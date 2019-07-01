15 минут назад
«В последнее время город наводнили не имеющие понятия о самобытности Липецка проектировщики...»
Архитектурная общественность требует заменить нынешнего председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии на профессионального зодчего.
В Липецке такой структурой является департамент градостроительства и архитектуры. Это ведомство в структуре городской администрации появилось в 2004 году, и его ни разу не возглавлял профессиональный архитектор! Так, семь лет (2004-2010) департаментом рулил строитель Сергей Левин, который официально ушел с должности по состоянию здоровья, а неофициально, как говорят, по подозрениям в нечистоплотности. Потом всего полгода департаментом руководил инженер-механик Владимир Сизов, но он не сработался с мэром Михаилом Гулевским, который в 2011 году поставил на его место своего давнего приятеля, строителя Василия Иванова. Период Иванова был отмечен большим количество коррупционных скандалов, и под давлением возможного уголовного преследования Михаил Гулевский поставил на его место в 2015 году еще одного профессионального строителя Евгения Губанова, человека из команды первого вице-губернатора Юрия Божко. Не сработавшийся с главой Липецка Сергеем Ивановым Губанов ушел из мэрии, а вакантная должность летом 2016 года перешла заместителю председателя департамента Галине Строковой, землеустроителю по образованию. Впрочем, уже осенью 2017-го Галина Строкова по причине неизлечимой болезни на работу не выходила, и после ее смерти в декабре 2017-го ведомство возглавил юрист (!) Михаил Бакланов, другой член команды Юрия Божко. Осенью прошлого года по обвинению в коррупционном деянии Бакланова взяли под стражу, и в январе этого года департамент возглавил тепло- и электроэнергетик Александр Ковалев.
Строитель, инженер-механик, юрист, теплотехник... Не потому ли, что архитектуре (как и врачебному делу) не учат заочно, Липецк - это и «шанхай», и Урюпинск в одном лице? А чего стоили заявления городских чиновников о том, что Липецку надо равняться то на Питсбург, то на Лондон! Липецку нужны набережная и чистая река, но мы уже потеряли загубленный гидросанацией Воронежа Зеленый остров. А уж идея Романово, города-спутника Липецка на 130 тысяч жителей - это вообще за гранью реальности, как и липецкое метро! Вот что о причине этого стиля фьюжн рассказал в свое время GOROD48 руководитель Правления Липецкой организации Союза архитекторов России, бывший главный архитектор Липецка и области Сергей Сошников:
- Старшее поколение архитекторов еще помнит инициированное Хрущевым в 1955 году губительное для нашей профессии постановление ЦК КПСС о борьбе с излишествами в архитектуре. Тогда в стране и произошли системные изменения, перевернувшие с ног на голову веками сложившийся и устоявшийся в мире тандем архитектор-строитель. Архитекторы были лишены своей главенствующей роли в созидательном процессе, став «рисовальщиками» орнаментов на фасадах заполонивших российские города типовых «хрущеб». Возвращения архитектору его изначального статуса «главного строителя» не произошло до сих пор.
По мнению Сергея Сошникова, архитектура Липецка и области пребывает под гнетом застройщиков-магнатов, что приносит региону большой вред, так как у строителей во главе угла стоят лишь кубометры и прибыль.
Чуть ранее Сергея Сошникова липецкое градостроительство критиковал бывший руководитель Липецкгражданпроекта Мирон Мордухович, который считал, что в Генплане города «много надуманного, технически необоснованного и по финансам невыполнимого». Меморандум Мордуховича был кратким: не занимайтесь маниловщиной, а лучше займитесь рутиной - решением градостроительных проблем города с учетом существующих реалий и имеющихся средств.
В прошлом году унылую ситуацию Липецка попыталось улучшить московское КБ «Стрелка», федеральный оператор обновления архитектурного облика российских городов. Тогда в Липецке появилось Городище, обновленные Комсомольский пруд и сквер Ворошилова. Кому-то работы москвичей понравились, кому-то - нет, но так или иначе это стало свежей струей в обновлении городских общественных пространств. Но беда в том, что в забеге за федеральным финансированием чиновники забросили Каменный лог, кинувшись улучшать Нижний парк с помощью армии доморощенных и залетных советчиков. В итоге липчане, с одной стороны, получили разруху, с другой - универсальные штамповки для всей России, без учета существующих реалий.
Талли Кельми обсуждает будущее Нижнего парка с Евгенией Уваркиной
Обуреваемые протестом против продолжающегося вот уже второе десятилетие изнасилования Липецка, одиннадцать архитекторов (Сергей Сошников, Сергей Толчеев, Владимир Дмитриев, Антон Коста, Анатолий Николюкин, Галина Козубенко, Татьяна Азова, Александр Строганов, Сергей Высоцкий, Александр Новосельцев, Игорь Романьков) написали главе Липецка Евгении Уваркиной письмо, потребовав от нее поставить председателем департамента градостроительства и архитектуры мэрии профессионального зодчего.
Вот выдержки из этого послания.
Из письма следует, что более 70 липецких архитекторов являются членами Союза Архитекторов России. И не просто числятся в нем. Так, трое молодых наших зодчих - Евгения Самофалова, Виктория Гончаровой и Владимир Сафронов - были признаны лучшими тем же столичным КБ «Стрелка». На международном фестивале «Зодчество-2018» Гран-при взяли Елизавета Коровина и Роман Пупавцев за проект Центра современного искусства, который собираются строить в Воронеже, а на Всероссийском фестивале «Зодчество-VRN-2019» лучшим признали работу липчан Валерия Авдонина, Яны Найденовой и Антона Сивова - проект благоустройства парка имени Серго Оржоникидзе в в ингушском Малгобеке. То есть липчане востребованы в Москве, Воронеже, Малгобеке, но не в Липецке!
- А было время, когда архитекторы соседних городов приезжали к нам за опытом. Но это было давно. Тогда, когда архитектором Липецка была в 1982-1994 годах Бирута Канцане, потом несколько лет Александр Строганов и ваш покорный слуга. А потом - провал! - резюмирует Сергей Сошников.
Кстати, архитектурная общественность начала бить в набат еще при Сергее Иванове. Так, первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров принял факт нарушения мэрией федерального законодательства, согласно которому департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка должен возглавлять архитектор по образованию.
А председатель Общественной палаты Липецка Клавдия Копенкина в письме на имя Сергея Иванова прямо указала, что в Липецке «вопреки здравому смыслу» ведомство возглавляют случайные люди, некоторые из которых стали фигурантами криминальной хроники.
Итак, в этом вопросе мяч снова на стороне мэрии.
Игорь Луговой
кто стоит за Уваркиной ?
Правильно