющей компании!Глава Липецка Евгения Уваркина в первую очередь поблагодарила главу региона. Она выразила признательность Игорю Артамонову за приданное муниципальным программам ускорение (ее предшественник Сергей Иванов называл такое процесс «волшебгым пенделем»).Самым кратким было выступление замминистра Минстроя Максима Егорова. Он лишь заметил, что такому новому дому нужен комфортный двор, выразив надежду, что благодаря администрации Липецка у этого дома появится благоустроенная прилагающая территория.После вручения ключей счастливчикам чиновники и переселенцы запечатлелись на групповой фотографии.